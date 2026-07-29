Gökhan Günaydın: "200\'ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti\'ye katılmak için istifa etti"

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partinin kuruluşunun ardından 200'ün üzerinde belediye başkanının YENİ Parti'ye katılmak için istifa ettiğini açıkladı. Günaydın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin "İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. 'O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım' diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ve partisinin kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gündem Ar adlı şirketin partinin kuruluşunun ilk üç gününde yaptığı araştırmayı aktaran Günaydın, halkın yüzde 87'sinin YENİ Parti'nin kuruluşundan haberdar olduğunu ifade etti. Partinin kurulduğu gün birinci parti niteliği kazandığını iddia eden Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"An itibarıyla yüzde 30'un üzerinde bir oy potansiyeline sahip olduğu ve yalnızca ana muhalefet partisi değil, kurulduğu gün birinci parti olması ve böylelikle Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki ilk siyasi niteliğini kazanan bir parti olduğunu da ifade etmek istiyorum. Kurulduğunda birinci partiydi. Neden kuruluşu böylesine sancılı oldu? Çünkü olan bir oluşumlarda doğdu. Çünkü Türkiye'de bir partiye çökülmesi sonrasında kurulmak zorunda kalınan bir partiye dönüştü. Ancak milletimizin kurduğu ve sahiplendiği bir partinin hızla ve ilk günden birinci parti koltuğuna oturmuş olması bizleri hem heyecanlandırdı hem de geleceğe ilişkin sorumluluğumuzu açıkça artırıyor."

GÜNAYDIN, İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARINA İLİŞKİN SAYIYI PAYLAŞTI