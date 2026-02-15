Gazze'de Umut: Ramazan Fenerleriyle Hayat Mücadelesi - Son Dakika
Gazze'de Umut: Ramazan Fenerleriyle Hayat Mücadelesi

Gazze\'de Umut: Ramazan Fenerleriyle Hayat Mücadelesi
15.02.2026 17:03
Gazze'de Ula Ebu Selim, ramazan fenerleri yaparak geçimini sağlıyor ve halkına umut dağıtıyor.

Gazze'de yıkım ve abluka altında yaşam mücadelesi veren Filistinli kadın, yaptığı ramazan fenerleriyle hem geçimini sağlıyor hem de halka umut dağıtıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yaşayan 30 yaşındaki Ula Ebu Selim, el emeğiyle ramazan fenerleri yapıyor.

Farklı renklerde tahta çubuklar ve ince kumaş parçaları kullanan Filistinli kadın, her bir fenerin içine renkli ışıklar yerleştiriyor.

Ürettiği fenerleri satarak ailesinin geçimine katkı sağlayan Ebu Selim, bu girişimin saldırılar sonrası yıkımın ortasında küçük de olsa bir gelir kapısı ve moral kaynağı olduğunu söylüyor.

"Gazze'de insanlar ramazanda mutlu olmak istiyor"

AA muhabirine konuşan Ebu Selim, İsrail'in Gazze'yi yerle bir eden yoğun bombardımanlarına işaret ederek, "Allah'a hamdolsun, saldırılardan sonra çok zor bir süreç yaşadık. Büyük sıkıntılar çektik ama buna rağmen yeniden ayağa kalkmaya, tekrar çalışmaya ve hayatımıza baştan başlamaya karar verdik." dedi.

Allah'ın yardımı ve kendilerine destek verenlerin katkısıyla ilk projelerini başlattıklarını anlatan Ebu Selim, bunun da ramazan fenerleri üretimi olduğunu söyledi.

"İnşallah bu bizim için hayırlı bir başlangıç olur. Gazze'deki ailelerimiz, evlerimiz ve hayatlarımız için yeni bir başlangıç olur." diyen Ebu Selim, yaşanan sıkıntıların sona ermesini ve hayatın yeniden düzene girmesini temenni etti."

Ramazan ayının Gazze halkı için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Ebu Selim, "İnsanlar kendilerini mutlu etmek istiyor. Düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde mutlu olmak istiyorlar. Ramazan ayında da mutlu olmak istiyorlar. Ben de bu düşünceden yola çıktım." diye konuştu.

Elektrik kesintileri ve ham madde krizi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının üretim sürecini ciddi şekilde etkilediğine dikkati çeken Ebu Selim, özellikle elektrik kesintileri ve ham madde sıkıntısının işleri zorlaştırdığını ifade etti.

Ham madde temininin büyük ölçüde zorlaştığını vurgulayan Ebu Selim, malzeme fiyatlarının Ekim 2023 öncesine göre yaklaşık 5 kat arttığını belirtti. Ebu Selim, "Eskiden ramazandan birkaç gün önce her şeyi rahatça temin edebiliyorduk. Şimdi bu mümkün değil." dedi.

Artan maliyetlerin ürün fiyatlarına yansıdığını ancak halkın gelirinin ciddi şekilde düştüğünü dile getiren Filistinli kadın, birçok kişinin bu ürünleri almakta zorlandığını söyledi.

El emeğinin yoğun çaba gerektirdiğini vurgulayan Ebu Selim, saatlerce çalıştıklarını, yorulduklarını ve yoğun emek harcadıklarını dile getirdi.

Zorluklara rağmen üretim sürüyor

Ham madde yetersizliği nedeniyle üretim yöntemlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten Ebu Selim, "Eskiden sadece ramazan kumaşıyla çalışıyorduk. Şimdi süsleme işleriyle farklı malzemeleri birleştirmek zorunda kaldık. Daha güzel işler yapmak ve insanlara yeni ürünler sunmak için yeni fikirler geliştirdik." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları öncesinde yaptığı işe döndüğünü dile getiren Ebu Selim, "Her şeye yeniden başladım. Allah'a hamdolsun, bu O'nun lütfuyla oldu." dedi.

"Bizi sevindirecek şeyler istiyoruz"

Tüm zorluklara rağmen umutlarını kaybetmediklerini vurgulayan Filistinli kadın, ramazan ayının Gazze halkı için moral ve dayanışma vesilesi olmasını temenni etti.

Filistinli kadın sözlerini "Biz mutlu olmak istiyoruz. Bizi sevindirecek şeyler istiyoruz." diyerek tamamladı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Kültür, Güncel, Gazze

