Gelibolu Yarımadası'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Gelibolu Yarımadası'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

Gelibolu Yarımadası\'ndaki Yeni Zelanda Anıtı\'nda anma töreni düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda tören yapıldı.

25.04.2025 15:06
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda tören yapıldı.

Britanya Ordusuna bağlı Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (ANZAC) bünyesinde Çanakkale'deki muharebelerde yaşamını yitiren Yeni Zelandalı askerlerin anıldığı program, ülkenin yerli halkı Maorilerin "Karanga" adı verilen ve "Hoş geldiniz" anlamına gelen seremonisiyle başladı.

Yeni Zelandalı askerlerin, trompet eşliğinde tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, İstiklal Marşı ve Yeni Zelanda Milli Marşı okundu.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, törende yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'nın, Türkiye'nin ve farklı ülkelerin nice evlatlarının Gelibolu'daki bu topraklarda son nefesini verdiğine dikkati çekerek, "Şehitlerin fedakarlıklarından ders almayı onlara borçluyuz." dedi.

Luxon, Yeni Zelanda Parlamentosu'nun yaklaşık 100 adım ötesinde Gelibolu adını taşıyan bir plaket asılı olduğunu anlatarak, "Bu gibi andıçlar sadece burada yaşanan savaşın dehşetini değil aynı zamanda her yerde kalıcı barışa duyulan ihtiyacı da dile getirir." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, Çanakkale Savaşları'na katılan Anzak askerlerinin cepheden ailelerine gönderdikleri mektuplardan bölümler okundu.

Yeni Zelanda Anıtı'na Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çelengi Çanakkale Valisi Ömer Toraman koydu.

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Avustralya, Yeni Zelanda, Avusturya, Kanada, Fransa, Pakistan, Güney Afrika'nın temsilcileri de anıta çelenk bıraktı.

"Haka dansı" gösterisiyle sona eren anma törenine, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne'nin eşi Sir Timothy Jameb Hamilton Laurence, Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Birleşik Krallık Savunma Ateşesi Col Jim Torbet, Senegal Savunma Ateşesi Albay Boucar Sene, Güney Afrika Askeri Ateşesi Albay Ivan John Afrikander, Macaristan'ın Ankara Büyükelçi Temsilcisi Valeria Kıcsı, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Saleem Qazi de katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gelibolu Yarımadası'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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