Gökhan Günaydın: "200'ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti'ye katılmak için istifa etti" - Son Dakika
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Gökhan Günaydın: "200'ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti'ye katılmak için istifa etti"

Gökhan Günaydın: "200\'ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti\'ye katılmak için istifa etti"
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(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partinin kuruluşunun ardından 200’ün üzerinde belediye başkanının YENİ Parti'ye katılmak için istifa ettiğini açıkladı.

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partinin kuruluşunun ardından 200'ün üzerinde belediye başkanının YENİ Parti'ye katılmak için istifa ettiğini açıkladı. Günaydın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin "İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. 'O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım' diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ve partisinin kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gündem Ar adlı şirketin partinin kuruluşunun ilk üç gününde yaptığı araştırmayı aktaran Günaydın, halkın yüzde 87'sinin YENİ Parti'nin kuruluşundan haberdar olduğunu ifade etti. Partinin kurulduğu gün birinci parti niteliği kazandığını iddia eden Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"An itibarıyla yüzde 30'un üzerinde bir oy potansiyeline sahip olduğu ve yalnızca ana muhalefet partisi değil, kurulduğu gün birinci parti olması ve böylelikle Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki ilk siyasi niteliğini kazanan bir parti olduğunu da ifade etmek istiyorum. Kurulduğunda birinci partiydi. Neden kuruluşu böylesine sancılı oldu? Çünkü olan bir oluşumlarda doğdu. Çünkü Türkiye'de bir partiye çökülmesi sonrasında kurulmak zorunda kalınan bir partiye dönüştü. Ancak milletimizin kurduğu ve sahiplendiği bir partinin hızla ve ilk günden birinci parti koltuğuna oturmuş olması bizleri hem heyecanlandırdı hem de geleceğe ilişkin sorumluluğumuzu açıkça artırıyor."

GÜNAYDIN, İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARINA İLİŞKİN SAYIYI PAYLAŞTI

Belediye başkanlarının partiye katılım süreçlerine dair de konuşan Günaydın, 200'ün üzerinde belediye başkanının yeni partiye katılmak amacıyla istifa ettiğini duyurdu. Günaydın, "Partiye üyelik koşullarını hızla hazırlıyoruz. Bu hafta içerisinde bütün bu paneller açılmış olacak ve belediye başkanlarımız, daha kahir ekseriyetinin bizim 'Daha temkinli olmanızda bir sakınca yok' dememize rağmen yeni partiye üye olmak için büyük bir hazırlık ve adeta acele içerisinde olduklarını görmekten de büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade edelim" dedi.

Örgütlenme takvimine de değinen Günaydın, ağustos ve eylül aylarında kongrelerin, ekim ayında ise kurultayın yapılmasının planlandığını ve kurultay sonrası partinin seçime girmeye yeterli hale geleceğini belirterek, "Baskın seçim dahil olmak üzere her türlü seçim modeline biz varız" değerlendirmesinde bulundu.

"SİNEM DEDETAŞ BU SABAH GÖZALTINA ALINDI"

Günaydın, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın bu sabah gözaltına alındığını söyleyen, Dedetaş'ın geçmişteki hizmetlerini ve 31 Mart 2024 seçimlerindeki başarısını anlattı. 31 Mart 2024 seçimlerinin üzerinden 28 ay geçtiğini hatırlatan Günaydın, belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy almıştı. Şu anda Silivri'de. Murat Kurum yüzde 35,59 oy almıştı. Şu anda bakalım. Peki belediyelerde sonuçlar neydi? 39 ilçe belediyesinden 26'sını biz kazanmıştık. Yani her üç ilçe belediyesinden ikisini biz kazanmıştık. AKP'nin yalnızca 13 belediyesi kalmıştı. Üzerinden 28 ay geçmiş. Bu 27 belediye başkanımızdan 16'sına operasyon yapılmış. 27 belediye başkanımız Büyükşehir dahil olmak üzere bunlardan 16'sına operasyon yapılmış. Peki kimlere asla operasyon yapılmamış? Hala AKP tarafından yönetilen 13 belediyeden herhangi birisine de operasyon yok.

"YAPTIĞINIZ OPERASYONLAR REJİM DEĞİTİRMEYE YÖNELİK ÇABALARIN PARÇASI"

Türkiye genelinde CHP'li belediyelere 41 operasyon yapılmış. Bu çerçevede 28 belediye başkanımız tutuklu. Bir gözaltı, altı tutuksuz yargılama var. Örneğin Zeydan Karalar, Ahmet Özer tutuksuz yargılanıyorlar. Abdurrahman Tutdere, Onur Yiğit, İnan Güney, Kadir Aydar tutuksuz yargılanıyorlar. O halde soralım: Zeydan Karalar'ı, Ahmet Özer'i neden hala göreve iade etmediniz? Bu tutuksuz yargıladığınız belediye başkanlarından kaçan herhangi birisi var mı? Delilleri karartmaya yeltenen herhangi birisi var mı? O halde neden 28 arkadaşımız tutuklu olmaya devam ediyorlar? Üç eski belediye başkanımız, Tunç Soyer, Şükrü Sözen, Turgay Erdem, üç eski belediye başkanımız hala tutuklu. Bu arkadaşlarımıza yaptığınız operasyonlar aslında Türkiye'de rejim değiştirmeye yönelik çabalarınızın yalnızca bir parçası. 13 belediyede kayyum var bu memlekette. Bir taraftan 'barış' diyorsun, 'demokrasi' diyorsun, komisyonlar kuruyorsun. Onu DEM'li, üçü CHP'li olmak üzere 13 belediyesinde halen kayyum var. Şişli Belediyemiz, Esenyurt Belediyemiz ve Ovacık Belediyemiz halen kayyum altında, milletin iradesinden uzak bir şekilde yönetilmeye çalışılıyorlar. İki belediye başkanımız, Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı tutuklu. Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş gözaltında."

"'YA BİZE KATIL YA İÇERİYE ATIL' METAFORU İÇERİSİNDELER"

Belediye başkanlarına partilerinden ayrılmaları yönünde baskı yapıldığını savunan Günaydın, "Onlara 'Bize geçin' diye ne tür baskılar yaptığınızı onların sözcükleriyle, onların anlatımıyla biliyorum. Ama bu baskılar sonucunda sizinle beraber olan ve size geçen Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu belediye başkanlığı yapmaya devam ediyor. Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal görevinin başında. Yani 'Ya bize katıl ya içeriye atıl' metaforu içerisinde belediye başkanlarını görevlerde kalmak ya da Silivri'ye gitmek arasında bir seçime zorunlu tutuyorsunuz" diye konuştu.

Günaydın ayrıca, 28 aylık süreçte AKP'ye 79 belediye başkanının transfer edildiğini, bunların 33'ünün Yeniden Refah, 25'inin CHP, 8'inin İYİ Parti, 8'inin bağımsız, 2'sinin DEVA Partisi, 2'sinin Demokrat Parti ve 1'inin Saadet Partisi'nden seçildiğini hatırlattı.

"CEMİL TUGAYIN İZMİR HALKININ TALEPLERİNE UYGUN BİR DAVRANIŞ İÇİNDE OLMASINI BEKLERİZ"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Günaydın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin soru üzerine, Tugay ile kişisel bir iletişiminin olmadığını belirterek, "İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. 'O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım' diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz" dedi.

Günaydın, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın YENİ Parti'ye katılımına ilişkin soruya, "Büyükşehir belediye başkanlarımızın daha dikkatli bir tutum içerisinde olmaları gerekiyor. Çünkü büyükşehir belediye meclisleri biliyorsunuz kendi meclislerinden oluşmuyor. İlçe belediyelerinden gelen meclislerden oluşuyor. Buradaki formülümüzü bir kere daha söyleyelim: Kendisinin açık ifadesiyle 'Ben YENİ Parti'yle yol yürümeyeceğim' demiyor ise o bizimle yol yürüyor demektir" yanıtını verdi.

"375 BELEDİYE BAŞKANI CHP'DE KALDI"

İl ve ilçe örgütlerindeki istifalara ilişkin soruya da cevap veren Günaydın, İstanbul'da 39 ilçe yönetim kurulu üyesinden 38'inin istifa ettiğini, 36 ilçe başkanının yeni partiye geçeceğini açıkladığını bildirerek, "Bu hafta yoğun olarak istifaların yaşanacağı ve yeni partinin örgütlenmesinin hızla tamamlanacağı bir dönem olacak" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un YENİ Parti'yi ziyaret edip etmeyeceği yönündeki soru üzerine Günaydın, "Meclis Başkanı bu konudaki tavrını biliyoruz. Sözleriyle biliyoruz. Parti kurulduğu zaman 'Özgür Bey'i de ziyaret edeceğim' demişti. 91 milletvekilinin tutumunun önemli olduğu çok açık. Herhalde bu hafta içerisinde böyle bir program yapılır diye düşünüyoruz" karşılığını verdi. Günaydın ayrıca, CHP'de kalan belediye başkanı sayısının 375 olduğunu kaydederek, cuma gününden bu yana 200 belediye başkanının ayrılmasının Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir hız olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökhan Günaydın: '200'ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti'ye katılmak için istifa etti' - Son Dakika

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