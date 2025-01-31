Gazze için acil uluslararası müdahale çağrısı - Son Dakika
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Gazze için acil uluslararası müdahale çağrısı

Cüneyt Yüksel, Gazze'deki sağlık krizi için uluslararası toplumun hızlı adım atmasını istedi.

31.01.2025 20:17
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Gazze'de sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve tedavi olanaklarının sağlanması için uluslararası toplumun hızla adım atması gerektiğini belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki dramın, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin başlamasıyla biraz olsun hafiflediğini ancak bölgedeki insani krizin sürdüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Gazze'de 2 bin 500 çocuk ölüm riski altında ve hala ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır." açıklamasını hatırlatan Yüksel, ateşkesin sağladığı geçici rahatlamaya rağmen sağlık sisteminin çöküşü ve gerekli tıbbi yardımların ulaşamaması nedeniyle çok sayıda çocuğun basit tedavilerle hayatta kalabilecekken yaşamını yitirme riskiyle karşılaştığını vurguladı.

Yüksel, uzman doktorların açıklamalarına göre de Gazze'deki çocukların birçoğunun çok acil tıbbi tahliye beklediğine dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Uluslararası hukuk ve insan haklarının ne kadar işlevsiz hale geldiğinin bir kanıtı da dünyada 30'dan fazla bölgede görev yapmış Stanford Üniversite Hastanesi acil doktoru Dr. Ayesha Khan'ın 'Gazze'de gördüklerimin eşi benzeri yok' ifadelerinde açıkça yer almaktadır. Tıbbi malzeme ve sağlık hizmetlerinin eksikliği, açlık ve güvenlik kısıtlamaları Gazze'deki insanlık krizinin ateşkese rağmen devam ettiğini gösteren insanlık suçlarıdır. Her ne kadar ateşkes bir umut ışığı sunmuş olsa da Gazze'deki sağlık ve güvenlik krizi henüz sona ermiş değildir. Bölgedeki sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve tedavi olanaklarının sağlanması adına uluslararası toplumun hızla adım atması gerekmektedir."

İnsanlık onurunun ve değerlerinin korunmasının önemine işaret eden Yüksel, çocukların hayatının hiçbir politik hesaplaşmanın veya gücün gerisinde olmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin tarih boyunca mazlumların yanında yer aldığını ve insanlık dramlarına duyarsız kalmadığını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Bizler, Gazze'deki bu insani krizin çözülmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki tüm masum sivillerin hayatını tehdit eden bu savaşa son verilmesi için her platformda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Bir an önce etkili bir ateşkes, tıbbi tahliyeler için güvenli alanlar ve Gazze halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için somut adımlar atılmalıdır. Uluslararası insancıl hukuk kaideleri bu zulmü durdurmak için kararlı ve etkili bir şekilde işletilmelidir. Dünya, sivillerin ve çocukların yardımına koşmak için daha fazla beklememelidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze için acil uluslararası müdahale çağrısı - Son Dakika

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