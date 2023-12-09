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Lojistik deposunda yangın! Alevler fabrikalara sıçradı - Son Dakika
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Lojistik deposunda yangın! Alevler fabrikalara sıçradı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir lojistik deposunda yangın çıktı. İstanbul ve çevre illerden takviye ekiplerin de sevk edildiği bölgede, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

09.12.2023 - 07:35,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda yangın çıktı. Alevler diğer fabrikalara da sıçrarken, yangına müdahale etmesi için İstanbul ve çevre illerden de takviye sevk edildi.

ALEVLER GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3 Sokak'taki bir lojistik firmasına ait depoda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alev alev yanan depoya müdahale etti. Yangın geniş bir alana yayılırken, İstanbul ve diğer çevre illerden de bölgeye takviye su tankerleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bölgeden kareler:

Lojistik deposunda yangın! Fabrikalara sıçrayan alevler, bir türlü söndürülemiyor
Lojistik deposunda yangın! Fabrikalara sıçrayan alevler, bir türlü söndürülemiyor
Lojistik deposunda yangın! Fabrikalara sıçrayan alevler, bir türlü söndürülemiyor
Kocaeli Gebze'de bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı
Kocaeli Gebze'de bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı
Kocaeli Gebze'de bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı
Lojistik deposunda yangın! Alevler fabrikalara sıçradı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Lojistik deposunda yangın! Alevler fabrikalara sıçradı - Son Dakika
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