Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van\'da konuştu Açıklaması

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Terörden uzak bir ülke istiyoruz. Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz, terörün pençesine gitmesini istemiyoruz. O yüzden çocuklarınızı gençlik merkezlerimize, spor tesislerimize getirin." dedi.

Van'daki programları kapsamında İpekyolu ilçesinde Çok Amaçlı Spor Salonu Toplu Açılış Töreni'ne katılan Bakan Bak, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanına sahip oldukları için şanslı olduklarını söyledi.

Ülkenin her tarafında spor yatırımlarının devam ettiğini belirten Bak, bugün Van'da birçok tesisi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Söz konusu tesislerin Vanlı gençlerin hizmetinde olacağını vurgulayan Bak, "Çok amaçlı spor salonlarını, 2 sporcu fabrikasını, 30 butik spor salonunu, 13 yarı olimpik yüzme havuzunu, 13 gençlik merkezini, 2 nizami futbol sahasını, rafting eğitim merkezini, 5 kapalı halı sahayı, 1000 seyirci kapasiteli kapalı tribünlü ve 8 kulvarlı atletizm pistini, 11 adet açık hava kompleksini, basketbol ve voleybol olarak 135 sentetik çim halı sahayı açıyoruz. Bunların hepsi Van'ın gençleri için. Gençler bizim için çok önemli." diye konuştu.

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inandıklarını ifade eden Bak, gençleri kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak için herkesten çocuklarını spor tesislerine getirmelerini istediklerini belirtti.

"11 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik"

En çok karşılık buldukları yatırımlardan birinin yüzme havuzları olduğunun altını çizen Bak, çocukların buralarda ücretsiz yüzme öğrendiğini, sosyalleşme imkanı bulduğunu, yeni arkadaşlıklar edindiğini söyledi.

Türkiye'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"ni hayata geçirdiklerini anlatan Bak, "Bu projeyle yaklaşık 11 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Yani ailelere dokunduk. Yine Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız Yetenek Tarama Projesi'nde de 4,5 milyon çocuğumuza yetenek taraması yaptık. Çocuğumuz hangi branşta ve aktivitede daha başarılıysa ona yönlendiriyoruz. Okul spor kulüpleri kuruyoruz ve bunlarla beraber çocukların sporda aktif olmalarını sağlıyoruz. Gerçekten spor kültürünün gelişmesi açısından bu tesisler çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Terörden uzak bir ülke istiyoruz"

Türkiye'nin dört bir yanında modern statlar inşa ettiklerini dile getiren Bak, 2032'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye'nin İtalya ile beraber organize edeceğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençler için yapılan bütün projelere en büyük desteği verdiğini vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Terörden uzak bir ülke istiyoruz. Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz, terörün pençesine gitmesini istemiyoruz. O yüzden çocuklarınızı gençlik merkezlerimize, spor tesislerimize getirin. Gençlerimiz, spor yapsınlar. Bu ülkenin bayrağını uluslararası şampiyonalarda göndere çektirsinler. İnanıyoruz ki Van'ın çocukları, buranın gençleri Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu olacak. Ülkemizi temsil edecekler, bayrağımızı göndere çektirecekler. Bu ülkeyi sevindirecekler. İşte bu çok önemli. Biz diyoruz ki spor birleştiricidir, spor bir güçtür, spor iyileştirir. Bu tesisler, Van'ın güzel çocuklarına, gençlerine hayırlı olsun."

"Lisanslı sporcu sayısı 185 bine ulaştı"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, bölgede gençlerin terörden uzak, vatanını, ülkesini seven güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışacağını vurguladı.

Gençlerin, gençlik merkezlerinde, deneyap atölyelerinde yazılım öğrenerek ülkenin milli teknoloji hamlesine destek sağladığını aktaran Bak, "Okullarda spor yayılsın istiyoruz. Burada çok güzel bir atmosfer var. Çocukların spora katılmaları, sporcu sayısının artması çok önemli. Lisanslı sporcu sayısı 185 bine ulaştı. Kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, gençlerimizi pençesine almaya çalışan bu kötü alışkanlıktan uzaklaşmanın en önemli yansıması da spor. Herkesi spora bekliyoruz." diye konuştu.

"Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının yüzde 97'sini karşıladık"

Hizmet etmeye, eser siyaseti yapmaya devam edeceklerini ifade eden Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yurt kapasitemizi 9 bin yatağa çıkardık. Daha önce 2 bin yatak kapasitesi vardı. Buraya gelen üniversite öğrencileri yurtlarımıza yerleşiyor. Türkiye çapında Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuran öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının yüzde 97'sini karşıladık. Bu ay sonu itibarıyla yüzde 99'lara ulaşacağız. Onlara kahvaltı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak veriyoruz. Gençlerimiz için hizmete devam ediyoruz. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz. Bu ülke için çalışan Van'ın gençlerini kucaklıyoruz. Ülkemizi, gençliğimizi seviyoruz."

Balcı: "Tüm ilçelerimize yüzme havuzu ve gençlik merkezi yaptık"

Van Valisi Ozan Balcı ise açılışını yapacakları yatırımların milleti, memleketi sevmenin karşılığı olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde Van'ımızı gelecek kuşaklara hazırlıyoruz. Sadece eğitimde değil hayatın her alanında güzel işler yapılıyor. Bugün de dev spor tesislerinin açılışı olacak. Tüm ilçelerimize yüzme havuzu ve gençlik merkezi yaptık. Okulların bahçesine halı saha yapıyoruz. Kısacası birçok yatırım yapıldı ve yapılıyor. Bu yatırımlar Van'ımızın gençlerine, geleceğine önemli katkı sağlayacak." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de "Van'da Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları yapıldı, önemli hizmetler hayata geçirildi. Spor tesislerinde yetişen öğrenciler ulusal ve uluslararası arenalarda önemli dereceler alıyor. Yeni başarılara imza atacak sporcuların yetişmesi için canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise Van'ı yüz yıl sonraya taşıyacak yatırım ve hizmetlerin hayata geçirildiğini aktararak, "Bizim için en önemli konu insan yetiştirmek. Gençlerin yoğun olduğu bir şehirdeyiz. Bu nedenle önemli spor yatırımları hayata geçirildi. Her ilçeye havuz yapıldı. Çocuklarımız spor okullarıyla tanıştı. Bütün spor alanlarında yatırımlar söz konusu. Bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Bak, açılışını yaptığı spor salonunu gezdi, bir araya geldiği sporcularla masa tenisi oynadı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.