Geleceğin Samsun'unu inşa etmek için kollar sıvandı

Samsun Kentsel Dönüşüm Sempozyumu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan:

"Kentsel dönüşümle geleceğin Samsun'unu inşa ediyoruz"

"Tekkeköy Asarağaç'ta riskli alan içerisinde kamulaştırma işlemleri başlayacak"

Samsun Valisi Orhan Tavlı:

"Kentsel dönüşümün başarıyla yürütülmesi, gelecek nesillerin güvenliği için de büyük sorumluluk"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun Kentsel Dönüşüm Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada kentsel dönüşümle geleceğin Samsun'unu inşa edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası işbirliğinde düzenlenen Samsun Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşti. Uzman isimlerin sunum ve söyleşi gerçekleştirdiği programın açılışında konuşan Başkan Halit Doğan ve Samsun Valisi Orhan Tavlı, önemli açıklamalarda bulundu.

"Kentsel dönüşümle geleceğin Samsun'unu inşa ediyoruz"

"Kentsel dönüşümle geleceğin Samsun'unu inşa ediyoruz. Kentsel dönüşüm, Samsun'umuzun geleceği için olmazsa olmaz bir adımdır. İlkadım'da Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy ve Kökçüoğlu mahallelerinde dönüşümün startını verdik. 2013'te 79,53 hektarlık alanda ilan edilen bu bölgede, proje ve fizibilite çalışmalarımızı tamamladık" diyerek sözlerine başlayan Başkan Halit Doğan, "Geçen ay meclisimizde Dönüşüm Uygulama Esasları'nı belirleyerek, kimseyi yerinden etmeden, gönüllülük esasıyla hızlı bir dönüşüm süreci başlatıyoruz. Barış Bulvarı'ndaki dönüşüm ofisimizle vatandaşlarımızı yormadan, yerinde incelemelerle süreci ilerleteceğiz. İlk etapta bin 500 konut hedefliyoruz ve bu çalışmaları SAMKENT şirketimizle birlikte yürütüyoruz. Canik'te Gülsan, Eski Sanayi, Teknepınar, Kuzeyyıldızı, İlkadım'da Hastanebaşı mahallelerinde projelendirme çalışmaları devam ediyor. Barış Bulvarı ve Atatürk Bulvarı'nda irtibat ofislerimizle halkımızı bilgilendiriyor, emsal artışları ve doğalgaz bağlantılarıyla şeffaf bir süreç yönetiyoruz. Mahalle kültürümüzü koruyarak komşuluk ilişkilerini güçlendiriyoruz. Gülsan Sanayi'de, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Toybelen Sanayi Sitesi'nde hak sahiplerine teslim sürecini tamamladık, yapı kullanım iznini verdik, kısa süre içinde taşınmalar başlayacak. 80 hektarlık alanda, ilk etapta 30 hektarlık bölümü dönüştürüyoruz. Kamulaştırması tamamlanan vatandaşlarımıza geri dönüş hakkı tanıyarak, 3 aylık süreçte birçok hemşehrimizin sürece katılmasını sağladık. Burada da bir dönüşüm ofisi kuruyoruz. Bizler, Modern iş yerleri, sosyal alanlar ve çevreci tasarımlarla Samsun'umuzu bölgenin en güçlü ticaret merkezlerinden biri yapacağız. Organize sanayi bölgelerimize gelecek yeni yatırımlarla Samsun'umuzu Karadeniz'in değil, ülkemizin ticaret şehri yapmayı hedefliyoruz. Atakum'da kentsel dönüşüm çalışmalarımız sürüyor. Yerinde, gönüllü ve hızlı bir dönüşüm için ofislerimizi kuracağız. Ayrıca, Batıpark, Doğupark, Atakum ve İncesu Sahili'ni yeniliyoruz. Yıpranmış altyapıları yeniliyor, işlevini yitirmiş alanlara yeni fonksiyonlar kazandırıyor, daha fazla yeşil alan, yeni plaj ve yüzme alanları, çocuk oyun merkezleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, engelli erişimine uygun spor ve dinlenme alanları oluşturuyoruz" dedi.

"Tekkeköy Asarağaç'ta riskli alan içerisinde kamulaştırma işlemleri başlayacak"

Şehirdeki riskli alanlar ve diğer dönüşüme girecek alanlar hakkında da bilgi veren Başkan Doğan, "Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde de dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Proje çalışmalarında sona yaklaştık. Meydan alanı azalmadan, yerinde dönüşüm uygulamalarıyla, deprem riski taşıyan yıpranmış yapıları kaldırarak yerine modern, çok fonksiyonlu dükkan ve ofis yapıları ile bütünleşik bir meydan haline getiriyoruz. Tekkeköy ilçemiz Asarağaç Mahallesi Bayraktepe mevkiinde kütle hareketlerinin meydana geldiği, kentimizde yaşayan herkes tarafından bilinmektedir. Yaşanan kütle hareketleri, bazı ticari tesisler kullanılmaz hale getirmiş olmakla birlikte karayolu güvenliğini de tehdit etmekte. Yaşanan bu olaylar neticesinde, karayolu güzergahı üzerinde yaklaşık bin 250 metre uzunluğundaki alan için gerekli önlemlerin belirlenerek tedbir alınması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda risklerin belirlenebilmesi için üniversitelerden bilimsel rapor istenmiştir. Ağustos 2023 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından ve Ocak 2025 yılında da Gazi Üniversitesi tarafından, alanın stabilitesi ve risk durumu hakkında geoteknik raporlar hazırlanmıştır. 4 aylık süreç sonunda 55.71 hektarlık alan, 23 Mayıs günü Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Riskli alan ilan edilmiştir. Riskli alan içerisinde kamulaştırma işlemleri başlayacak olup risklerin bertarafı için her türlü çalışma belediyemiz tarafından ivedilikle yapılacaktır" diye konuştu.

"Kentsel dönüşümün başarıyla yürütülmesi, gelecek nesillerin güvenliği için de büyük sorumluluk"

Kentsel dönüşümün sadece bugünün sorunu olmadığının altını çizen Vali Orhan Tavlı, "Afetlere karşı hazırlıklı olmayı, riskli yapıları dönüştürmeyi, yeşil alanları artırmayı, modern ve planlı şehirler inşa etmeyi, ulaşım ağlarını iyileştirmeyi ve sosyal donatıları güçlendirmeyi ve en nihayetinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen kentsel dönüşüm konusunda hep birlikte gayret göstermemiz gerektiğini; kentsel dönüşümün başarıyla yürütülmesinin sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de huzuru ve güvenliği açısından büyük bir sorumluluk olduğuna özellikle huzurlarınızda ayrıca vurgu yapmak istiyorum. Bu büyük sorumluluğun bilincinde olan Samsun Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz az önce de ifade edildiği üzere kentsel dönüşüm noktasında örnek teşkil edecek önemli çalışmalara hep birlikte imza atacaklar. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde tüm paydaşların ve vatandaşlarımızın desteğiyle yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarının yeni bir bina inşa etmenin yanı sıra şehrimizin sosyal dokusunu koruyacağına ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasının önüne geçeceğine de can-ı gönülden inanıyorum. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla inşallah şehrimiz Türkiye Yüzyılı'na ve Samsun Yüzyılı'na yakışır önemli bir hızlı ilerleme yapacak, geleceğe emin adımlarla yürümeyi devam ettirecektir. Kentsel dönüşüm alanındaki en güncel bilgi ve tecrübelerin paylaşılacağı, farklı bakış açılarının bir araya getirilmesiyle ortak çözümlerin üretileceği çok kıymetli bir platform olduğunu düşündüğüm bu sempozyum sayesinde alanında uzman akademisyenlerimiz ile birlikte kamu ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla kentsel dönüşüm sürecine yeni bir ivme kazandırılacak, hepimize yol gösterecek önemli çıktılar da alınacaktır diye değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.

Programda açılış konuşmalarının ardından SBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, Meram Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Özçelik, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Alanları 3. Daire Başkanı Selçuk Karaduman, Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Şanlı Katı, Prof. Dr. Figen Beyhan, Yüksek Şehir Plancısı Ersin Aksoy, Dr. İnşaat Mühendisi Ali Sarıalioğlu, Araştırma Görevlisi Nilay Nida Can, OMÜ Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli, İnşaat Mühendisi Nihat Sağlam, Araştırma Görevlisi Damla Karagöz, İnşaat Mühendisi Av. Yavuz Selim Taşkın ve Doç. Dr. Meriç Kırmızı, kendi konu başlıklarında söyleşi gerçekleştirdi. Toplam 4 oturuma ise oda başkanları Hüseyin Talak, Burak Şener, İbrahim Özdemir ve Aslı Tekcan başkanlık yaptı. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da toplantıya katılanlar arasında yer aldı.