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Gazze'ye Destek Yürüyüşleri

Gazze\'ye Destek Yürüyüşleri

Karabük ve Kocaeli'de İsrail'in Gazze saldırılarına karşı yürüyüş düzenlendi, protestolar yapıldı.

06.10.2024 21:16
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Karabük ve Kocaeli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından gerçekleştirilen yürüyüş, Yenişehir Camisi önünden başlayarak Kemal Güneş Caddesi'nde sona erdi.

Türk ve Filistin bayraklarının yanında ellerinde dövizler taşıyan vatandaşlar, sloganlarla İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

Basın açıklamasını okuyan Filistin'e Destek Platformu Karabük Temsilcisi Zeki Öz, İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını söyledi.

İsrail'in bugüne kadar, kadın, bebek, çocuk, yaşlı ve hastanelerde tedavi gören 42 bin kişiyi öldürdüğünü belirten Öz, "Batılı başkentlerde alkışlanan katil Netanyahu yönetimindeki siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 bin Filistinli masum insanı katletti. 97 binden fazla yaralı, on binlerce kayıp var. Bunlar insan. Bunlar bizim evlatlarımız, annelerimiz, bacılarımız. Bunlar insanın vicdanını kanatan gerçekler." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Ali Erhun'un yaptığı dua sonrasında program sona erdi. Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından düzenlenen yürüyüş için çok sayıda vatandaş, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Pazar Alanı'nda toplandı. Araç konvoyuyla İzmit ilçesindeki sahile gelen vatandaşlar, buradan Sekapark uçurtma tepesine kadar yürüdü. Yürüyüşte İsrail aleyhine slogan atılırken, Filistin'e destek veren pankartlar taşındı.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatlarını kaybedenler için dua edildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze'de başlayan direnişin üzerinden 1 yıl geçtiğini, bu süreçte yaklaşık 42 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze'nin bedel ödeyip, bağımsızlık mücadelesi verdiğini kaydeden Yalçın, "Direnişin yıl dönümünde 81 ilde meydanlarda 'Gazze'ye selam, siyonizme lanet' diyerek yürüyüşler yapıp, oradaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

Yalçın, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların, dünya liderlerinin tersine sivil bir bilinçle insan onur ve haysiyetinin yanında olduğunu dile getirerek, "Dünya liderleri çok kötü bir sınav veriyor. Cumhurbaşkanı'mız her seferinde 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek dünyadaki çarpıklığı dile getirdi. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu artık görme vakti." ifadesini kullandı.

Yalçın, savaş bittiğinde Gazze'nin özgür olacağını, başkentinin Kudüs olduğu bağımsız Filistin devletinin kurulacağını ifade ederek, asla ümitsiz olunmaması gerektiğini, umutların sorunlardan çok daha büyük olduğunu kaydetti.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Muhammed Hanefi Akbulut da dünyanın kör ve sağır oluşunun, çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri ve ibadethaneleri vuran soykırımcıları cesaretlendirdiğini ifade etti.

İsrail'in bölgeyi kan gölüne çevirdiğini dile getiren Akbulut, "Tarihte soykırımın bu kadar desteklendiği başka bir dönem yoktur. İslam ülkelerine sesleniyoruz, gün zulme, siyonizme, emperyalizme karşı bir olma, sesimizi yükseltme mazlumlara sahip çıkma günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Program sinevizyon gösterisi ve sanatçı Resul Aydemir'in konseriyle sona erdi.

Etkinliğe AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ile eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık katıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Filistin, Türkiye, Kocaeli, Kocaeli, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

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