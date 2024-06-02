Gebze'de Mezuniyet Töreninde Kavga Çıktı - Son Dakika
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Gebze'de Mezuniyet Töreninde Kavga Çıktı

Gebze\'de Mezuniyet Töreninde Kavga Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir okulun bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde dışarıdan gelen bir grup ile öğrenciler arasında sandalyeli, tekme-tokatlı kavga yaşandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından taraflar polisin müdahalesiyle ayrıldı ve kimse birbirinden şikayetçi olmadı.

02.06.2024 12:25
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde okulun bahçesinde kutlanan mezuniyet töreninde dışarıdan gelen grup ile öğrenciler arasında çıkan sandalyeli, tekme-tokatlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Güzeller OSM Mahallesi'ndeki özel bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldi. Okulun bahçesindeki kutlamalar sırasında dışarıda gelen bir grup ile öğrenciler arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine girerken, sandalyeler hava uçuştu. Okul yönetimi ihbarda bulunurken, taraflar polisin müdahalesi ile ayrıldı. Kavga anları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga edenlerin birbirine sandalye ile vurduğu ve tekme-tokat savurduğu anlar yer aldı. Kimsenin birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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