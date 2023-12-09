Lojistik deposunda yangın! Alevler fabrikalara sıçradı

Eşiyle yataktan yayın açtı, yaptıkları da vaadi de mide bulandırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda yangın çıktı. Alevler diğer fabrikalara da sıçrarken, yangına müdahale etmesi için İstanbul ve çevre illerden de takviye sevk edildi.

ALEVLER GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3 Sokak'taki bir lojistik firmasına ait depoda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alev alev yanan depoya müdahale etti. Yangın geniş bir alana yayılırken, İstanbul ve diğer çevre illerden de bölgeye takviye su tankerleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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