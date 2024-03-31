GAZİANTEP SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.406
|Toplam Seçmen
|:
|1.383.866
|Açılan Sandık
|:
|1.100
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 24,97
|Kullanılan Oy
|:
|225.194
|Geçerli Oy
|:
|216.414
|Katılım Oranı
|:
|% 67,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATMA ŞAHİN
|% 37,48
|81.113
|CHP
|MUZAFFER ERTÜRK
|% 30,38
|65.745
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ YILMAZ
|% 16,04
|34.720
|DİĞER
|% 7,16
|15.496
|DEM PARTİ
|SELMAN TUTUMLU
|% 4,78
|10.334
|İYİ PARTİ
|YAŞAR SAĞLAM
|% 1,63
|3.529
|SAADET
|AHMET CENGİZ
|% 1,12
|2.433
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET PAMUK
|% 0,73
|1.568
|HÜDA PAR
|MEHMET NAKŞİ ERAT
|% 0,16
|346
|DEVA PARTİSİ
|EKREM KURT
|% 0,07
|151
|DSP
|MEHMET BOZKURT
|% 0,06
|127
|TİP
|ÖMER ATALAY
|% 0,04
|93
|HKP
|DENİZ KORKMAZ
|% 0,04
|87
|BTP
|ÖMER FARUK BOZTEPE
|% 0,04
|83
|TKP
|FATMA YÜCETAŞ
|% 0,03
|69
|DP
|ABDÜLKADİR ÖZ
|% 0,03
|68
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN KARABUDAK
|% 0,02
|52
|MİLLET
|ALİ GALİP EMRULLAH
|% 0,02
|49
|ANAP
|ÖNDER BEŞE
|% 0,02
|48
|HAK-PAR
|AYŞE ÇALIŞKAN
|% 0,02
|47
|MİLLİ YOL
|OSMAN DOST
|% 0,02
|41
|GELECEK PARTİSİ
|HÜSEYİN ÖZCAN
|% 0,02
|37
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA GÖKÇAYIR
|% 0,02
|36
|YTP
|SALİH SEZGİN
|% 0,01
|31
|BAĞIMSIZ
|HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU
|% 0,01
|31
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT KARALAR
|% 0,01
|22
|AP
|MURAT DENİZ
|% 0,01
|21
|AB PARTİ
|HÜSEYİN İNCE
|% 0,01
|14
|ABP
|AYFER AKAY
|% 0,01
|13
|TKH
|ABDULLAH TUTUŞ
|% 0,01
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19,78
|Katılım Oranı
|:
|% 81,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ÖZDEMİR
|% 35,42
|737
|CHP
|HÜSEYİN KILIÇ
|% 24,94
|519
|YENİDEN REFAH
|HASAN DOĞRU
|% 23,69
|493
|İYİ PARTİ
|ERDAL EKİNCİ
|% 8,31
|173
|DEM PARTİ
|RİFAT DAĞDELEN
|% 4,18
|87
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM KOCA
|% 1,87
|39
|ANAP
|MEHMET CİHAN DEMİR
|% 0,58
|12
|ZAFER PARTİSİ
|RABİA SEÇKİN
|% 0,19
|4
|MİLLET
|ALİ EMRULLAH İNCEARIK
|% 0,19
|4
|HÜDA PAR
|AHMET GÖRGEL
|% 0,14
|3
|DP
|TURGAY SARIOĞLU
|% 0,14
|3
|AB PARTİ
|EMİNE İLHAN
|% 0,1
|2
|VATAN PARTİSİ
|ALİ GÖKÇAYIR
|% 0,1
|2
|BTP
|SEYDİ AHMET KARACA
|% 0,05
|1
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ÇINAR
|% 0,05
|1
|SAADET
|REŞİT ÇELİK
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,72
|Katılım Oranı
|:
|% 74,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KEMAL VURAL
|% 36,41
|3.615
|CHP
|OKAN ÖZTÜRK
|% 28,02
|2.782
|YENİDEN REFAH
|MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU
|% 26,58
|2.639
|İYİ PARTİ
|HACER BÜLBÜL
|% 3,95
|392
|DİĞER
|% 3,42
|340
|DEM PARTİ
|MEHMET GÜLLÜ AYDIN
|% 0,71
|70
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|% 0,27
|27
|DEVA PARTİSİ
|BEKİR YÜCEL
|% 0,18
|18
|BAĞIMSIZ
|SÜLEYMAN YILMAZ
|% 0,17
|17
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞİMŞEK
|% 0,06
|6
|DSP
|NİYAZİ İNCEARIK
|% 0,05
|5
|MİLLET
|MEHMET MUSTAFA YAKAR
|% 0,05
|5
|ANAP
|HATİCE SİBEL ÖLÇAL
|% 0,03
|3
|BTP
|ÖMER MURAT KARACA
|% 0,03
|3
|VATAN PARTİSİ
|CUMA DAL
|% 0,03
|3
|HKP
|KEMAL KAYA
|% 0,02
|2
|HAK-PAR
|İSMAİL AKDOĞAN
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 65,22
|Katılım Oranı
|:
|% 84,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA GÜZEL
|% 55,6
|1.822
|MHP
|BÜLENT TİRYAKİ
|% 44,34
|1.453
|İYİ PARTİ
|MEHMET POLAT
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,43
|Katılım Oranı
|:
|% 90,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ DOĞAN
|% 35,73
|1.495
|AK PARTİ
|HACİ FEVZİ AKDOĞAN
|% 34,44
|1.441
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DOKTOROĞLU
|% 22,99
|962
|DİĞER
|% 3,87
|162
|DEM PARTİ
|YUSUF GÜLER
|% 0,93
|39
|İYİ PARTİ
|GİZEM BÜŞRA BİLGİÇ
|% 0,65
|27
|SAADET
|ÖMER YILMAZ
|% 0,31
|13
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAHMERAN ŞEKER
|% 0,26
|11
|BÜYÜK BİRLİK
|ŞERİF KAYA
|% 0,22
|9
|HÜDA PAR
|BAYRAM ÇAKAR
|% 0,17
|7
|BAĞIMSIZ
|ADNAN SÖNMEZ
|% 0,14
|6
|DP
|AHMET HAKAN AKFIRAT
|% 0,07
|3
|AP
|AYHAN ŞİMŞEK
|% 0,07
|3
|GELECEK PARTİSİ
|HASAN ŞİMŞEK
|% 0,05
|2
|BTP
|ENES BOZKURT
|% 0,03
|1
|MİLLET
|İBRAHİM HALİL EMRULLAH
|% 0,03
|1
|DEVA PARTİSİ
|EROL ONGUR
|% 0,02
|1
|VATAN PARTİSİ
|EMRAH YILDIZ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20
|Katılım Oranı
|:
|% 78,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YILDIRIR
|% 49,2
|1.662
|YENİDEN REFAH
|HASAN DİLEK
|% 45,53
|1.538
|CHP
|MUSTAFA ÇETİN
|% 1,66
|56
|DİĞER
|% 1,54
|52
|DEM PARTİ
|MÜSLÜM DENİZHAN
|% 0,53
|18
|SAADET
|ERHAN ÖZÇOBAN
|% 0,47
|16
|İYİ PARTİ
|İLHAN TEK
|% 0,32
|11
|DSP
|MUSTAFA BARNA
|% 0,15
|5
|ZAFER PARTİSİ
|YAĞMUR ALBAYRAM
|% 0,15
|5
|DEVA PARTİSİ
|RUKİYE KILIÇKIRAN
|% 0,15
|5
|HÜDA PAR
|SAİT CİHANGİR
|% 0,12
|4
|ANAP
|ULAŞ GEZER
|% 0,09
|3
|DP
|KEREM YILMAZ
|% 0,09
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 49,61
|Katılım Oranı
|:
|% 74,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|BEKİR ÖZTEKİN
|% 39,59
|3.364
|MHP
|MEHMET SAİT KILIÇ
|% 35,76
|3.038
|CHP
|AHMET BOZGEYİK
|% 19,77
|1.680
|İYİ PARTİ
|MEHMET KILINÇ
|% 3,07
|261
|DİĞER
|% 1,03
|87
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET BOZKURT
|% 0,27
|23
|DEM PARTİ
|YILMAZ MELET
|% 0,25
|21
|SAADET
|CEBBAR DİNÇ
|% 0,15
|13
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN TAŞDEMİR
|% 0,08
|7
|HÜDA PAR
|ADİL KÖK
|% 0,01
|1
|DP
|SÜLEYMAN MERCAN
|% 0,01
|1
|VATAN PARTİSİ
|AYŞE BAKIŞGAN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,86
|Katılım Oranı
|:
|% 62,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU
|% 54,89
|17.579
|CHP
|ARKIN BEREKETOĞLU
|% 25,57
|8.188
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖS
|% 8,58
|2.748
|DİĞER
|% 4,43
|1.420
|DEM PARTİ
|YAKUP KOCA
|% 1,71
|547
|İYİ PARTİ
|IŞIL KULAKSIZ
|% 1,46
|467
|ZAFER PARTİSİ
|MİKAİL YILDIZ
|% 1,36
|436
|SAADET
|YILMAZ SAĞÇETİN
|% 0,84
|268
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜLYA DEMİR
|% 0,28
|91
|HÜDA PAR
|ORHAN HARAT
|% 0,15
|49
|TİP
|HARUN YILDIRIM
|% 0,15
|48
|DEVA PARTİSİ
|BEKİR SALTAN
|% 0,11
|35
|TKP
|FATİ BAHAR
|% 0,08
|27
|BTP
|ASLI GELDEÇ
|% 0,08
|25
|GELECEK PARTİSİ
|SAVAŞ SABRİ ONGUR
|% 0,05
|17
|DP
|ALİ GÜRLER
|% 0,05
|15
|ANAP
|EBRU ERSAN
|% 0,04
|14
|MEMLEKET
|HALİL İBRAHİM ÇIBIK
|% 0,03
|11
|HKP
|MEHMET YÜCE
|% 0,03
|10
|MİLLET
|MEHMET AKAN
|% 0,03
|10
|DSP
|KENAN ERDEM
|% 0,03
|9
|VATAN PARTİSİ
|YUSUF GÖREN
|% 0,03
|9
|MİLLİ YOL
|ALİ DAL
|% 0,02
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,52
|Katılım Oranı
|:
|% 67,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|UMUT YILMAZ
|% 41,39
|24.644
|AK PARTİ
|MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU
|% 25,31
|15.066
|YENİDEN REFAH
|KAMİL YAVUZER
|% 14,05
|8.363
|DİĞER
|% 9,24
|5.504
|DEM PARTİ
|KEMAL İLİK
|% 5,62
|3.348
|İYİ PARTİ
|SELAMİ DEMİRKOL
|% 1,57
|936
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET VAHDETTİN YÜKSEL
|% 1,55
|920
|SAADET
|MEHMET HAYRİ KAMALI
|% 1,27
|756
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,90
|Katılım Oranı
|:
|% 79,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU
|% 37,59
|2.551
|CHP
|BEKİR SAKAR
|% 31,43
|2.133
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KAYA
|% 30,19
|2.049
|DİĞER
|% 0,47
|32
|İYİ PARTİ
|AHMET ÇAKMAK
|% 0,12
|8
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN DAL
|% 0,1
|7
|SAADET
|FEVZİ KARAKAYA
|% 0,07
|5
|ZAFER PARTİSİ
|RAMAZAN BURAK ATEŞ
|% 0,03
|2
Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?