Göçmen Kaçakçılığına Karşı Daha Sıkı Önlemler

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmamakta kararlıyız. Türkiye genelinde 4 Haziran 2023'ten bu yana tutuklamada 5 bin 900'a ulaştık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir dizi ziyaret için Aydın'a geldi. Bakan Yerlikaya Aydın'da ilk olarak AK Parti Aydın İl Başkanlığı'na gelerek 'AK Parti Türkiye Buluşmaları'na katıldı. AK Parti Aydın İl Başkanlığı'ndaki programın ardından Bey Camisi'ne geçen Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla cuma namazı kıldı. Aydın programı kapsamında, Bakan Yerlikaya Aydın Valiliği'ne ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya daha sonra Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen Güvenlik Toplantısına katıldı. Toplantıya Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı katılım gösterdi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, "Aydınlı hemşerilerimizin güvenliği için İçişleri Bakanlığı olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz. Çünkü şehirlerimiz huzurluysa, Türkiye huzurludur, milletimiz güvenlidir. Bu anlayışla mücadelemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kamu düzenimizden ve hukuktan taviz vermeden devam edecek" dedi.

Her fırsatta şehirlerde huzur toplantıları yaptıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Yine her fırsatta İçişleri Bakanlığı olarak 4 Haziran 2023 tarihinden bugüne kadar terör ve terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucuyla yani zehir tacirleriyle ve düzensiz göç ve göçmen kaçakçıları organizatörleriyle durmadan, duraksamadan mücadele ediyoruz. Asayiş bizim biliyorsunuz temel görevimiz. İçişleri Bakanlığı olarak suçların önlenmesi olay sayılarını düşürmekle ilgili rakamları veriyoruz. Eğer bir suç işlendiyse onu da yakalayıp adalete teslim etme performansımızı da her zaman sizlere veriyoruz. 2023 yılı 1 Ocak 31 Ağustos ile 2024 yılının aynı zaman periyodunu kıyasladığımız zaman kişilere işlenen 10 önemli suçta olay sayısını Aydın güvenlik birimlerimiz, valimizin koordinasyonunda yüzde 11,2 düşürmüş. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 30,8 olay sayısını düşürmüşler. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, aydınlatma oranımız yüzde 95,8, ama mal varlığına karşı işlenen aydınlatma oranımız Türkiye ortalamasının biraz gerisinde onun da sebeplerini burada uzun uzun değerlendirdik. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde emniyetimiz ve jandarmamız Türkiye ortalamasının üzerine çıkacak. Bu dönemde hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik ve diğer suçlarla ilgili mahkemelerin vermiş olduğu hapis yakalama kararına ilişkin 2 bin 583 rakamını bizlerle paylaştılar. Aydın'da ruhsatsız silahla ilgili yılın yine ilk 8 ayında 878 kişi yakalanarak bunlarla ilgili işlem yapılmış. 652 silah yakalanmış. 1 Ekim'de göreve başladıktan sonra genel kurula, milletvekillerimize, İçişleri Bakanlığı olarak bir arzumuz olacak. Ruhsatsız silah cezasının daha caydırıcı olmasıyla ilgili bir hazırlığımız var. Hep beraber meclisimizle ne noktaya getireceğimizi göreceğiz. Organize suçlar ile tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın ilimizde de emniyetimiz ve jandarmamız kararlılıkla mücadele ediyor. 14 operasyon yapılmış ve 70 adli kontrol ve böylelikle 12 organize suç çetesi çökertildi. Durmuyoruz, devam ediyoruz. Devam eden projelerimiz var, planlı projelerimiz var, baş savcılarımız ile birlikte valimizin koordinasyonuna biz şehrimizde bir tane organize suç örgütü kalmayıncaya kadar devam edeceğiz" dedi.

'TERÖRÜN FİNANSMANIYLA İLGİLİ BİR TL İLE BİR MİLYON TL ARASINDA HİÇBİR FARK YOK'

Terörle ilgili bilgiler paylaşan Bakan Yerlikaya, "PKK/KCK'ya; yönelik yılın ilk 8 ayında 126 şehir operasyonu, 6 tutuklu, 95 adli kontrol, 126 kırsal operasyonda 2 terörist sağ olarak ele geçirilip, etkisiz hale getirildi. FETÖ'yle ilgili 49 operasyon yapıldı. 24 tutuklu 40 adli kontrol, DEAŞ terör örgütüyle ilgili 8 operasyon 1 adli kontrol, sol terör örgütleriyle ilgili 82 operasyon, 72 adli kontrol olduğunu da belirtmek istiyoruz Terörizmin finansmanıyla ilgili gayretimiz var. Üç operasyon var burada. Henüz tutuklu yok ama takipli projeler var. 151 bin lira, bu FETÖ ve bir kısmı da sol olmak üzere bir mal varlığına el konulduğunu ifade etmek istiyoruz. Terörün finansmanıyla ilgili bir TL ile bir milyon TL arasında hiçbir fark yok. Mana olarak ikisi de bizim için önemli. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize pusu kuran terör örgütlerine bir kuruş bile gitmesini önemsiyoruz. Gitmemesi için çalışıyoruz. Zehir tacirleriyle ilgili yani uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili Aydın'da ilk 8 ayda 53 kilogram toplamda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı ki bunlar: esrar, eroin, kokain, afyon, bonzai, metamfetamin gibi maddeler. 15 bin 527 adet cinsinden toplam ele geçirilen bin 405 kök yani kenevir olarak ele geçirilen sayı. İmal ve ticaretle ilgili yani satıcılık ve imarla ilgili TCK 288 kapsamında 223 operasyon yapıldı. 136 tutuklu 44 adli kontrol. TCK 190-191 kullanıcılıkla ilgili 2 bin 523 ki kullanıcılıkla ilgili gözaltı sayısı çok olur ama tutuklama ticaret ve imal yapanlar gibi fazla olmaz. Burada 6 tutuklu ve bir adli kontrol, toplamda 142 tutuklu 45 adli kontrol olduğunu da belirtmek istiyoruz. Uyuşturucuyla ilgili mücadelede biz arz cephesinde İçişleri Bakanlığı olarak kolluk, emniyet, jandarma, sahil, güvenlik mücadele ediyoruz. Yine aynı şekilde hudut kapılarımıza gümrük muhafaza ile birlikte gayret gösteriyoruz ve talep cephesinde aslında toplumsal bir seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir mücadele. O yüzden ekranları başında izleyen sevgili vatandaşlarımızdan istirhamımız odur ki güvenlik birimlerimize bu noktada yardımcı olsunlar" diye konuştu.

'GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE GÖZ AÇTIRMAMAKTA KARARLIYIZ"

Vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Bakan Yerlikaya, "Uyum aplikasyonuna ve 112'ye isim vermeye gerek olmadan doğru yanlış değerlendirmesi yapmadan haber verelim. Aydın'da 18 bin 305 toplam düzenli yasal kalış hakkı olan yabancı var. Bunun 8 bin 332'si Suriyeli, 9 bin 876 ikamet izinli, 97 uluslararası koruma kapsamında. Her fırsatta ekranlara vatandaşlarımıza ifade ettim. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmamakta kararlıyız. Türkiye genelinde 4 Haziran 2023'ten bu yana tutuklamada 5 bin 900'a ulaştık. Aydın'da bu rakam yıl başından bugüne 31; bizim deniz hududumuz var. Dolayısıyla burada emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ve istihbarat hepsi birlikte valimizin koordinasyonunda, vatandaşlarımızın da bu noktada tıpkı az önce uyuşturucuyla mücadelede kendilerinden istediğimiz gibi göçmen kaçakçılığı, organizatör ilgili her zaman desteklerini bizlerden esirgememelerini özellikle rica ediyoruz. toplam 270 mobil göç aracımızın 5' i burada hizmet verdiğini ve şimdilik 12 bin 572 yabancının kimlik sorgulamalarının yapıldığı ve buradan 258 düzensiz göçmen tespit edildi ve sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine gönderildiğini de ifade etmek istiyoruz. 19 Temmuz 2023 tarihinde mobil göç noktası araçları hizmete girdi. Bu araçlarla beraber öncelikle İstanbul'dan başladı ve Türkiye'nin her yerinde 270 aracımız var. Bu araçlarla beraber bugüne kadar bir milyon 578 bin yabancının kimlik sorgulaması yapıldı. Yaklaşık 139 bin düzensiz göçmen bu şekilde tespit edildi. Geri gönderme merkezlerine bunlar gönderildi. Bu kararlılığımız hiç durmadan, duraksamadan devam edecek. Kaçakçılıkla ilgili, Aydın'la 202 operasyon yapıldı 2 tutuklu 9 adli kontrol var. Akaryakıt, alkollü içki, sigara, makaron, tütün bunların miktarlarını söylemeyelim ama 54.7 milyon liralık vergi kaybını önlemeyi başardıklarını da ifade etmek istiyorum. Sanal dünyada da bizim sanal devriyelerimiz, İçişleri ailemizin siber başkanlığı gece gündüz demeden ışığı sönmeden çalışıyor. Aydın'da da çalışıyor. Terörle iltisaklı 554 hesap incelenmiş terörle iltisaklı 172 gözaltı 3 tutuklu. Yasa dışı bahis hepsi birlikte 36 operasyon yapılmış. 130 gözaltı, 59 tutuklu, çevrim içi çocuk istismarıyla ilgili 38 operasyon, 39 gözaltı yapılmış, yargılamalar devam ediyor. 7 bin 204 araç Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ve onun zatı devletlerinin büyük destekleriyle emniyet teşkilatımıza hizmete alındı. Toplamda 194 araç devriye araç olarak Aydın ilinin hizmetine sunuldu. Şehrimizle beraber Valimiz, bu araçların asayiş önleyicilikte devriye sayılarını ne kadar artırdığını trafik hizmetlerinde devriye sayılarını ne kadar arttırdığını sizlerle beraber paylaşacağız. Amacımız trafik kazaları ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını düşürmek. Bunun için kontrollerimizi devriye sayılarımızı artırarak hem jandarma hem de emniyette yapmakta kararlıyız" ifadesine yer verdi.

'AYDIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASIYLA İLGİLİ İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Aydın Emniyet Müdürlüğü ile ilgili ihale sürecinin devam ettiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Burada hem başlatıp tamamlamakta kararlıyız. Aynı şekilde kadim Aydın valilik binamız var. Yeriyle ilgili valimiz, vekillerimiz, teşkilatlar, istişare ile bir çalışma var ve bununla da ilgili biz en kısa zamanda Aydın'ın tarihine, mimarisine uyan ve görüldüğü zaman herkesin beğenisini kazanacak bir Aydın Valilik binasıyla ilgili mimari tasarım çalışması var." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Ocak 2001 yılında Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın şehit düştüğü saldırıda şehit olan, Aydın doğumlu Mehmet Sepetçi'nin ailesini ziyaret etti.