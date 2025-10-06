Tonlarca bozuk salça ve reçel ele geçirilen markanın hangisi olduğu belli oldu - Son Dakika
06.10.2025 14:47  Güncelleme: 15:40
Gaziantep'te, Şehitkamil Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, bozuk salça ve reçel ile son kullanma tarihi geçmiş gıda ele geçirilen işletmenin Elmuhur Gıda olduğu ortaya çıktı. Mide bulandırıcı görüntüler ile Türkiye'nin gündemine oturan işletme kapatıldı.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin, bir iş yerine yaptığı denetime katıldı.

80 TON BOZUK VE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda Aktoprak Mahallesi'nde iş yerine yapılan denetimde 200 kilogram 404 varil bozulmuş reçel, marmelat, 20 kilogram 60 kova salça ve 1098 kilogram 350 gramlık kavanozlarda bozuk fasulye konservesi ele geçirildi.

KENDİ ETİKETLEME YAPIYOR

Aynı zamanda işletme sahibinin de ürünlerin son kullanma tarihlerini yeniden belirleyerek satışa sunmak için kendi sistemiyle etiketleme yaptığı tespit edildi.

İŞLETME KAPATILDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, işletmenin mühürlendiğini ve kapatma cezası uygulanacağını bildirdi.

İşletme sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın sofrasına gelen her ürünün güvenli olması bizim sorumluluğumuzdadır. Halkın sağlığıyla oynayan hiçbir kişi ya da işletmeye göz yummayacağız. Bu tür girişimler, hem vicdansızlık hem de suçtur. Şehitkamil'de kimsenin vatandaşın sağlığını riske atmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ELMUHUR GIDA ADIYLA FAALİYET GÖSTERİYOR

Elmuhur Gıda adıyla faaliyetlerini sürdüren işletmeye giden ve denetim yapan Şehitkamil Belediye Belediye Başkanı Umut Yılmaz gördüğü manzara karşısında çıldırdı. İşletmeciye tepki gösteren Yılmaz, "Bozuk reçeli neden tuttuğunu açıklamadın. Bu memleketi ben sizin gibilere kirlettirir miyim ya. Gaziantep gastronomisiyle ünlü bir şehir, siz kirletiyorsunuz burayı. 80 ton dışarıda, 4 TIR mal yakaladık. Bizzat şikayetçi olacağım, mahkemeye gideceğim. Senin gibiler bu memlekette sakız bile satmamalı. Sen o çocuklara bunları layık gördün ya seni Allah'a bile havale etmiyorum." dedi.

"GÖZLERİMİZE İNANAMADIK"

Başkan Yılmaz, yapılan denetimin görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaştı. Açıklamasında, gıda güvenliğini tehdit eden hiçbir işletmeye göz yumulmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Şehitkamil'de kimse halkın sofrasına ihanet edemez… Denetimlerimizde öyle bir pişkinlik ile karşılaştık ki, gözlerimize inanamadık. Bozuk salçalar, küflenmiş reçeller, tarihi geçmiş ürünler… Hem de sağlıksız, hijyenden uzak ortamlarda. Bu milletin alın teriyle kazandığı ekmeğe, çocuklarımızın sağlığına kimsenin göz dikmesine izin vermeyiz. Vatandaşımızın sofrasına güvenle koyduğu her lokma bizim namusumuzdur. Bu bilinçle, denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Sağlığa, dürüstlüğe, helal kazanca sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Biz buradayız, halkımızın sağlığı için dimdik ayaktayız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şehitkamil, gaziantep, Belediye, Türkiye, Güncel, Zabıta, Son Dakika

15:18
