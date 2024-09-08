Gazi Çavuşun Hayata Dönüş Hikayesi - Son Dakika
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Gazi Çavuşun Hayata Dönüş Hikayesi

Gazi Çavuşun Hayata Dönüş Hikayesi

Suriye'nin İdlib kentinde teröristler tarafından vurularak gazi olan Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, uzun süren tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan kız arkadaşı Kader'in desteğiyle hayata yeniden bağlandı. Sporla tanışarak TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na katılan Karakuş, 10 yıllık kız arkadaşı Kader Akyıldız ile hastanede evlendi. Karakuş, milli takım hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor.

08.09.2024 12:41
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SURİYE İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nda teröristler tarafından vurularak gazi olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan Uzman Çavuş Ahmet Karakuş (28), ağır geçen tedavi süreci boyunca kendisini yalnız bırakmayan kız arkadaşı Kader'in desteği ile hayata bağlandı. Kız arkadaşının teşvikiyle yüzme ve basketbola başlayan gazi Karakuş, TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın önemli bir parçası oldu. Karakuş, 10 yıldır birlikte olduğu Kader Akyıldız Karakuş (24) ile hastanede evlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde uluslararası hukuk ve BM Sözleşmesi 51'inci maddesince düzenlenen meşru müdafaa hakkı kapsamında başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Çavuş Ahmet Karakuş da katıldı. Karakuş, Suriye'nin İdlib kentinde karadan ve havadan yürütülen operasyonlar sırasında, 31 Ocak 2021'de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kıyafetleri giyerek saldıran teröristler tarafından karnından ve kolundan vuruldu. Ahmet Karakuş ve yanındaki silah arkadaşı gazi oldu. Diğer silah arkadaşı Basri Demirel ise şehit oldu.

Ahmet Karakuş, önce Hatay Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans uçakla Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Karakuş, Ankara'da 7 ameliyat geçirdi, 30 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakım sürecinden sonra Gazi Karakuş, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Omuriliğinde oluşan hasar nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Gazi Ahmet Karakuş'u, yaralandığı andan itibaren ağır geçen tedavi süreci boyunca kız arkadaşı Kader Akyıldız hiç yalnız bırakmadı. Gazi Karakuş, Kader'in yönlendirmesiyle hastanede yüzme ve basketbola başladı. TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na giren Gazi Karakuş, takımın en önemli oyuncularından oldu. Lisedeyken tanışıp birbirine aşık olan çift, 3 Temmuz'da da Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan nikah töreni ile dünya evine girdi.

'OMURİLİĞİMDE SİNİR HASARI BIRAKTI'

Gazi Ahmet Karakuş, vatani görevini yaptıktan sonra TSK bünyesinde uzman çavuş olarak görevini sürdürdüğünü söyleyerek, Ankara'da Özel Kuvvetler'de 3 yıl görev yaptığını, ardından görevlendirme ile Bahar Kalkanı Harekatı'na katıldığını belirtti. İdlib'de vurulduğunu anlatan Gazi Karakuş, tedavilerinin ardından yaşanan süreçten bahsederek, "Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiğimde hala iyileşeceğim, ayağa kalkacağım, tekrardan görevime devam edeceğim şeklindeydi kafam. Sonra hastanede amputeler var, paraplejiler var, boyundan altı felçli olan arkadaşlarımız var. Birçok insanla tanıştık. Artık bir şeyleri kabullenme değil de bununla yaşamayı öğrenmeye başladık. Sonra da spor süreci başladı, basketbol ile tanıştım. Doktorlarımızın ve hocalarımızın tavsiyesiyle tekerlekli sandalyeyi kabul ettim. Sonra baktım herkes spor yapıyor. Sandalyedeler ve sporun içindeler, herkesin bir düzeni var. Bunları görünce dedim ki; 'Tamam biz doğru yerdeyiz.' Ardından eşimin desteği ile basketbola başladım, 2 senedir oynuyorum. Evlendim. Arabamı aldım. 'Ne yapabilirim' dediğim her şeyi artık yapıyorum" dedi.

'EN BÜYÜK ŞANSIM EŞİM'

Eşi ile tanışma sürecini de anlatan gazi Karakuş, "Ben askere gitmeden önce o liseye gidiyordu, birbirimize aşık olduk. Seviyorduk da ben askere gittim, geldim. Sonrasında uzmanlığa başladım. Her sevgili gibi küstük, barıştık ama sonrasında sevgimize sahip çıktık. Yaralandıktan sonraki tüm sürecimde hep yanımdaydı. En büyük şansım zaten eşim, ailem, çevrem. Ben o yüzden çok mutluyum. Bu hastanede tekrar doğdum ben. Eşimle konuştuk, bu hastanede nikahımızı yaptık, hayatımızı birleştirdik" diye konuştu.

'YENİ HAYATIMA SANDALYEDE BASKETBOL İLE DEVAM EDİYORUM'

Yaralandıktan sonra hiç yüzmediğini ifade eden Karakuş, "Eşim sürekli gidelim, yaparsın diyerek ikna etti beni. Gittik, ilk seferinde dalış yaptık. Baktım yüzebiliyormuşum. Onun bile korkusu vardı yaralandıktan sonra ama yüzebiliyormuşum. Gazilerin veya engellilerin 'Yapamam' dediği ne varsa emin olsunlar hepsini rahatlıkla yapabilirler. Geçen sene bir dövme yaptırdım, kendim tasarladım dövmeyi. Hiç dövmem yoktu. Yaptırmak istedim vücuduma. Dövmemde, arkada harabeler var, harabelerin önünde dikenli teller var, dikenli tellerin önünde de ben varım. Yukarıda güneş ve basketbol topunu tutmuşum. Artık benim dünyam basketbolla alakalı. Harabeler; geçmişteki hayatım, yıkık dökük olmasını temsil ediyor. Artık yeni hayatıma da sandalyede basketbolla devam ediyorum ve devam edeceğim. Öncesinde askerken ülkemin bayrağı için ülkem için hizmet ediyordum. 'Ülkemin bayrağı dalgalansın' diyerek hizmet ediyordum. Şimdi, yaralandıktan sonra da milli takıma giderek yine ülkem için, yine ülkemin bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırmak istiyorum. Tek hayalim bu şu an için milli takıma seçilmek istiyorum" dedi.

'HAYATA SIKICA TUTUNDU'

Ahmet Karakuş'un 2 aylık eşi Kader Akyıldız Karakuş ise "Ahmet hastaneye yattı. O zamanda da ona her zaman desteğim tamdı. Çünkü Ahmet her zaman tuttuğunu koparan, her platformda en önde olmayı seven bir insandı. Burada da hayata sıkıca tutundu. Sonra evlenmeye karar verdik. Burada Ankara'da nikahımızı yaptık, hastanede. Çok güzel bir nikahtı. Şimdi de evimizde yerleştik. Ankara'da yaşıyoruz. Şimdiden sonra yapacaklarımız Ahmet'i tam olarak desteklemek. Milli takıma gitmek istiyor zaten. O antrenmanlarına geliyor, ben de gün içinde onu destekliyorum. Çok daha fazlasını başaracağına inanıyorum zaten. Her zaman arkasındayım. İnşallah çok güzel yerlere gelecek, milli takımda da ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek" ifadelerini kullandı.

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Selim Demirdağ da Ahmet Karakuş'un pozitifliği ve hırsının inanılmaz olduğunu belirterek, "Ahmet'in takıma katılması, takıma da ayrı bir enerji hava kattı. Ahmet'in hiçbir zaman pes etmeyen, çok inatçı bir yapısı var" dedi.

Kaynak: DHA

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