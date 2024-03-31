GAZİANTEP SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:01
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.406
Toplam Seçmen : 1.383.866
Açılan Sandık : 1.100
Açılan Sandık Oranı : % 24,97
Kullanılan Oy : 225.194
Geçerli Oy : 216.414
Katılım Oranı : % 67,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATMA ŞAHİN% 37,4881.113
CHPMUZAFFER ERTÜRK% 30,3865.745
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ YILMAZ% 16,0434.720
DİĞER% 7,1615.496
DEM PARTİSELMAN TUTUMLU% 4,7810.334
İYİ PARTİYAŞAR SAĞLAM% 1,633.529
SAADETAHMET CENGİZ% 1,122.433
ZAFER PARTİSİMEHMET PAMUK% 0,731.568
HÜDA PARMEHMET NAKŞİ ERAT% 0,16346
DEVA PARTİSİEKREM KURT% 0,07151
DSPMEHMET BOZKURT% 0,06127
TİPÖMER ATALAY% 0,0493
HKPDENİZ KORKMAZ% 0,0487
BTPÖMER FARUK BOZTEPE% 0,0483
TKPFATMA YÜCETAŞ% 0,0369
DPABDÜLKADİR ÖZ% 0,0368
BAĞIMSIZRAMAZAN KARABUDAK% 0,0252
MİLLETALİ GALİP EMRULLAH% 0,0249
ANAPÖNDER BEŞE% 0,0248
HAK-PARAYŞE ÇALIŞKAN% 0,0247
MİLLİ YOLOSMAN DOST% 0,0241
GELECEK PARTİSİHÜSEYİN ÖZCAN% 0,0237
VATAN PARTİSİMUSTAFA GÖKÇAYIR% 0,0236
YTPSALİH SEZGİN% 0,0131
BAĞIMSIZHASAN ŞAHİN KARACAOĞLU% 0,0131
BAĞIMSIZMAHMUT KARALAR% 0,0122
APMURAT DENİZ% 0,0121
AB PARTİHÜSEYİN İNCE% 0,0114
ABPAYFER AKAY% 0,0113
TKHABDULLAH TUTUŞ% 0,0110
ARABAN

Açılan Sandık Oranı : % 19,78
Katılım Oranı : % 81,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ÖZDEMİR% 35,42737
CHPHÜSEYİN KILIÇ% 24,94519
YENİDEN REFAHHASAN DOĞRU% 23,69493
İYİ PARTİERDAL EKİNCİ% 8,31173
DEM PARTİRİFAT DAĞDELEN% 4,1887
BAĞIMSIZİBRAHİM KOCA% 1,8739
ANAPMEHMET CİHAN DEMİR% 0,5812
ZAFER PARTİSİRABİA SEÇKİN% 0,194
MİLLETALİ EMRULLAH İNCEARIK% 0,194
HÜDA PARAHMET GÖRGEL% 0,143
DPTURGAY SARIOĞLU% 0,143
AB PARTİEMİNE İLHAN% 0,12
VATAN PARTİSİALİ GÖKÇAYIR% 0,12
BTPSEYDİ AHMET KARACA% 0,051
DEVA PARTİSİMEHMET ÇINAR% 0,051
SAADETREŞİT ÇELİK% 0,051
İSLAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 32,72
Katılım Oranı : % 74,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKEMAL VURAL% 36,413.615
CHPOKAN ÖZTÜRK% 28,022.782
YENİDEN REFAHMURAT MUSTAFA SELİMOĞLU% 26,582.639
İYİ PARTİHACER BÜLBÜL% 3,95392
DİĞER% 3,42340
DEM PARTİMEHMET GÜLLÜ AYDIN% 0,7170
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ÖZTÜRK% 0,2727
DEVA PARTİSİBEKİR YÜCEL% 0,1818
BAĞIMSIZSÜLEYMAN YILMAZ% 0,1717
HÜDA PARMEHMET ŞİMŞEK% 0,066
DSPNİYAZİ İNCEARIK% 0,055
MİLLETMEHMET MUSTAFA YAKAR% 0,055
ANAPHATİCE SİBEL ÖLÇAL% 0,033
BTPÖMER MURAT KARACA% 0,033
VATAN PARTİSİCUMA DAL% 0,033
HKPKEMAL KAYA% 0,022
HAK-PARİSMAİL AKDOĞAN% 0,022
KARKAMIŞ

Açılan Sandık Oranı : % 65,22
Katılım Oranı : % 84,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA GÜZEL% 55,61.822
MHPBÜLENT TİRYAKİ% 44,341.453
İYİ PARTİMEHMET POLAT% 0,062
NİZİP

Açılan Sandık Oranı : % 10,43
Katılım Oranı : % 90,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ DOĞAN% 35,731.495
AK PARTİHACİ FEVZİ AKDOĞAN% 34,441.441
YENİDEN REFAHMUSTAFA DOKTOROĞLU% 22,99962
DİĞER% 3,87162
DEM PARTİYUSUF GÜLER% 0,9339
İYİ PARTİGİZEM BÜŞRA BİLGİÇ% 0,6527
SAADETÖMER YILMAZ% 0,3113
ZAFER PARTİSİŞAHMERAN ŞEKER% 0,2611
BÜYÜK BİRLİKŞERİF KAYA% 0,229
HÜDA PARBAYRAM ÇAKAR% 0,177
BAĞIMSIZADNAN SÖNMEZ% 0,146
DPAHMET HAKAN AKFIRAT% 0,073
APAYHAN ŞİMŞEK% 0,073
GELECEK PARTİSİHASAN ŞİMŞEK% 0,052
BTPENES BOZKURT% 0,031
MİLLETİBRAHİM HALİL EMRULLAH% 0,031
DEVA PARTİSİEROL ONGUR% 0,021
VATAN PARTİSİEMRAH YILDIZ% 0,021
NURDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 78,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YILDIRIR% 49,21.662
YENİDEN REFAHHASAN DİLEK% 45,531.538
CHPMUSTAFA ÇETİN% 1,6656
DİĞER% 1,5452
DEM PARTİMÜSLÜM DENİZHAN% 0,5318
SAADETERHAN ÖZÇOBAN% 0,4716
İYİ PARTİİLHAN TEK% 0,3211
DSPMUSTAFA BARNA% 0,155
ZAFER PARTİSİYAĞMUR ALBAYRAM% 0,155
DEVA PARTİSİRUKİYE KILIÇKIRAN% 0,155
HÜDA PARSAİT CİHANGİR% 0,124
ANAPULAŞ GEZER% 0,093
DPKEREM YILMAZ% 0,093
OĞUZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 49,61
Katılım Oranı : % 74,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHBEKİR ÖZTEKİN% 39,593.364
MHPMEHMET SAİT KILIÇ% 35,763.038
CHPAHMET BOZGEYİK% 19,771.680
İYİ PARTİMEHMET KILINÇ% 3,07261
DİĞER% 1,0387
DEVA PARTİSİMEHMET BOZKURT% 0,2723
DEM PARTİYILMAZ MELET% 0,2521
SAADETCEBBAR DİNÇ% 0,1513
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN TAŞDEMİR% 0,087
HÜDA PARADİL KÖK% 0,011
DPSÜLEYMAN MERCAN% 0,011
VATAN PARTİSİAYŞE BAKIŞGAN% 0,011
ŞAHİNBEY

Açılan Sandık Oranı : % 8,86
Katılım Oranı : % 62,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU% 54,8917.579
CHPARKIN BEREKETOĞLU% 25,578.188
YENİDEN REFAHMEHMET ÖS% 8,582.748
DİĞER% 4,431.420
DEM PARTİYAKUP KOCA% 1,71547
İYİ PARTİIŞIL KULAKSIZ% 1,46467
ZAFER PARTİSİMİKAİL YILDIZ% 1,36436
SAADETYILMAZ SAĞÇETİN% 0,84268
BÜYÜK BİRLİKHÜLYA DEMİR% 0,2891
HÜDA PARORHAN HARAT% 0,1549
TİPHARUN YILDIRIM% 0,1548
DEVA PARTİSİBEKİR SALTAN% 0,1135
TKPFATİ BAHAR% 0,0827
BTPASLI GELDEÇ% 0,0825
GELECEK PARTİSİSAVAŞ SABRİ ONGUR% 0,0517
DPALİ GÜRLER% 0,0515
ANAPEBRU ERSAN% 0,0414
MEMLEKETHALİL İBRAHİM ÇIBIK% 0,0311
HKPMEHMET YÜCE% 0,0310
MİLLETMEHMET AKAN% 0,0310
DSPKENAN ERDEM% 0,039
VATAN PARTİSİYUSUF GÖREN% 0,039
MİLLİ YOLALİ DAL% 0,025
ŞEHİTKAMİL

Açılan Sandık Oranı : % 17,52
Katılım Oranı : % 67,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUMUT YILMAZ% 41,3924.644
AK PARTİMUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU% 25,3115.066
YENİDEN REFAHKAMİL YAVUZER% 14,058.363
DİĞER% 9,245.504
DEM PARTİKEMAL İLİK% 5,623.348
İYİ PARTİSELAMİ DEMİRKOL% 1,57936
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VAHDETTİN YÜKSEL% 1,55920
SAADETMEHMET HAYRİ KAMALI% 1,27756
YAVUZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 61,90
Katılım Oranı : % 79,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU% 37,592.551
CHPBEKİR SAKAR% 31,432.133
YENİDEN REFAHMEHMET KAYA% 30,192.049
DİĞER% 0,4732
İYİ PARTİAHMET ÇAKMAK% 0,128
DEVA PARTİSİHÜSEYİN DAL% 0,17
SAADETFEVZİ KARAKAYA% 0,075
ZAFER PARTİSİRAMAZAN BURAK ATEŞ% 0,032

Kaynak: AA

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