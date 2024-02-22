Filistin Kültür Bakanı: İsrail, Gazze\'deki müzeleri yağmalama konusunda Moğolları bile geride bıraktı

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Filistin Kültür Bakanı Atıf Ebu Seyf, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik topyekün saldırıları kapsamında müzeleri yıkıp yağmalama konusunda Moğolların Bağdat'ta yaptıklarını bile geride bıraktığını söyledi.

Filistinli Bakan Ebu Seyf, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde bulunan ofisinde AA muhabirine konuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistin kültürel mirasını yıkıp ve yağmalamasını tıpkı 1948 yılındaki Nekbe dönemine benzeten Ebu Seyf, "Filistinlileri topraklarının yanı sıra kimlik ve tarihlerinden koparmayı planlayan İsrail, Moğolların 1258 yılında Bağdat baskını sırasındaki barbarlığını bile geride bıraktı" ifadesini kullandı.

Kendisi de aslen Gazzeli olan Ebu Seyf, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında ailesi ve akrabalarından 130 kişiyi kaybettiğini ifade etti.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde bulunduğunu ifade eden Ebu Seyf, ancak birkaç hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'ya dönebildiğini aktardı.

Gazze'de benzeri görülmemiş bir yıkım söz konusu

İsrail'in Gazze Şeridi'nde benzeri görülmemiş bir yıkım yaptığını belirten Ebu Seyf, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de müzelerin ve arkeolojik dilin yağmalanmasıyla kültürel mirasın yok edilmesi, Siyonist çetelerin 1984 yılında Filistin'in kültürel merkezi sayılan Yafa kentinde yaptıklarına benziyor. Gazze'de benzeri görülmemiş bir yıkım söz konusu ve bu en korkunç milletlerin savaşlarda yaptıklarıyla dahi kıyaslanamaz. Hatta Moğolların Bağdat baskınında, Fransa ve İngiltere'nin Afrika'da yaptıklarıyla bile kıyaslanamaz. İsrail, Filistin tarihine savaş açmış durumda, çalamadığı tarihi eserleri de yıkmaya ve yok etmeye çalışıyor."

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den beri sürdürdüğü kapsamlı saldırılarıyla Filistin'in tarihi mirasına verdiği zararın boyutunu tam olarak bilmediklerini dile getiren Ebu Seyf, şu ana kadar Gazze'de 12 müzenin yerle bir edilerek içindekilerin yağmalandığını aktardı.

Müzelere yönelik yıkım ve yağmalamaların çoğunun Gazze kenti ve kuzeydeki bölgelerde yaşandığını vurgulayan Ebu Seyf, "İsrail'in yıktığı müzelerin başında Refah kenti sakinlerinden Leyla Şahin isimli vatandaşın bireysel girişimleriyle kurulan Filistin Geleneksel Kıyafetleri Müzesi geliyor. Bu müzedeki 320 tarihi parça yok oldu. Müzenin tarihi, İsrail'in tarihinden de eskidir." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarında 46 yazar ve sanatçı öldürüldü

İsrail'in Gazze'de 230 tarihi binayı yerle bir ettiğini belirten Ebu Seyf, bunlar arasında büyük El-Ömeri Camii ile Hişam Camii'nin yanı sıra kilise, çarşı ve tarihi hamamlar olduğunu kaydetti.

İsrail güçlerinin aynı zamanda 32 kültür merkezi ve tiyatro salonunu yıktığını ifade eden Ebu Seyf, binlerce sanat tablosununun da yok edildiğini aktardı.

Filistin Kültür Bakanı, İsrail'in Gazze'de aralarında ünlü isimlerin de olduğu 46 Filistinli yazar ve sanatçıyı da katlettiğini söyledi.

İsrail'in yıktığı ve yağmaladığı tarihi eserler arasında Tunç Çağı'na (Kenanlılar dönemi) ait parçalar da olduğunu ifade eden Ebu Seyf, İsrail'in Filistin kültürel mirasıyla savaşının müzeleri yerle bir etme ve tarihi parçaları çalmaktan ibaret olduğuna dikkati çekti.

İsrail ordusu, Napolyon Bonapart'ın bile yıkmadığı Paşa Sarayı'nı tanklarla yerle bir etti

Ebu Seyf, İsrail ordusunun yerle bir ettiği Filistin'in en büyük kütüphanesi olan Gazze Belediyesi Kütüphanesinin, İsrail'in kuruluşunu ilan ettiği 1948 yılı öncesine ait gazete ve eserleri barındıran, büyük bir kültürel hazine olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistin kültür mirasını kasıtlı olarak yok etmeye çalışmasını kınayan Ebu Seyf, "Tarihin bütün barbar savaşçıları, İsrail'le kıyaslandığında takdir edilebilir. Napolyon Bonapart, Gazze'de yıkım yapmıştı ancak Paşa Sarayı'nı yıkmamış, içinde ikamet etmişti. İsrail ordusu ise Paşa Sarayı'nı tanklarla yıktı." dedi.

Filistinli Bakan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nın kuzeyinde yer alan tarihi Fenikeliler Limanı binası ile kuzeyde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki dünyanın en eski kilise mezarlığı üzerinden tanklarla geçtiğini belirtti.

Filistinli Bakan Ebu Seyf, dünya mirası Gazze'de yok edilirken dünya kamuoyunun sessiz kalmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Filistin, İsrail'in kültürel mirasa açtığı savaşla hukuk yoluyla mücadele edecek

İsrail'in 100 yıllık bir plan çerçevesinde Filistinlileri toprağından, tarihinden, kültüründen ve kimliğinden koparmayı hedeflediğini dile getiren Ebu Seyf,

"Artık Filistinlilerin bu bölgeyle bir ilgileri yok demek istiyorlar. Bu sistematik bir kültür savaşı ve İsrail'in Filistin halkını yerinden ederek topraklarına yerleşme planının bir parçasıdır." diye konuştu.

Tel Aviv yönetiminin Filistin'in tarihine savaş açtığının altını çizen Ebu Seyf, "İsrail, Filistinlilerin tarih ve hatıralarını yok ederek bu toprakların varisi olduğu iddiasını ispatlamak istiyor." dedi.

Filistinli Bakan, İsrail'in Gazze'den kaçırdığı tarihi eserlerin takibi için Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki liderliğinde Kültür Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinden üyelerin de bulunduğu bir komite oluşturduklarını belirtti.

Gazze'de Fenikeliler, Kenanlılar ve Romalılar döneminden kalma kültürel mirasın sadece Filistinlilere değil tüm dünyaya ait olduğunu, çalınan tarihi eserler konusunda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) bilgi verildiğini belirten Ebu Seyf, İsrail'in Gazze'den çaldığı tarihi eserleri geri almak için uluslararası hukuk yoluyla mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

"Gazze'deki müzelerdeki eserlerin tümü elimizdeki listelerde kayıtlı"

İsrail'in saldırıların uzamasından ve uluslararası kamuoyunun sessizliğinden yararlanarak çaldığı tarihi eserleri inkar edebileceğini söyleyen Ebu Seyf, "Ne olursa olsun çalınan tarihi eserleri geri almakta kararlıyız. Gazze'deki müzelerin içindeki eserlere ait listelerin tümünü elimizde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebu Seyf, İsrail'in saldırıları sonlandırmasının ardından Gazze'deki tarihi binaları aslına uygun olarak yeniden inşa edeceklerini, bu zor işin üstesinden gelebilmek için uluslararası uzmanlardan yardım talep edeceklerini kaydetti.

Halihazırda Gazze'deki tarihi eserlere dair verileri koruma çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Ebu Seyf, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki kültürel mirası sistematik olarak yok eden İsrail karşısındaki sessizliğini kınadı.

Filistin Kültür Bakanı Ebu Seyf, İsrail'in Gazze'den çaldığı tarihi eserlerin nereye kaçırıldığını henüz bilmediklerini, ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlardan Gazze Şeridi'ndeki tarihi eserleri koruyacak bir ekip göndermelerini talep etti.