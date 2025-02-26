Gazeteci Ahmet Sever Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci Ahmet Sever Hayatını Kaybetti

Gazeteci Ahmet Sever, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

26.02.2025 18:03
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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren gazeteci Ahmet Sever, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Sever'in basın danışmanlığını yaptığı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, çok sayıda gazeteci, ailesi ve sevenleri katıldı. Gazeteci Yavuz Oğhan, Sever için " Türkiye'deki bu otoriterleşmenin, hukuktan uzaklaşmanın en büyük mağdurlarından birisiydi" derken, Abdullah Gül, "Avrupa'da Türkiye'nin propagandasına hizmet etti. Çok dürüst, iyi kalpli, ilkeli, işini çok iyi bilen, insanlarla ilişkisi çok düzgün olan arkadaştı." dedi.

Gazeteci Ahmet Sever, İstanbul'un Cihangir semtindeki evinde, 65 yaşında dün hayatını kaybetti. Sever için bugün öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Sever'in basın danışmanlığı yaptığı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, çok sayıda gazeteci, sevenleri ve ailesi de katıldı. Eğitim gördükleri Barcelona'dan cenaze için İstanbul'a gelen oğulları Barış ve Can ile eşi Ayşen Sever taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Sever, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gül: Avrupa'da Türkiye'nin propagandasına hizmet etti

Abdullah Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar beraber çalıştık. Ben Avrupa Konseyi'nde milletvekiliyken, o da Brüksel temsilcisiydi Milliyet Gazetesi'nin. O zamandan tanımıştım. Sonra başbakan olduğumda yanımda oldu. Dışişleri bakanıyken, Avrupa Birliği işlerinde iletişim görevlerini üstlendi. Avrupa'da Türkiye'nin propagandasına hizmet etti. Sonra da Cumhurbaşkanı olarak basın danışmanım oldu. Çok dürüst, iyi kalpli, ilkeli, prensipli, işini çok iyi bilen, insanlarla ilişkisi çok düzgün olan arkadaştı. Böyle ani gidişi hepimizi çok derinden üzdü." dedi.

"Türkiye'deki bu otoriterleşmenin, hukuktan uzaklaşmanın en büyük mağdurlarından birisiydi"

Gazeteci dostları da Sever'i ANKA Haber Ajansı'na şöyle anlattı.

Yavuz Oğhan: "Hayatımın herhalde yarısı birlikte geçti. Kimse bilmez ama, Türkiye'deki bu otoriterleşmenin, hukuktan uzaklaşmanın en büyük mağdurlarından birisiydi. Son 10 yıl, sürekli tepesinde bir cezaevi tehdidi vardı. Onun yarattığı sıkıntılarla beraber, zorlaşan hayat herhalde bizi maalesef ondan erken koparttı. Gerçekten önemli bir değeri kaybetti hem medya dünyası, hem de siyaset dünyası. Ki bir döneminde siyaseti çok yakından etkileyen bir insandı.

"Türkiye'yle Avrupa arasındaki köprünün kurulmasında çok önemli işler yaptı"

Talip Korkmaz: "İnsan cümleleri bir araya getirip de bir şey söylemekte zorlanıyor. Çok değerli bir gazeteci, çok değerli bir dost, arkadaş, meslek insanı... Ruhu şad olsun. Şunu söylemek isterim Ahmet için, Türkiye'yle Avrupa arasındaki köprünün kurulmasında çok önemli işler yaptı, çok önemli görevler yaptı. Ülke adına ona o görevlerinden dolayı teşekkür etmek isterim."

Gökhan Güvenç: "Medyadan çok önemli bir kişilik daha kaydı. Onurlu bir gazeteciydi, eğitici, öğretici bir gazeteciydi. CNN'i birlikte kurduk, temel taşlarından biriydi. Çok üzgünüm."

"Kardeşimi kaybettim"

Zeynel Lüle: "43 yıldır birlikteydik. Kardeşimi, en yakın arkadaşımı kaybettim. Brüksel, Strasbourg yıllarından sonra İstanbul... Dolu dolu geçti. Her anını hatırlıyorum. Çok üzgünüm. Kardeşimi kaybettim..."

Ahmet Sever kimdir?

Konya'da 1960 yılında dünyaya gelen Ahmet Sever, eğitimini Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Kariyerine uluslararası medya alanında adım attı. 1983-1998 yılları arasında Milliyet gazetesinin Brüksel muhabiri ve temsilcisi olarak görev yaptı. Bu sürede BBC Köln ve Almanya'nın Sesi radyolarında da çalıştı. Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün ekibinde yer aldı.

Türkiye'ye 1998 yılında döndü, Milliyet gazetesinde ve CNN Türk'te haber müdürlüğü yaptı. Avrupa Birliği konusundaki uzmanlığını CNN Türk'te ve TRT'de hazırladığı programlarla pekiştirdi. Bu dönemde Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık da yaptı.

Ocak 2003'te Abdullah Gül'ün başbakanlığı döneminde basın ve iletişim başdanışmanlığı görevini üstlendi. 2004-2007 yılları arasında Gül'e bağlı Avrupa Birliği İletişim Grubu Başkanlığı görevini sürdürdü. Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde de basın danışmanlığını yaptı. 2016 yılından beri çeşitli aralıklarla T24'te köşe yazıyordu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazeteci Ahmet Sever Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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