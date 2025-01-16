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SOCAR Türkiye ve Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle ilk kez hayata geçirilen Girişimde Kadın Enerjisi Programı başlıyor. Programla İzmir'in Aliağa bölgesindeki kadınların fikirlerini girişimlere dönüştürmelerine destek olmak hedefleniyor.

Entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye ile Türkiye'de girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında İzmir'in Aliağa bölgesinde yaşayan, ne eğitimde ne istihdamda olan kadınları girişimcilik yolculuğuna hazırlamak amacıyla Girişimde Kadın Enerjisi Programı hayata geçirildi.

İmza törenine katılan SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov; "Stratejik öneme sahip grup şirketlerimizle yarattığımız ekonomik değerin yanı sıra topluma karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, özellikle faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde toplumsal fayda yaratmak için projeler geliştiriyoruz. Kadınların ekonomiye aktif katılımını toplumsal ilerlemenin anahtarlarından biri olarak görüyoruz. Girişimde Kadın Enerjisi Programı ile Aliağa'da yaşayan, ne eğitimde, ne istihdamda olan kadınların güçlü fikirlerini hayata geçirmelerine destek olmayı ve girişimcilik yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise "Türkiye'nin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasında, kadınların ekonomiye eşit katılımı temel bir gerekliliktir. Bu hedefin önündeki engellerin kaldırılması ve girişimcilik gibi kapsayıcı araçların kullanılması, toplumsal ve ekonomik dönüşüm için önemli bir adımdır. Bu program, kadınları ekonomik ve sosyal anlamda destekleyerek toplumun her katmanında aktif olarak yer almalarına olanak sağlıyor. SOCAR Türkiye gibi güçlü bir şirketin katkısıyla, Girişimde Kadın Enerjisi Programı'nın bu alanda fark yaratan önemli bir proje olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

PROGRAMIN DETAYLARI

Sekiz ay sürecek olan ve ilk olarak 50 kadının katılımıyla başlayacak bu program, kadın gücüyle büyümeyi odağına alıyor ve katılımcılara girişimcilikten finansal okuryazarlığa, dijital becerilerden toplumsal dayanışmaya kadar birçok alanda eğitim ve destek sunmayı hedefliyor. Programa, İzmir'in Aliağa bölgesinde ikamet eden ve fikirlerini girişime dönüştürmek isteyen kadınlar, projenin internet adresinden 17 Şubat tarihine kadar başvuru yapabilecek.