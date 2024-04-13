İşte gelecek 10 yıla damgasını vuracak meslekler - Son Dakika
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İşte gelecek 10 yıla damgasını vuracak meslekler

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Gelecek 10 yılda ön plana çıkacak mesleklerin yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı, bilişim uzmanı, inşaat mühendisi, pazarlama uzmanı, dil ve konuşma terapisti ve CNC operatörü olduğu bildirildi. İşgücü Piyasası Araştırması'nda ortaya çıkan bilgilerde dikiş makineci, garson, satış danışmanı ve ahşap mobilya imalat ustası gibi mesleklerde de çok fazla eleman arandığı belirtildi.

13.04.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
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İşgücü Piyasası Araştırması'nda gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen mesleklerin yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı, bilişim uzmanı, inşaat mühendisi, pazarlama uzmanı, dil ve konuşma terapisti ve CNC operatörü olduğu belirlendi.

BAKAN IŞIKHAN VERİLERİ PAYLAŞTI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek ve etkin çözümler üretebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2023'de 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşülerek hazırlanan İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"İş gücü ihtiyacının en fazla olduğu alan imalat sektörü. İşverenlerden alınan geri bildirimlere göre gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekler ise yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı, bilişim uzmanı, inşaat mühendisi, pazarlama uzmanı, dil ve konuşma terapisti ve CNC operatörü."

3 SEKTÖRDE KADIN ÇALIŞANLAR ERKEKLERDEN DAHA FAZLA

Bakanlıktan araştırmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, İŞKUR'un 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihlerinde bilgi formu uygulayarak gerçekleştirdiği araştırma kapsamındaki çalışanların yüzde 70'i erkekler, yüzde 30'u kadınlardan oluştu.

Kadın çalışan sayısının, erkeklerden daha yüksek olduğu sektörler, "insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" ile "eğitim" oldu. Ayrıca kısmi zamanlı çalışma yapılan iş yerlerindeki kadın istihdamının, kısmi zamanlı çalışma yapılmayan iş yerlerine göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre, işgücü ihtiyacının en fazla olduğu imalat sektöründeki iş yerlerinin yüzde 16,6'sında, aynı sektördeki 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinin ise yüzde 37,3'ünde eleman ihtiyacı bulunuyor.

EN FAZLA ELEMAN ARANAN MESLEKLER

Araştırma kapsamında işverenler tarafından en fazla eleman aranan meslekler de belirlendi. En çok açık iş olan 10 meslek arasında, makineci (dikiş), garson, satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve yük taşıma şoförü yer aldı. Açık işlerde en fazla aranan beceriler, "yeterli mesleki ve teknik bilgi" ve "iş tecrübesi" oldu.

Ülke genelinde iş yerlerinin yüzde 8,7'sinde açık iş bulunduğu, bu oranın 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 27,6'ya ulaştığı tespit edildi. Kadın iş gücü tercih edilen açık işlerde, makineci (dikiş), temizlik görevlisi, satış danışmanı, mutfak görevlisi, mantı ustası, ön muhasebeci, garson, konfeksiyon işçisi, aşçı ve okul öncesi öğretmeni meslekleri öne çıktı.

10 MESLEKTE ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLİYOR

Araştırmada, işverenlerin yüzde 12,5'inin eleman temininde güçlük çektiği saptandı. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen 10 meslek, makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, gazaltı kaynakçısı, inşaat işçisi, satış danışmanı, tır-çekici şoförü, yük taşıma şoförü, akaryakıt satış elemanı ve çelik kaynakçısı olarak sıralandı.

Bu mesleklerde eleman temininde güçlük çekilmesinin en önemli nedenleri, "ilgili meslekte yeterli iş başvurusunun yapılmaması", "gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması" ve "yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması" oldu.

Araştırma kapsamında görüşülen iş yerlerinde bir yıl sonraki istihdam artış beklentisinin yüzde 5,4 olduğu tespit edildi.

En fazla istihdam artışı beklenen 10 meslek arasında garson, kurye, satış danışmanı, makineci (dikiş), inşaat işçisi, ahşap mobilya imalat ustası, ark kaynakçısı, yük taşıma şoförü, konfeksiyon işçisi ve ağ teknolojileri meslekleri gösterildi.

İŞVERENLERLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK

İŞKUR, 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırmasını 15 Nisan-17 Mayıs 2024 tarihlerinde yapacak. Geçmişten farklı olarak bu yıl İŞKUR personeli araştırmanın tamamını yüz yüze ziyaretlerle gerçekleştirecek.

Türkiye genelinde, iş gücü piyasasının talep tarafının geniş bir çerçevesini çizecek araştırmayla, iş yerlerinin yapısal özellikleri, çalışan sayıları, açık işleri, eleman temininde güçlük çektikleri meslekler ve istihdam beklentileri gibi veriler temin edilerek geleceğin mesleklerine ilişkin tahminler üretilecek.

İşte gelecek 10 yıla damgasını vuracak meslekler
Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşte gelecek 10 yıla damgasını vuracak meslekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İSMAİL KILINÇ: Memurluğu o kadar şatafatlı gösterince(maaş hafta sonu otomasyon her sene iyi zam ve bol bol tatil)insanlar bu mesleklere ilgi gösterir mi?akıl fikir memur olma derdin de :):):)çıraklarıda en son gömdünüz staj ve çırakların mağduriyeti yaşattınız 19 2 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Önce eğitim sistemindeki geri kalmışlığı ortadan kaldırmak ve gerçekte bilgi ve beceri sahibi insanlar yetiştirecek kurumların önü açılması gerekiyor.. adı diploma olan ici boş bir kağıt değil, önemli olan diploma sahibinin becerileridir. 14 0 Yanıtla
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