Gaziantep'te Çocuk Bakımı Kalite Standartları İyileştirme Kampı Düzenlenecek

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocuk bakım kuruluşlarındaki kalite standartlarının artırılmasına ilişkin Gaziantep'te 'Çocuk Kampı' düzenlenecek. Kampta, kuruluş bakımı hizmetinden yararlanan çocukların görüşleri alınacak ve halihazırda sunulan hizmetlerin son durumu değerlendirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 26-30 Ağustos tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek kampa, çocuk bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan çocukların yanı sıra; bakım personeli, meslek elemanı, geçmişte kurum bakımından yararlanmış yetişkin rol modeller ile bakanlık personeli katılacak. Çocuk bakım kuruluşlarında kalite standartlarının iyileştirilmesi ve çocuk dostu bir anlayış ile hizmetlerin yürütülerek aidiyet duygusunun geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen kampta, ileride uygulanacak olan hizmetlerin planlaması yapılacak.

Dünyada kuruluş bakımı hizmeti veren ve az sayıda ülkenin uyguladığı bir yöntem de kampta hayata geçirilecek. Bu doğrultuda bakım hizmetlerinin sunumuna katkı sağlaması amacıyla kuruluş bakımı hizmetinden yararlanan çocukların görüşleri alınacak ve halihazırda aldıkları hizmetin son durumu değerlendirilecek. Aynı zamanda kampta kurum bakımı hizmetinden yararlanmış yetişkin rol model kişiler ile koruma ve bakım altında olan çocuklar bir araya gelerek bilgi-deneyim paylaşımında bulunacak. Çocukların çeşitli sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerden yararlanacağı kampta ayrıca bakım personelinin ve meslek elemanlarının gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla süpervizyon ve çeşitli eğitimler de verilecek.

Öte yandan kampta; Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Sivas, Muğla, Mersin, Konya, Trabzon, Samsun ve Niğde'nin dahil olduğu 12 ilden belirli sayıda çocuk, bakım personeli, meslek elemanı ve bakanlık personeli olmak üzere toplamda 95 kişinin yer alması bekleniyor.