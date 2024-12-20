Global Teknoloji Devleri \'Boğaziçi Ventures Yapay Zeka Zirvesi\'nde Buluştu.

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Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Türkiye'nin önde gelen girişim sermayesi yatırım şirketlerinden Boğaziçi Ventures tarafından düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi etkinliği düzenlendi. Boğaziçi Ventures Kurucu Ortağı CEO'su Barış Özistek, "Büyük bir değişim yaratacak olan bir teknoloji, yapay zeka. Türkiye'nin bunu kaçırmaması lazım. Sadece finansal enstrüman diye bakmayalım. Sadece yatırımcılar diye bakmayalım. Türkiye için bakalım öncelikle. Türkiye yapay zeka dönüşümünü yakalarsa ekonomik müthiş bir sıçrama gerçekleştirebiliriz" dedi.

Boğaziçi Ventures AI Summit İstanbul, yapay zeka zirvesi, yapay zeka uzmanları, girişimciler, yatırımcılar ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

2024'te ikinci kez yapılan zirvenin ismi, 'Görünenin Ötesinde (Beyond the Visible)'. Maslak 42 Venue'nun ev sahipliği yaptığı zirvede, yapay zeka, teknoloji, girişimcilik, finans, yatırım ve akademik yaklaşımlarla dolu zengin içerik sunuldu. Programda, zirvenin ismiyle bağlantılı olarak yapay zekanın doğrudan gözlemlenememesine rağmen hayatları, kültürleri ve öğrenme süreçlerini derinden etkileyen yönlerini, Monster, Intel, Microsoft, Amplitude, BlueStacks ve Google gibi teknoloji firmalarının yöneticileri ile sektörünün önde gelen uzmanları, 2024'teki gelişmeleri ve yatırımları analiz etti. Zirvenin programında iş dünyasından akademiye, teknoloji devlerinden yenilikçi girişimcilere kadar pek çok farklı alandan konuşmacı yer aldı.

Boğaziçi Ventures Yönetici Ortak CEO'su Barış Özistek, Eczacıbaşı Holding Başkanı, TBV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Dijital Teknolojiler İş Konsey Başkanı ve Kore Cumhuriyeti Sivas Fahri Konsolosu Dr. Erdem Erkul, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağla Gül Şenkardeş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CIO Erol Özgüner, Danışman Sedat Doğan gibi konularında uzman isimler katıldı.

Yapay zekanın derinlemesine incelendiği zirvede, Boğaziçi Ventures Kurucu Ortağı CEO'su Barış Özistek ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu.

"Boğaziçi Ventures olarak ekosisteme inanıyoruz"

"1000 üzerinde katılımcımız var. Çok değerli konuşmacılarımız var Faruk Eczacıbaşı, Microsoft, Google (temsilcisi) gibi çok isim. Akbank burada yapay zeka yolculuğunu anlattı. İş Bankası farklı boyuttan yapay zekanın ne boyutta olduğunu anlatacak. Ama bizim bugün etkinlikte en çok istediğimiz bütün içeriğin hani her yerde konuşulanın, sosyal medyada yazılanın ötesinde gerçekten yapay zeka dönüşümüyle ilgili yolculuklarında, şirketler, insanlar nasıl bir deneyim yaşıyorlar bu tecrübeleri birbirleriyle paylaşması. Biz çünkü Boğaziçi Ventures olarak ekosisteme inanıyoruz. Ekosistemin birlikte hareket etmesine, ekosistemin büyümesine inanıyoruz ki herkes birbirinden öğrenerek beslensin, büyüme çok daha hızlı olsun. Aksi takdirde öğrenme maliyetleri çok yüksek oluyor.

"Yapay zeka bizim şu an en önemli temamız"

Teknoloji tarafındaki STK'lar da bize büyük destek verdi. Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği, Girişimcilik Vakfı gibi inisiyatifler onlar da ekosistemin çok önemli oyuncuları. Sponsorlarımız keza işte Intel, Master, Google, Michael, Amplitude, BlueStacks gibi sponsorlarımızın bu etkinlik bir araya geldi. Ama keyifliyiz. Bu sene bu arada bu etkinliğin ikincisini yaptık. Yani ilk yapay zeka konferansını şubat ayında yapmıştık. Bu da şu an ikincisi. Ama doğru yaptığımızı görüyorum, hissediyorum bütün bu ilgi alaka sayesinde. Bizim dediğim gibi birinci önceliğimiz bu. Biz tabii yatırım şirketiyiz. Yapay zeka bizim şu an en önemli temamız. Erken aşama girişimlerden halka açık şirketlere yatırım yapan fonlara kadar farklı fonlarımız var. Yapay zeka temasıyla yatırım yapar yani. Bir fonun bazı fonlarımızı bankalardan da satın alabiliyorsunuz. Bazı fonlarımıza sadece nitelikli yatırımcılar bizimle, emzilerimizden giriş yapabiliyorlar. Ama temel temamız, odağımız yapay zeka çünkü dönüştürücü teknoloji. Yani internetin bulunması gibi telefonların hayatımıza girmesi gibi büyük bir dönüşüm, büyük bir değişim yaratacak olan bir teknoloji, yapay zeka.

"Türkiye yapay zeka dönüşümünü yakalarsa ekonomik müthiş bir sıçrama gerçekleştirebiliriz"

Türkiye'nin bunu kaçırmaması lazım. Sadece finansal enstrüman diye bakmayalım. Sadece yatırımcılar diye bakmayalım. Türkiye için bakalım öncelikle. Türkiye yapay zeka dönüşümünü yakalarsa ekonomik müthiş bir sıçrama gerçekleştirebiliriz. Tersi de var. Eğer yakalayamazsak bunun bizim için negatif yansımaları da olur ve önümüzdeki beş en fazla on sene içerisinde bu dönüşümün tamamlanması gerekiyor. Burada pozisyon almamız gerekiyor. Biz Boğaziçi Ventures olarak çok güçlü bir pozisyon aldığımızı düşünüyorum. Her alanda yatırım yapmak, yatırımcılarla girişimcileri halka açık şirketleri buluşturmak anlamında. Şu anki odağımız tamamen yapay zekayı, üst düzeyde kullanarak farklı sektörleri maçtan yaratacak, yıkıp baştan yaratacak şirketlere yatırım yapmak. Halka açık şirketler tarafında da bu yapay zeka teknolojisini yine üst düzeyde kullanarak eee farklı alanlarda liderlik elde edecek, hızlı büyümeler elde edecek. Maliyet avantajları elde edecek şirketlere yatırım yapmak ve yatırımcılarlaekosistemle herkesin arasında bir köprü kurmak. O yüzden sürekli böyle köprüler kurmak için çaba gösteriyoruz. bir yandan da büyüyoruz. Oldukça da hızlı büyüyoruz."

"Pek çok kişinin korkusu, yapay zeka işimizi elimizden alacak mı"

Danışman Sedat Doğan ise Boğaziçi Ventures AI Summit İstanbul'la ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün Boğaziçi Ventures'ın düzenlediği yapay zekanın bu yıl ikincisi. İlkine de gerçekten çok büyük ilgi vardı. Şu anda da sabah erken saatlerde geldim ben. Sabahtan beri dinlediğim bütün konuşmacılar, alanında en iyi insanlar ve gerçekten, ufkumu genişletti. Nefes kesici bir ortam var burada. Binlerce kişi içeride salonlardan taşıyorlar. Bu etkinlik çok önemli. Çünkü Türkiye'de yapılan ilk etkinliklerden yapay zeka biliyorsunuz artık her alana giriyor. Hatta pek çok kişinin korkusu, yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Yapay zeka hackerlar olacak mı? Sistemlere daha mı kolay sızlayacak? Vesaire gibi sorular var.

"Yapay zeka pek çok işi ele geçirecek"

Pek çok iş için tabii ki olabilir. Yapay zeka tekrarlayan işleri konuları ele geçirecek gibi duruyor. Ama yapay zeka üretici değil. Örneğin yapay zeka siz bana bir şiir yazar mısın? Nazım Hikmet gibi dediğinizde size gerçekten Nazım Hikmet yazmış gibi harika bir şiir yazabilir. Hayır bir tane daha yaz dediğinizde yine yazabilir. Ama kendi ufkuna, kendi dünyasına bıraktığımızda bunu yapması çok güç. Hep bir şeyin benzeri bir şey yapmak zorunda. Yapay zeka pek çok tekrarlayan işi maalesef ele geçirecek gibi duruyor. Örneğin şu an müzik prodüksiyonu yapan harika yapay zeka ürünleri var. Örneğin bir bilgiyi öğretme, bir ders verme. Tabii ki okulları kastetmiyorum. Çünkü öğretmenlikle öğretici olmak farklı şeylere orada alınan başka bir fikrim var. Ama bir bilgi edinme konusunda herkesten daha çok bilgiyi, daha kısa sürede sunmak üzerine eğitilmiş durumda. Bu yüzden pek çok işi ele geçireceğini düşünüyorum. Sizin sektörü (gazeteciliği) geçirmeyecek ama endişelenmeyin."

"Dijital dönüşümün önemli bir yapı taşı olarak görüyoruz"

Oturumda İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Boğaziçi Ventures A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çolpan ile sanayinin ve sanayicilerinin yapay zekaya bakış açısını, yapay zeka kullanımına ve İSO olarak bu alanda farkındalık yaratmak için yaptıkları çalışmaları anlattı.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, "Sanayiciler arasında yapay zekanın endüstriyel süreçlere getirdiği yeniliklerin farkındalığı her geçen gün artıyor. Biz de İstanbul Sanayi Odası (İSO) olarak yapay zekayı, insanlara özgü öğrenme ve sorun çözme yeteneklerinin bilişim sistemlerine aktarılması ve nihayetinde sanayimizin, yani şirketlerimizin daha rekabetçi, daha verimli olmaları, dünya pazarından hak ettikleri payı alabilmeleri için artık bir zorunluluk olan dijital dönüşümün önemli bir yapı taşı olarak görüyoruz" dedi.