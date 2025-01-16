Global Tepkiler: Gazze'deki Ateşkes Anlaşması

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Hindistan, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, Pakistan ve Kanada, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve rehine takas anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşma vesilesiyle, Gazze halkına güvenli ve sürekli bir insani yardım sağlanmasının umulduğu vurgulanarak Hindistan'ın "sürekli olarak tüm rehinelerin serbest bırakılması, ateşkes, diyalog ve diplomasi yoluna geri dönülmesi" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Japonya

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek bunun, "Japonya'nın da talep ettiği gibi (Gazze'deki) insani koşulların iyileştirilmesi ve durumun sakinleştirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım" olduğunu söyledi.

Hayaşi, Japonya'nın ilgili taraflarla yakın iletişim içinde olmaya devam edeceği ve iki devletli çözüm ile bölgede uzun vadeli barış ve istikrar için diplomatik çaba sarf edeceğini dile getirerek "İlgili tarafların anlaşmaya varmak için gösterdikleri çabaları takdir ediyor ve bunun içtenlikle ve istikrarlı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz." dedi.

Güney Kore

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın eksiksiz ve hızlı bir şekilde uygulanmasıyla tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki insani durumun iyileşmesinin umulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bölgesel barış ve istikrar için diplomatik çözüm tartışmalarının ivme kazanmasının beklendiği kaydedilirken Güney Kore'nin uluslararası toplumun Orta Doğu'da barışı tesis etme ve teşvik etme çabalarına katılmayı sürdüreceği aktarıldı.

Avustralya

Avustralya, aylarca süren çatışmaların ve sivil can kayıplarının ardından Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması ilanını memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avustralya'nın sürekli olarak ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için yapılan uluslararası çağrıların bir parçası olduğuna işaret edilerek "Tüm taraflara, rehinelerin derhal serbest bırakılması, Gazze'nin tüm bölgelerine insani yardımın engellenmeden ulaştırılması, ateşkes şartlarına uyulması ve kalıcı bir barışın korunması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın bölgede barış ve istikrara yönelik yapıcı bir adım olduğu belirtilerek "Avustralya, uluslararası toplumla birlikte iki devletli bir çözüm için çalışmaya devam edecektir." denildi.

Sürecin Filistin halkına yeniden inşa, yönetim reformu ve kendi kaderini tayin etme fırsatı getirmesinin umulduğu belirtilen açıklamada, Gazze halkının acil insani ihtiyaçlarını desteklemek üzere uluslararası toplumla ortak hareket etmeye devam edileceği aktarıldı.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, ülkesinin Gazze'deki çatışmaları sona erdirecek ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Geride kalan 15 ay boyunca bu çatışma akıl almaz insani acılara neden oldu. Başta ABD, Katar ve Mısır olmak üzere, müzakerelere katılan herkesin bu acıya son verme çabalarını takdirle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, anlaşmanın şartlarının tam olarak uygulanması, sivillerin korunması ve rehinelerin serbest bırakılması çabalarının öncelikli olması gerektiği vurgulanarak "Şimdi Gazze'ye kitlesel, hızlı ve engelsiz bir insani yardım akışı sağlanmalıdır. Kalıcı ve sürekli bir barışa ulaşmak için tarafları iki devletli bir çözüm yönünde anlamlı adımlar atmaya çağırıyoruz. Siyasi irade, tarihin tekerrür etmemesini sağlamanın anahtarıdır." ifadelerine yer verildi.

Pakistan

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze'de varılan ateşkesi memnuniyetle karşılar, derhal ve tam olarak uygulanması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Açıklamada, ateşkesin kalıcı olması ve insani yardımın arttırılmasına yol açması gerektiği uyarısı yapıldı.

İsrail işgal güçlerinin ayrım gözetmeksizin güç kullanmasının eşi benzeri görülmemiş can ve mal kayıplarına ve yüz binlerce masum sivil Filistinlinin yerinden edilmesine neden olduğu aktarılan açıklamada, İsrail'in yayılmacı planları tüm bölgeyi istikrarsızlaştırdığına dikkat çekildi.

Açıklamada Pakistan, Filistin meselesine adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunarak 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik desteğini yineledi.

Kanada

Kanada da söz konusu ateşkes ve rehine takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıklarken bu sürecin İsrailliler, Filistinliler ve bölgedeki herkes için kalıcı barış ve iki devletli çözüm yolunda atılmış kritik bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'te dünyanın tarifsiz bir zulmün görüntülerine tanık olduğu ifade edilerek "7 Ekim'den bu yana yaşanan sivil kayıpların boyutu yürek parçalayıcıdır. Gazze'deki insani durum felaket boyutundadır. On binlerce sivil öldürülmüş, milyonlarca kişi yerinden edilmiş ve insani yardım çalışanları risk altına girmiştir." denildi.

Ateşkesin gelecek için umut vaat etse de yapılması gereken daha çok iş olduğu, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların sivillere güvenli, hızlı ve engelsiz geçişinin arttırılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Kanada, İsraillilerin ve Filistinlilerin uluslararası kabul görmüş sınırlar çerçevesinde, barış, onur ve güvenlik içerisinde yaşayabilecekleri iki devletli bir çözüme ulaşılması için çalışmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.