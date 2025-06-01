Filistin İçin Sessiz Kalma Programı Başladı - Son Dakika
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Filistin İçin Sessiz Kalma Programı Başladı

Filistin İçin Sessiz Kalma Programı Başladı
01.06.2025 02:19
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Türkiye Basın Federasyonu, İsrail'in politikalarını protesto etmek için 24 saatlik yayın düzenliyor.

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde düzenlenen 'Filistin İçin Sessiz Kalma' programında 12 saat geride kaldı. İsrail'i protesto etmek amacıyla düzenlenen program pazar günü saat 12.00'a kadar devam edecek.

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde düzenlenen 'Filistin İçin Sessiz Kalma' programında 12 saat geride kaldı. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 100 gazeteci, 24 saat sürecek ortak canlı yayın nöbetiyle İsrail'in uyguladığı insanlık dışı politikaların protesto edileceği program pazar günü saat 12.00'a kadar devam edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal da şimdiye kadar katılanlar arasındaydı.

'GAZZE'DE İNSANLIK ÖLÜYOR'

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, "Öncelikle Gazze'de ne olduğunu bir tanımlamak lazım. Birileri Gazze'de bir savaş olduğunu söylüyor. Gazze'de yaşanan savaş değil, Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. ve Gazze'de herhangi bir inanç, etnik yapı, kültür, bunların dışında Gazze'de insanlık ölüyor. Yani bu meseleyi bir savaş, bu meseleyi bir terör saldırısı, bu meseleyi toprak mücadelesi, bu meseleyi bir Filistin meselesinin dışında bir insanlık krizi, bir insanlık meselesi ve bu meseleyi bir soykırım olarak tanımlayıp öncelikle öyle yaklaşmamız gerekiyor. Orada topraklarını savunan, orada doğdukları, yaşadıkları yeri savunan, insanlara karşı evet Dünya ayağa kalkıyor. Kalbinde insanlığa dair duygusunu muhafaza eden herkes, bu konuda bir şey yapmaya çalışıyor. İşin bu bir tarafı, bir de orada soykırımı yapan bir irade var. Filistin haritasına 1947 yılından bu yana aşama aşama baktığınızda orada insanların evlerinden, yurtlarından nasıl sürüldüğünü ve orada 1947'den bugüne nasıl bir insanlık dramı yaşandığını çok net görürsünüz. Yani bu insanlık suçunu işleyenler, kendi işledikleri suçu meşrulaştırmak için bir insandışılaştırmaya

gidiyorlar. Yani medyada kendi soykırımlarını meşru göstermek için orada yaşayan insanlara dönük bir insandışılaştırmayla, bir nefret suçuyla da aynı zamanda karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

'İNSANLIK CEPHESİ İÇİN BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYORLAR'

Türk milleti için Gazze'nin farklı bir manaya sahip olduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Gazze'de insanlık tehdit altında. Gazze'de kardeşlerimiz esir durumda. Gazze'de büyük bir soykırım yaşanıyor. Hep bunları işliyor, anlatıyoruz. Ama ben biraz maddi planında bu böyle olsa da, mana anlamında bunun tersi bir durumda olduğumuz kanaatindeyim. Yani burada özgürlüğü kısıtlananlar bizleriz. Gazze'deki kardeşlerimiz Dünya'nın en özgür insanları şu an. Kendi iradeleri için, inandıkları dava için, vatanları için, insanlık cephesi için büyük bir mücadele veriyorlar. Ben olayı şöyle değerlendiriyorum.

Benim okuduğum yerden, Dünya'da ikinci bir sömürgeci dalga ile karşı karşıyayız. Yani insanları bir meşru aktör olarak, canlılar olarak görmek yerine; bugün çünkü Dünya'daki hukuk sisteminde insan en değerlidir. İnsanın üstün yararı vardır. Bunu görmek yerine oradaki kardeşlerimizi çocuk, kadın, genç, yaşlı; yani insana ait değerlerle görmek yerine bunu aşağılayan ve yok edilmesi gereken bir canlı türü olarak tanımlayan bir İsrail çete yönetimi var karşımızda" ifadelerini kullandı.

'BENZERİ YOKTUR BÖYLE BİR VAHŞETİN'

Programa katılan Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun, yaklaşık 2 yıllık süreçte Gazze'de yaşanan vahşeti rakamlarla ele aldı. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 54 binin üstünde kişinin öldüğünü belirten Coşkun, "Çok ciddi bir rakam. 123 bin yaralı var, çok ciddi yaralanmalar var ve maalesef Gazze'de artık sağlık sistemi de çalışmıyor. Çünkü sağlık sistemine de saldırı var, ambulansa saldırı var, hastaneye saldırı var, sağlık görevlisine saldırı var. Direkt hedef gözeterek sağlık görevlilerine saldırı var. Yaralılara müdahale edilmesine müsaade etmiyor İsrail. Benzeri yoktur böyle bir vahşetin. Hayatını kaybedenlerin 12 bin 400'ü kadın, 18 bin çocuk var. İşimiz gereği Türkiye'de veya Dünya'da olan biten hadiselere baktığımız zaman, çocukların öldüğü olaylar hepimizi derinden etkiliyor. Günlerce konuştuğumuz oluyor. 18 bin çocuk 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarda hayatını kaybetti" dedi.

Coşkun, "Bunların içerisinde daha ürkütücü bir rakam var, son rakamlara göre hayatını kaybedenlerin 930'u ise bebek. Bebek katili İsrail, buna artık bir devlet denmeli mi o da tartışılır. Devlet bebekleri ve çocukları öldürmez. 221 tane gazeteci arkadaşımız görevlerini yaptığı sırada İsrail'in saldırılarıyla hayatını kaybetti. Meslek hayatımızda hiç bu kadar gazetecinin öldüğü bir dönem hatırlamıyoruz. Direkt hedef göstererek orada mesleğini yapmaya çalışan, bir şekilde İsrail'in saldırılarını Dünya'ya duyurmaya çalışan meslektaşlarımızı katlediyor. İsrail vahşetin dünyaya duyurulmasını istemiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Filistin, Türkiye, Güncel, İsrail, Son Dakika

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