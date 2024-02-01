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Gazze Şeridi'nde İnsanlar Temel İhtiyaçlarını Karşılamakta Zorlanıyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İnsanlar Temel İhtiyaçlarını Karşılamakta Zorlanıyor

Gazze Şeridi\'nde İnsanlar Temel İhtiyaçlarını Karşılamakta Zorlanıyor

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, Gazze Şeridi'nde insanlar su gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor.

01.02.2024 16:39
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REFAH, 1 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları yoğun şekilde devam ederken, Gazze Şeridi'nde insanlar su gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde İnsanlar Temel İhtiyaçlarını Karşılamakta Zorlanıyor - Son Dakika
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