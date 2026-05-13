Foça'nın mirası Akdeniz'de yeniden canlanıyor

(İZMİR) - Foça Belediyesi'nin öncülüğünde İtalya ve İspanya'da gerçekleştirilen uluslararası temaslarda "Phokaialıların Rotası Derneği"nin tüzüğü imzalandı, Foça'nın binlerce yıllık kültürel mirası uluslararası sempozyumlarda anlatıldı. Başkan Saniye Bora Fıçı, "Foça'dan başlayan tarihsel yolculuk bugün yeniden Akdeniz kentlerini bir araya getiriyor" dedi.

Foça Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen "Phokaialıların Rotası" çalışmaları kapsamında İtalya ve İspanya'da önemli uluslararası temaslar gerçekleştirildi. Napoli ve L'Escala'da düzenlenen programlarda, Phokaialıların Akdeniz'e uzanan tarihsel mirası ele alınırken; Foça'nın kültürel, tarihsel ve arkeolojik değerleri uluslararası platformlarda tanıtıldı.

Foça Belediyesi'nin katılımıyla gerçekleştirilen programlarda yerel yöneticiler, akademisyenler, müze temsilcileri, arkeoloji uzmanları ve kültür kurumları bir araya geldi. Program boyunca Phokaialı kentler arasındaki tarihsel bağların güçlendirilmesi, ortak kültürel mirasın korunması ve geleceğe yönelik uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

"PHOKAIALILARIN ROTASI" DERNEĞİNİN TÜZÜĞÜ NAPOLİ'DE İMZALANDI

İtalya, İspanya, Fransa, Türkiye ve Yunanistan'ı kapsayan "Phokaialıların Rotası Derneği"nin tüzüğü; Foça, Ascea ve Saronikos Belediyeleri tarafından İtalya'nın Napoli kentinde bulunan tarihi Nuovo Kalesi'nde, Napoli Belediyesi'nin ev sahipliğinde imzalandı. Kurulan uluslararası dernek ile birlikte, Phokaialıların Akdeniz'de bıraktığı ortak kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenirken; kültür, turizm, arkeoloji ve yerel yönetimler arasında sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, gerçekleştirilen imza törenine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Foça, binlerce yıl önce Akdeniz'e açılan bir medeniyetin başlangıç noktasıdır. Bugün attığımız bu imza ile geçmişte kurulan bağları yeniden güçlendiriyor, ortak bir gelecek için somut bir adım atıyoruz" dedi.

Başkan Fıçı, "Phokaialıların Rotası sadece bir tarih anlatısı değil; aynı zamanda kültürel, ekonomik ve turistik anlamda ortak bir vizyonun ifadesidir. Foça olarak bu sürecin öncülerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Bu birlikteliğin Foça'nın uluslararası alandaki görünürlüğünü artıracağını belirten Fıçı, yeni projelerin ve kalıcı iş birliklerinin de önünün açılacağını söyledi.

NAPOLİ BELEDİYESİ'NE ZİYARET

"Phokaialıların Rotası" derneğinin tüzüğünün imzalanmasının ardından, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı; Ascea Belediye Başkanı Stefano Sansone ve Saronikos Belediye Başkanı Dimitrios Papachristou ile birlikte Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi'yi ziyaret etti."

Gerçekleştirilen görüşmede, Akdeniz'in ortak kültürel geçmişi ve Phokaialı kentler arasında kurulabilecek yeni iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Tarih boyunca Akdeniz'e yön veren Phokaialı mirasının günümüzde kültürel, turistik ve sosyal projelerle yeniden güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Başkan Fıçı, "Akdeniz'in farklı kıyılarında yer alan kentler olarak ortak tarihimizin etrafında yeniden bir araya geliyoruz. Napoli'de attığımız bu adımlar, yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil, aynı zamanda geleceğe yönelik güçlü iş birlikleri kurmak açısından da büyük önem taşıyor" dedi. Foça'nın tarihi kimliğini uluslararası platformlarda daha görünür hale getirmek, kültürel mirası dünya ile buluşturmak ve yeni projeler geliştirmek adına çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

L'ESCALA BELEDİYESİ'NDE ULUSLARARASI BULUŞMA

Phokaialıların Rotası Derneği'nin tüzüğünün imzalanmasının ardından, L'Escala Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda L'Escala Belediye Başkanı Josep Bonfill ile bir araya gelindi. Foça Belediyesi, Ascea Belediyesi, Saronikos Belediyesi ile Paestum ve Velia Arkeoloji Parkları temsilcileri tarafından anı defteri imzalandı. Toplantıda, Phokaialıların Akdeniz'e uzanan tarihsel yolculuğunun günümüzde kültürel iş birlikleriyle yeniden güçlenmesi adına yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Ortak mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve Akdeniz kentleri arasında sürdürülebilir bağların kurulması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Program kapsamında gerçekleştirilen temasların, Phokaialı kentler arasındaki uluslararası dostluğu ve kültürel dayanışmayı daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

FOÇA'NIN TARİHSEL MİRASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA ANLATILDI

1. Uluslararası Phokaialıların Rotası Sempozyumu, İspanya'nın L'Escala kentinde geniş uluslararası katılımla gerçekleştirildi. Marsilya, L'Escala-Ampurias, Ascea, Roses ve Saronikos Belediyeleri ile Velia Arkeoloji Parkları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen sempozyumda, Phokaialıların Akdeniz'e uzanan tarihsel yolculuğu ve ortak kültürel mirası üzerine önemli sunumlar yapıldı.

Foça Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sunumda, Foça'nın bu tarihsel rotadaki öncü rolü ve ortak geleceğe yönelik iş birliği hedefleri katılımcılarla paylaşıldı. Sempozyum kapsamında ayrıca Foça Akademi'nin çalışmalarıyla hazırlanan "Foça'nın Hafızaları" belgesel film serisinin ilk bölümü gösterildi. Foça'daki arkeolojik kazılarda büyük emeği bulunan Prof. Dr. Ömer Özyiğit'in anlatımlarının yer aldığı video belgesel gösterimi uluslararası katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

BAŞKONSOLOS ZZEYBEK'TEN SEMPOZYUMA YAKIN TAKİP

Program kapsamında Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosu Ayşe Zeybek ile de bir araya geldi. Sempozyumu yakından takip eden Başkonsolos Ayşe Zeybek'e, Phokaialıların Rotası projesi ve kurulan uluslararası dernek hakkında bilgi verildi. Görüşmede; Phokaialıların Akdeniz'e uzanan ortak kültürel mirası, kentler arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ve Foça'nın tarihsel değerlerinin uluslararası alanda daha güçlü tanıtılması adına yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Fıçı, ziyaretleri ve sempozyuma gösterdiği ilgi dolayısıyla Başkonsolos Ayşe Zeybek'e teşekkür etti.

AMPURIA ARKEOLOJİ MÜZESİ VE ANTİK ALANLAR ZİYARET EDİLDİ

Akdeniz Triumvirate Festivali kapsamında Ampuria Arkeoloji Müzesi ve bölgedeki arkeolojik alanlar ziyaret edildi. Gerçekleştirilen incelemelerde, Phokaialıların Akdeniz'e uzanan tarihsel yolculuğunun izleri yerinde incelenirken, ortak kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Foça Belediyesi heyeti tarafından yapılan temaslarda, Akdeniz'in farklı kıyılarındaki kentlerle kültürel bağların güçlendirilmesi ve Foça'nın tarihsel değerlerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasına yönelik çalışmaların süreceği ifade edildi.