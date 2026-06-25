Fransa\'da Ebola Tehdidi: Beş Kişi Karantinada

PARİS, 25 Haziran (Xinhua) -- Fransa'da Ebola testi pozitif çıkan doktorla aynı uçakta seyahat etmeleri nedeniyle virüse maruz kalmış olabilecek beş kişi karantinaya alındı.

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu doktorun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınından etkilenen bir bölgeden kısa süre önce ülkeye döndüğünü belirtti.

Hastalığa yakalanan kişinin "görevden dönen deneyimli bir doktor" olduğunu ve uçağa bindiğinde semptomların henüz ortaya çıkmamış olması nedeniyle virüse yakalandığının farkında olmadığını kaydeden bakan, "Uçağa bindiğinde hiçbir semptom göstermiyordu, dolayısıyla hastalık bulaşma aşamasında değildi. Doktor olduğu için uçakta başağrısı başlaması üzerine hemen yetkilileri harekete geçirdi" dedi.

Doktorun tedavisinin planlandığını ve Paris'e inişte derhal hastanede karantinaya alındığını ifade eden Rist, hastanın "kuluçka süresi olan 21 gün boyunca" karantinada kalacağını söyledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti sağlık yetkililerine göre, ülkedeki teyit edilmiş vaka sayısı 1.094'e yükseldi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa'da yaşayanlar için enfeksiyon riskinin çok düşük olduğunu tahmin ediyor.