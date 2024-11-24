Gazze'de hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Küçükçekmece'de yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Küçükçekmece'de yürüyüş düzenlendi

Gazze\'de hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Küçükçekmece\'de yürüyüş düzenlendi

Küçükçekmece'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için protesto yürüyüşü yapıldı.

24.11.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için protesto yürüyüşü yapıldı.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) İstanbul 5 No'lu Şube üyesi öğretmenler ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Küçükçekmece temsilciliği üyeleri, Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Öğretmenler Gazze için yürüyor", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Çocuklar ölüyor, dünya susuyor" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, sloganlar eşliğinde Tepeüstü Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında kadınların ellerinde taşıdığı, Gazze'de hayatını kaybeden bebekleri temsilen üzeri kırmızı renkle boyanmış bebek kefenleri, meydana konuldu.

Burada basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No'lu Şube temsilcisi Abdullah Erhan Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır." sözünü anımsatarak, İsrail'in hukuk tanımaz ve ahlaksız bir şekilde katliamlarına devam ettiğini söyledi.

Yücel, "İnsanların en temel ihtiyaçlara erişmelerinin engellenmesi, insani yardımların kesilmesi, sivil yerleşimlerin, hastane ve eğitim kurumlarının bombalanması gibi utanç verici yöntem ve uygulamalar kabul edilemez bir insanlık suçu olarak ortada durmaktadır." diye konuştu.

Bu durumun aynı zamanda uluslararası hukuka ve alınan kararlara rağmen, eylemleriyle meseleyi çözümsüzlüğe mahkum eden tüm uluslararası kurumlar için de bir haysiyet meselesi olduğunu belirten Yücel, konuşmasını Gazze'de hayatını kaybedenler için dua ederek tamamladı.

"Hem Türkiye'de hem de Filistin'de şehit olan öğretmenleri anmak için bir araya geldik"

Yürüyüşe katılan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını ancak dünyanın bir çok yerinde, özellikle Filistin ve Gazze'de bugünü yaşayamayan, okulları ve öğrencileri olmayan, hem Türkiye'de hem de Filistin'de şehit olan öğretmenleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Çıkrıkçı, seslerini duyurmak için burada olduklarını ifade ederek, "Bir ülkenin, bir toplumun geleceğini belirleyen, çocukları yetiştirerek o ülkenin geleceğine sunan öğretmenlerdir. Dünyada öğretmenler, çocuklar ölmesin, dünyadaki bütün insanlar barış içerisinde yaşasınlar." şeklinde konuştu.

Grup, protestonun ardından olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, İnsan Hakları, Küçükçekmece, istanbul, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Küçükçekmece'de yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:59 Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
16:53 9 ilimizde eğitime kar engeli 9 ilimizde eğitime kar engeli
14:33 Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:07 Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 18:22:11. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Küçükçekmece'de yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.