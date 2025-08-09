Filistin Yönetiminden Ortak Açıklamaya Destek

Filistin yönetimi, Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin İsrail'in Gazze kentini işgal kararını kabul etmeyen ortak yazılı açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından, Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin "İsrail'in Gazze'de geniş çaplı askeri operasyon kararının, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi riski taşıdığını" ifade ettiği ortak bildirisine dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "5 ülkenin, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal kararını ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme icraatlarını reddettikleri ortak açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, İsrail'in uyguladığı soykırım, aç bırakma ve zorla yerinden etme suçları ile bunun sonucunda Gazze Şeridi'nde süregelen insani felaketin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, Filistin yönetiminin Gazze Şeridi üzerinde siyasi ve hukuki yargı yetkisini kullanabilmesinin sağlanmasının önemi vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine İsrail hükümetini Gazze'yi işgal kararını uygulamaya koymanın yanı sıra soykırımı, zorla yerinden etme ve ilhak suçlarını derhal durdurmaya ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hayatını mahveden insani felakete son vermeye zorlama" çağrısında bulundu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere, İsrail'in Gazze'de geniş çaplı askeri operasyon kararının, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi riski taşıdığını bildirdi.

Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere dışişleri bakanları, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin kararının ardından ortak yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin açıkladığı planlar, uluslararası insancıl hukukun ihlali riskini taşıyor. İlhak ya da yerleşimlerin genişletilmesine yönelik her türlü girişim uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Tarafları ve uluslararası toplumu, Gazze'de en kötü senaryo olan kıtlık yaşanırken, kitlesel, acil ve engelsiz insani yardımın sağlanmasına olanak tanıyan acil ve kalıcı ateşkes yoluyla bu korkunç çatışmayı şimdi sona erdirmek için her türlü çabayı göstermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verilmişti