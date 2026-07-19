Gazze'de Hava Saldırısı: 5 Filistinli Can Verdi - Son Dakika
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Gazze'de Hava Saldırısı: 5 Filistinli Can Verdi

Gazze\'de Hava Saldırısı: 5 Filistinli Can Verdi
19.07.2026 10:32
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İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında bir çocuk da dahil 5 Filistinli hayatını kaybetti.

GAZZE, 19 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'deki bir apartman dairesine yönelik İsrail hava saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarının cumartesi günü aktardığına göre, İsrail'e ait savaş uçağının el-Nasr mahallesindeki apartmanı hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları yaptıkları açıklamada, aralarında çocukların ve yoldan geçenlerin de bulunduğu yaralıların hastanelere sevk edildiğini belirtti.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan, geçen hafta Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah'ın kuzeydoğusundaki el-Mugayir köyüne yönelik İsrail saldırısında vurulan 17 yaşındaki Fadi el-Nassan, cumartesi günü hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'de Hava Saldırısı: 5 Filistinli Can Verdi - Son Dakika

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