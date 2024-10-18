CHP, Türkiye-İsrail Ticaretini Meclis Gündemine Taşıdı

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye ile İsrail arasında Gazze'ye yönelik saldırıların ardından yapılan ticareti TBMM gündemine taşıdı. Günaydın, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde İsrail ile ticaretin yasaklandığı bilgisinin uluslararası lojiktik kayıtlarına göre doğru olmadığına işaret ederek, "İsrail'in Ashdod Limanına 08 Ekim 2023 tarihinden itibaren Türkiye limanlarından kaç tane sevkiyat gerçekleştirilmiştir? Bunların ticari sicil kayıtları tespit edilmiş midir" sorusunu yöneltti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkilere ilişkin tespitlerde bulundu. Günaydın, şunları dile getirdi:

"İsrail'in Gazze'yi bombalamaya başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ile ticari ilişkilerin sınırlandırıldığı, ilerleyen tarihlerde ise tamamen kesildiği Bakanlığınızın yanı sıra farklı mercilerce yapılan açıklamalarda sıkça tekrar edildi. Ancak uluslararası lojistik kayıtları bu bilgiyi yanlışlamakta, titiz gazetecilerin yaptıkları incelemeler sonrası bu bilginin doğru olmadığı tespit edilmektedir. Marinetraffic.com adlı uluslararası lojistik takip sitesi üyelik alımı sonrasında tüm kayıtlarına erişebilme imkanı vermektedir. Bu kayıtlara erişimin ardından, 11 Ekim 2023 tarihinde Halit Yıldırım adlı geminin İskenderun Körfezinden ayrıldığı, 14 Ekim 2023 günü İsrail Ashdod Limanına vardığı ve 18 Ekim 2023 günü İsrail Ashdod Limanından dolu ayrıldığı görülmektedir.

"İsrail Gazze'yi bombalarken ticari sevkiyatlar devam etmiş"

Halit Yıldırım adlı geminin bağlı bulunduğu Manta Denizcilik Nakliyat ve Ticaret LTD.'nin İstanbul Ticaret Odası'nda M. Mert Çetinkaya adına kayıtlı bulunduğu, aynı zamanda MB Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin Ahmet Burak Erdoğan ve M. Mert Çetinkaya adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Üstelik her iki şirketin ticari sicil kayıtlarında gerek adres bilgileri, gerek telefon ve fax numaraları gerekse internet siteleri aynı görünmektedir. Dolayısıyla, bu iki şirketin ortaklığı açıkça görülmektedir. Buna göre, İsrail Gazze'yi bombalarken ticari sevkiyatların rahatlıkla devam ettiği söylenebilir. Dolayısıyla, açıklanmaya muhtaç çok temel sorular, kamuoyu nezdinde açıklanmalıdır."

"Türkiye limanlarından kaç tane sevkiyat gerçekleştirilmiştir?"

Gökhan Günaydın'ın yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:

"Söz konusu 11 Ekim 2023-18 Ekim 2023 tarihleri arasında Halit Yıldırım adlı geminin İskenderun Körfezi-İsrail Ashdod Limanı arasında sevkiyat yaptığı doğru mudur? Eğer yapıldıysa, bu sevkiyatlar hala devam etmekte midir?

Manta Denizcilik LTD ile MB Denizcilik AŞ. Arasındaki ortaklık göz önünde bulundurulduğunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın ortağı olduğu şirketin İsrail ile ilişkilerini savaş koşullarında sürdürdüğü Bakanlığınızca bilinmekte miydi?

İsrail'in Ashdod Limanına 08 Ekim 2023 tarihinden itibaren Türkiye limanlarından kaç tane sevkiyat gerçekleştirilmiştir? Bunların ticari sicil kayıtları tespit edilmiş midir?"