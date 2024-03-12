Fransa'da muhalif lider, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Fransa'da muhalif lider, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes çağrısı yaptı

Fransa'da muhalif lider, Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanması için tüm diplomatik yollara başvurulmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış zirvesi çağrısını Ulusal Meclis'in gündemine getirdi.

12.03.2024 22:54
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Fransa'da muhalif lider, Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, Rusya- Ukrayna savaşında ateşkes sağlanması için tüm diplomatik yollara başvurulmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış zirvesi çağrısını Ulusal Meclis'in gündemine getirdi.

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki durum ile Fransa ile Ukrayna arasında 16 Şubat'ta imzalanan güvenlik anlaşması ele alınıyor.

Kurulda konuşma yapan milletvekili Roussel, insanlık için Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve ateşkes için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Roussel, Rusya ile Ukrayna arasında önünde sonunda müzakereler yapılacağını savunarak, "O zaman bir dakika dahi kaybetmeyelim, çünkü her saat, her gün, her hafta çok sayıda ölümü ve yıkımı beraberinde getiriyor." dedi.

Bu savaşta ateşkes sağlanması için tüm diplomatik yollara başvurulmadığını kaydeden Roussel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart'ta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında yaptığı "Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız." açıklamasına işaret etti.

Roussel, " Brezilya, Hindistan, Çin hatta Güney Afrika tekliflerde bulundu. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna zirvesini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Rusya, ateşkese hazır olduğunu söyledi." diye konuştu.

Fransız milletvekili, ülkesinin Rusya'ya karşı savaşa girmemesi için, Ukrayna'ya yönelik desteğin "kırmızı çizgileri" aşmadan yapılması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ihtimalinin masada olabileceği yönündeki açıklamalarının halkı şoke ettiğinin altını çizen Roussel, Fransa'nın Ukrayna ile imzaladığı güvenlik alanındaki anlaşmanın savaşı yatıştırmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Roussel, ayrıca Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği'ne girmesine karşı olduğunun altını çizdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Roussel, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkının maruz kaldığı türden suçları kınama konusunda çifte standart sergilenmemesi gerektiğini söyledi.

Roussel, Fransa'ya 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devletini tanıması çağrısında bulunarak, bu adımın, başka ülkelerin de bu yönde karar almasına yol açacak güçlü bir siyasi eylem olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da muhalif lider, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

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