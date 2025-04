HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: AKIN KÜÇÜKKURT

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Başkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şehre hükümet tarafından yeterli yatırım yapılmadığını ifade ederek, "İzmir'den vergi topluyorlar, İzmir'in devlete ait malını mülkünü satıyorlar. Bakıyorsunuz toplanan verginin sadece yüzde 3,89'u İzmir'e yatırım olarak geri dönüyor ama başka bir şehrimizde yüzde 40'ı dönüyor. Bu kadar haksızlık olur. Buna isyan etmeyeceğiz de neye isyan edeceğiz? İzmir'in yatırım ihtiyacı yok mu?" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Sarnıç bölgesinin trafik sorununu çözmek için 60 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi törenle açıldı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, büyükşehir belediyesinin kentteki yatırımlarının devam edeceğini belirterek, "İzmir büyük bir şehir. Herbir köşesinde ayrı bir ihtiyaç var, ayrı bir sorun var. Her bir projenin hallettiği ayrı bir sorun, her bir çalışmanın sebep olduğu bir başka iyilikle beraber biz de hem mutlu oluyoruz hem de insanların sorunlarına çözümler getiriyoruz" dedi.

Hizmete alınan üst geçidin trafiği rahatlatacağını belirten Tugay, "İzmirimizin büyükşehir belediyesinin sorumluluğu altında olan en önemli sorunları altyapı, trafik, ulaşım ve kentsel dönüşüm. Bunun dışında da çalıştığımız, mücadele ettiğimiz pek çok konu var. Bu sorunlarla ilgili daha yoğun çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Çabamızın yoğunlaştığı tüm konular bunlarla ilgili. Bugün bir karayolu projesi hayata geçiriyoruz. Bu çevrede pek çok benzer proje için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Tugay, şöyle devam etti:

"İzmir'in her tarafında benzer karayolu projeleri yapacağız. Sorunları yakından takip ediyoruz. Her birisiyle ilgili köklü çözümler geliştiriyoruz. İzmir'in trafik ve ulaşımıyla ilgili aslında bir ulaşım master planı bakışı çerçevesinde çözüm üretmemiz gerektiğini bildiğimiz için bir taraftan da kentin tüm ulaşımının bir master planına yeniden gözden geçirmek ve sadece bugüne değil 20, 30, 40 yıl sonrasında da çözümler üretmek için adımlarımızı atıyoruz. Havalimanı yolu, Yeşillik ve Akçay caddeleri en fazla sıkışıklık yaşanan bölgelerden bazıları. Teknik taraflarını arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bu dönem içerisinde havaalanına en az bir, belki iki alternatif yol yapacağız. Bu da bu bölgenin trafiğini tamamen rahatlatacak diye düşünüyorum."

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. fazı tamamlandı

Yıllardır açılması beklenen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin 4. fazının da devreye alınacağını belirten Tugay, "Bu da çok büyük bir yatırımdı. Gerçekten büyük bir kaynak ayırdık. Uzun yıllardır tamamlanması beklenen bir yatırımdı. Tamamlamak bize nasip oldu. Aldığımızda epey daha yol vardı tamamlanacak ama bu geçen bir yıl içerisinde arkadaşlarımızın da üstün gayretiyle bu konuya verilen önemle de Çiğli Arıtma'nın dördüncü fazı bitti, şu anda çalışıyor. Pazartesi günü de inşallah genel başkanımızın katılımıyla İzmirimizin gururu olarak onun da açılışını yapacağız" dedi.

"Kredilerimize engel olmak dışında bir maharetiniz yok"

"Biz reklam yapmayı çok sevmeyen insanlarız" diyerek sözlerini sürdüren Tugay, şunları kaydetti:

"Bu şehre bir gram katkısı olmayan, adeta yapılan işleri engellemek için çalışan bazı kişiler durup durup 'Büyükşehir belediyesi bir çivi bile çakmıyor' diyorlar. Hakikaten boş konuşuyorlar. İzmir bu kadar engellemeye rağmen, bu kadar işi bozmak için birilerinin çabalarına rağmen Türkiye'nin gururu olmuş bir şehir. İzmir'in çok değerli birikimi olan bürokratı, siyasetçisi, özel sektör yatırımcısı, sanayicisi, çiftçisi, kooperatifleri... Böyle bir güçlü İzmir var. Bu güçlü İzmir'in temellerini oluşturduğu da bir büyük ve güçlü İzmir Büyükşehir Belediyesi var. Ne mutlu bize ki bu dönem belediye başkanı arkadaşlarımla gerçekten aynı aileden insanlar gibi aramızda ayrı gayrı olmadan Büyükşehir Meclisimizde öyle tam bir kenetlenmeyle çalışıyoruz. Her biri her gün bu şehrin bir köşesinde insanların dertleriyle ilgilenen belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, parti temsilcilerimiz bu şehre sahip çıkıyor. Utanmadan 'Bir çivi bile çakmadırlar' derken bu yaptığımız yatırımları görmezden gelenler bu şehre bir gram katkı vermeye çalışmıyorlar. Şikayet ettiğiniz şeylerle ilgili hükümetin sorumluluğunda olan işler var. İkinci çevre yolu, Halkapınar-Otogar metro inşaatı gibi. Gözünü seveyim bunlarla ilgili bir lira harcayın görelim. Bir para harcayın, bir şey yapın. Bizim kredilerimize engel olmak dışında bir maharetiniz yok. Bizim paralarınızı kesmek dışında bize dair yaptığınız bir şey yok.

"Buna isyan etmeyeceğiz de neye isyan edeceğiz?"

Bunlar bizim için bir seçim kazanmak, bir yerde iktidar olmak işi değil. Bizim için bunlar vatan millet üzerine mücadeledir. Onun bir parçası. Seçimi biz kazanırız, başkası kazanır. Ben belediye başkanı olurum, bir başkası olur. Bunlar değil önemli olan. Önemli olan ülkemize ve insanlarımıza ne kadar sahip çıktığımızdır. Böylesine adaletsizliklerin, yoksullukların, haksızlıkların olduğu bir dönemde insanlarımızın siyaset üzerinden ayrışmasını, kutuplaşmasını doğru bulmadığımızı her ortamda söylüyoruz. Ama kimin gerçekten neye sahip çıktığını, devletin kaynaklarını kimin neye göre kullandığını herkesin her zaman hatırlaması lazım. İzmir'den vergi topluyorlar, İzmir'in arazilerini satıyorlar, İzmir'in devlete ait malını mülkünü satıyorlar. Bakıyorsunuz toplanan verginin sadece yüzde 3,89'u İzmir'e yatırım olarak geri dönüyor ama başka bir şehrimizde yüzde 40'ı dönüyor. Bu kadar haksızlık olur. Buna isyan etmeyeceğiz de neye isyan edeceğiz? İzmir'de sorun yok mu? İzmir'in yatırım ihtiyacı yok mu?

"Gördüğümüz soğuk tutum bizi üzüyor"

İstanbul'da deprem olunca deprem konusu insanlarımızın gündemine geldi. İnanırsınız inanmazsınız biz gece gündüz bunla yatıp kalkıyoruz. Arkadaşlarımız da sürekli bu konuya kafa yoruyor. Bu konuya köklü çözümler bulmak için kararlıyız. Üzerimize düşen neyse yapacağız. Ama bu kadar duyarsız bir hükümetimizin olmaması lazım. İzmir'in de deprem riski olan diğer şehirlerin de bir an önce o dönüşüm için ihtiyacı olan kaynakların, imkanların destekleri sağlanması lazım. Aslında hazineden bir kaynak sağlamaya da gerek yok. Dünya Bankasının kensel dönüşüm için ayırmış olduğu bir kredi var, bütçe var. Bunu kullandırmak istiyoruz kensel dönüşüme ihtiyacı olan yurttaşlarımıza. Bu konudaki görüşmelerimizde de gördüğümüz soğuk tutum bizi ne yazık ki üzüyor."

"İzmir'de çok başarılı işler yapılan bir dönem olarak hatırlanacağına şüphem yok"

Başkan Tugay, şehrin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Kendime de çalışma arkadaşlarımıza da belediye başkanlarımıza da tüm siyasi kadrolarımıza da ayrı ayrı güveniyorum. Bu dönemin İzmir'de çok başarılı işler yapılan bir dönem olarak hatırlanacağına şüphem yok. Sizlerin de şüphesi lütfen olmasın. İzmir nasıl bu ülkenin aydınlık yüzü olduysa, nasıl güzel insanların şehri olduysa, memleketin nasıl seksen başka vilayetinden gelip burada yaşayan tüm yurttaşlarıyla birlikte dostça, kardeşçe, omuz omuza, hoşgörüyle birbirini itmeden kalkmadan yaşama onurunu gösterdiyse, bugün de önüne konan her türlü sorunla başa çıkacak güçtedir. O nedenle bizim için İzmir'e hizmet etmek büyük bir onurdur. Allah'a çok şükür ki bize böyle bir şeyi nasip etti. Yurttaşlarımızın da bize desteğini gördük. Bundan sonra bize verdiğiniz bu onurla mücadele etmek ve her ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar yapmak boynumuzun borcu olacaktır." diye konuştu.

Işık: "Trafiği Gaziemir'de önemli ölçüde rahatlatmış olacağız"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise ilçe için çok önemli bir yatırımın hizmete alındığını belirterek kentteki ulaşım sorunlarının çok önemli bir kısmını çözecek yatırımlardan ilkini Gaziemir'de başlattıklarını söyledi.

Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın öncülüğünde yapılacak yeni yol, kavşak ve üst geçitlerle trafiği önemli ölçüde rahatlatacaklarını ifade ederek, gelecek süreçte devreye girecek Gaziemir Metrosu ile kent sakinlerine ucuz, konforlu ulaşım sağlamanın da adımlarının atıldığını belirtti.

"Cemil Başkanımızın 'Gelecekte Gaziemir'i İzmir'in parlayan yıldızı yapacağım' sözü vardı. Onun ilk meşalesini bugün yakmış olduk" diyen Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan tam bir yıl önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde Türkiye'de bir demokrasi şenliği yaşadık ve yerel yönetimlerin neredeyse tamamını CHP'de topladık. Bu bir demokrasi zaferiydi. Bu başarıyı genel seçimde onurlandıracak ve genel seçime gidecek olan anahtarın bu yerel yönetimlerde olduğu bilincinde olarak bizler de üstümüze düşen bütün çalışmaları bıkmadan, usanmadan yapıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hükümetin bir silkeleme tehdidiyle karşılaştık ve gerçekten de silkelemeyi yapıyorlar. Ülkemizin yaşadığı ekonomik krize rağmen belediyecilik anlamında elimizden gelen ne varsa doğru, dürüst, düzgün çalışmalarla onlara inat, onların engellemelerine rağmen her şeyi yapıyoruz. Eğitimden sağlığa, kadına, engelli ve çocuklara yönelik çalışmalardan çevre dostu projelere kadar hayatın her aşamasında yurttaşlarımızın yanında olmaya devam ettik. Bundan sonra da gayretle devam edeceğiz."

"Umutsuzluğa yer yok"

"Bugün ekonomik baskılarla belediyelerimizin çalışmasını, üretmesini engellemeye çalışan iktidarın 23 yılın sonunda ülkeye getirdiği tablo da acı bir tablo maalesef" diyen Işık, şunları kaydetti:

"Ama umutsuzluğa yer yok. Bu karanlık tabloyu biz sizlerle birlikte değiştireceğiz. Dizimizdeki feri, gözümüzdeki ışığı, içimizdeki iyiliği halk için toplum için kullanmaya söz verdik, bir kez daha söz veriyoruz. Yeter ki inanalım, yeter ki birlik olalım, aşamayacağımız hiçbir sorun yok diye düşünüyorum. Ülkenin yeniden ayağa kalkacağı günler çok yakın. Bu projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, çalışma arkadaşları, bizim çalışma arkadaşlarımız, herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gaziemirimize hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların arından kurdele kesimiyle Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi hizmete açıldı.