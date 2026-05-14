CHP'den WhatsApp yazışmaları ve soruşturma gizliliği tepkisi

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesine ilişkin iddialarla ilgili "Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir" dedi. Soruşturma dosyası gizli olmasına rağmen Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Yakut Halit Bulut'un ifadeyi eklemeler yaparak servis ettiğini belirten Günaydın "Sanığın avukatına kapalı olan ifade nasıl oluyor da Adalet Bakanlığı basın müşavirine atılabiliyor? Soruşturmanın gizliliği Adalet Bakanlığı eli ile ihlal edilmiş oluyor" diye tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetede "CHP'de ahlak krizi" başlığıyla iki kadın politikacının fotoğrafının basıldığını belirten Günaydın, "Birisi 2018'de Parti Meclis Üyesi olan arkadaşımız. Diğeri o tarihte hamile ve bir ilçede yönetim kurulu üyesi olan genel merkezle hiçbir alakası olmayan şimdiki milletvekilimizdir. Dün açıkladık bu tabloyu... Dün yalnızca biz açıklamakla kalmadık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sırasıyla Yeni Yol Grubu, İyi Parti Grubu, MHP Grubu, Dem Grubu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, AKP Grubu her biri ayrı ayrı açıklama yaparak bu alçaklığı nefretle kınadı, yetmedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yöneten Başkanvekili bu konuyla ilgili Meclis Başkanlığı'nı göreve çağırdı ve tüm milletvekillerine yönelik Meclis'in saygınlığını yitirmesine neden olan bu alçak dili kınayan kadın milletvekillerine yönelik de özellikle bu saldırıları nefretle kınayan bir ortak açıklama yaptılar" ifadelerini kullandı.

Altı siyasi partinin bu duruma ilişkin açıklama yaptığını vurgulayan Günaydın, "2018 yılında şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıkmak için bir milletvekili grubu Anadolu'yu dolaşıyor. O Anadolu'yu dolaşan milletvekillerinin arasında şu anda milletvekilimiz olan ve burada fotoğrafı olan kadın arkadaşımız yok. Çünkü o tarihte henüz ilçe yönetim kurulu üyesi, hamile ve ona alçak iftirayı atanlar bugün de ona gazeteye sekiz sütuna manşet yapabiliyorlar. Arkadaşlar bugünler geçer yaptığınız alçaklıkla boğulursunuz. Bu kadar açık söyleyeyim" diye tepki gösterdi.

"BU YALANIN, ALÇAKLIĞIN BİR SONU OLMAYACAK MI?"

YouTube'da yayın yapan bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Göle Belediye Başkanı'nın eşiyle WhatsApp yazışmaları iddiasının yalan olduğunu belirten Günaydın, şöyle konuştu:

"Bizim Ardahan Göle Belediye Başkanımız partisinden istifa etmiş, bağımsız kalmış. Tam da bağımsız kaldığı bir dönemde Özgür Özel ile genel başkanımız ile belediye başkanının eşi arasında bir yazışma olduğu iddia ediliyor ve o yazışmada Genel Başkan'ın belediye başkanının eşine, 'senin kocan erkek değil' dediği iddia ediliyor. Peki gerçek ne? Bakın elinde yazışma var yazışma... KVKK uyarınca bunu gösteremiyorum ama WhatsApp mesajı elimizde. Mesaj atıyor belediye başkanının eşi, 'Sayın Genel Başkanım iyi akşamlar. Ben Ardahan Göle Belediye Başkanının eşiyim. Bu saatte rahatsız etmek istemezdim. Çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Uygun olduğunuzda sizinle özel olarak görüşmek istiyorum. Teşekkür ederim' diyor. Bunun üzerine Genel Başkan kendisini arıyor. Son derece nazik bir görüşme yapıyorlar ve görüşmeyi tamamlıyorlar. Bugün bu iddialar ortaya atılınca CHP'nin Genel Başkanı kendisine bir mesaj atıyor. 'Nokta nokta hanım, bu kadar da olmaz artık. Allah'tan korkun. Siz bana yukarıdaki mesajı attınız. Ben de nezaketle sizi aradım. Nezaket ile de kapattık. Şimdi size eşiniz hakkında çirkin bir mesaj attığım gibi bir yalan okuyorum gazetelerde. Allah için söyleyin ben bunu hak edecek ne yaptım size?' Genel Başkan'ın mesajına karşılık belediye başkanının eşinin mesajında, 'Dün eşim Levent Gültekin'i aradı. Gerçekten çok çirkin. Böyle bir şey olmadığı, haberin çok çirkin bir iftira olduğunu söyledi. Levent Bey de özür dilemiş. Bugün düzelteceğini söylemiş. İnanın ben de üzgünüm' demiş. Aldınız mı cevabınızı? Aldınız mı cevabınızı? Bu yalanın, alçaklığın bir sonu olmayacak mı? Nerelerinizden uyduruyorsunuz bu sözleri? Görülüyor ki böyle bir yazışma hiç olmamış."

ÖZEL İLE YALIM ARASINDAKİ TÜM YAZIŞMALAR GÖRSELLER DAHİL OLMAK ÜZERE DOSYAYA KAZANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Özkan Yalım'ın etinden, sütünden, tırnağından, derisinden yararlanıldığını kaydeden "Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının, içeriğindeki fotoğraf ve görsellerde dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. Çünkü o mesajlarda söylenilmemiş sözler, o mesajlarda kullanılmamış fotoğraflar, ya başka fotoğraflar kullanılarak ya da mevcut fotoğraflar silinmek suretiyle bir başka algı yaratılmak sureti ile bir çabanın içerisine girmiş. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur. Bu WhatsApp yazışmaları dosyaya kazandırıldığında da bu gerçek görülecektir. Bir kere daha bu manşetleri atanlar, bu haberleri yapanlar alçaklıklarıyla başbaşa kalacaklardır. Utanırlar mı ondan emin değilim ama alçaklıklarıyla başbaşa kalacaklardır" dedi.

"SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ ADALET BAKANLIĞI ELİYLE İHLAL EDİLDİ"

Günaydın, soruşturma dosyası gizli olduğu için sanığın avukatının dosyaya erişemediğini ancak Adalet Bakanlığı'nın basın müşavirinin birine atabildiğini belirterek "Soruşturma dosyasına sanığın avukatı erişemiyor. Ceza avukatları erişemiyorlar. Erişememeleri de lazım zaten. Eğer dosya gizliyse ve soruşturmanın gizli olmasını gerektiren hukuki bir gerekçe varsa o gizliliğe uyulur. Sanığın avukatına kapalı olan ifade nasıl oluyor da Adalet Bakanlığı basın müşavirine atılabiliyor? Bir daha soruyorum. Bu Adalet Bakanlığı basın müşavirinin adı ne? Yakup Halit Bulut. Bu ifadeyi alıyor. İfadeyi aynen kullanmakla yetinmiyor. Bir de ifadeye eklemeler, çıkartmalar yapıyor. Onların da altını böyle kırmızılarla çizmek gibi bir aşırı işlem, bir aşırı kendine güvenin de sahibi oluyor. Sonra bunu buralara servis ediyor. Soruşturmanın gizliliği Adalet Bakanlığı eli ile ihlal edilmiş oluyor" diye tepki gösterdi.

"Yapılan müdahale Yakup Halit Bulut'un kişisel bir eylemi midir yoksa Adalet Bakanlığı'na çöreklenmiş bir yapının sistemli bir faaliyeti midir? diye soran Günaydın, şu ifadelere yer verdi:"

"Doğrunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu memleket bugüne kadar herkesin bildiği sırlarla yönetildi. Peki soralım. Bu dün Cumhuriyet Halk Partisi iletişim sayfasında ifşa edildiği anda WhatsApp grubunu kapattınız. Hiç utanmadınız mı? Suç üstü yakalandığınızı böylece bir kere daha teyit etmiş oldunuz. Peki Yakup Halit Bulut'a ne yapıldı? Vatandaşın en azından bu faaliyet bakanlığı bağlamıyor ise eğer bu vatandaşın derhal kamu görevine son verilip hangi statüde çalışılıyorsa o statüsüne son verilip hakkında bir soruşturma açılması gerekmez mi? Gerekir. Nerede? Hukuk devletinde. Başka bir şey söylemeye gerek var mı?"

GÜNAYDIN'DAN MERKEZ BANKASI REVİZESİNE ELEŞTİRİ...

Günaydın, 34 aydır uygulanan bir dezenflasyon programının olduğunu hatırlatarak "Bugün itibariyle Türkiye'nin enflasyonu yüzde 33'ün üzerindedir. Demek ki 2,5 yılı aşan bu dezenflasyon programı gerisinde çalışan, emekçi sınıflar açısından tam bir yıkım bırakmıştır. Reel sektör açısından tam bir yıkım bırakmıştır ama enflasyonda en ufak bir gerileme yaratamamıştır" dedi.

Tekstil sektörünün "can vermek üzere" olduğuna dikkati çeken Günaydın, "Bunu aylarca evvel size çok yakın olan iş adamları söylemişlerdi. Fabrikayı taşıyabilen Mısır'a fabrikayı taşıyıp canını kurtarıyor. Taşıyamayan fabrikayı kapatıyor. 700 bin, 800 bin tekstilde çalışan işçi işini kaybetmiş. Geniş tanımlı işsizlik Türkiye'de rekor kırmış, rekor ama biz bu manşetlerle oyalanıyoruz" ifadesini kullandı.

Günaydın, Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon öngörüsünü revize ederek yüzde 16'dan yüzde 24'e çıkarmasını eleştirerek "2026'da 16 öngörmüşsün. İlk dört ayda 14,5 olmuş. İlk dört ayda sen nasıl bir Merkez Bankası'sın ki bütün yıllık öngörünü ilk dört ayda tüketiyorsun. Şimdi revize yaptın. Yapmasaydın bari. Kaça yaptın revizeni? 16'dan 24'e çıkarttın. Peki ilk dört ayda 14,5 olanın yıl sonunda 24 olabilmesi için geride de 8 ay kaldıysa ne olması lazım? İlk 4 ayda yüzde 3,5 olan enflasyon oranının bundan sonra yüzde 1.1 olması lazım aylık. Buna inanan var mı memlekette? O halde 24'ü de tutturmaları mümkün değil. Zaten hem 24 hedef koyuyor hem de 'yıl sonu itibarıyla 26 olmasını öngörüyoruz' diyor. 26 olmasını öngörüyorsan hedefin niye 24? Niye?" ifadelerini kullandı.