Göktaş, Sivil Toplum Vizyon Belgesi\'ni Tanıttı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı Tanıtım Programı'na katıldı. Programda konuşan Göktaş "Toplumun her ferdine etkin sosyal hizmet sunarak ülkemizin sosyal kalkınmasında öncü kurum olmak vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz 'Gönül Elçileri Projemiz' ile ailesinden uzak düşen çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu bir yuvada büyümelerini sağlıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Bostancı'da bir otelde düzenlenen Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı (2025-2027) Tanıtım programına katıldı. Programa Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve çok sayıda STK'nın temsilcisi katıldı. Mahinur Özdemir Göktaş ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi programda konuşma yaptı.

Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın hazırlanmasına katkı veren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Göktaş, "Bakanlık olarak 'Toplumun her ferdine etkin sosyal hizmet sunarak ülkemizin sosyal kalkınmasında öncü kurum olmak' vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dile getirdiği gibi güçlü bir sivil toplumun, güçlü bir demokrasinin, güçlü bir devletin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğuna inanıyoruz. Bu anlayıştan hareketle çalışmalarımızda sivil toplum, akademi, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle yaptığımız iş birlikleriyle gücümüze güç katıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KORUYUCU AİLE HİZMETİNİN SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN ÖNEMİNE DEĞİNECEĞİZ'

Kadının güçlendirilmesi çalışmalarından engelli ve yaşlı hizmetlerine, çocuk politikalarından sosyal yardım desteklerine kadar hayata geçirdikleri pek çok projeyi bu birliktelikten güç alarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Göktaş, "Yürüttüğümüz 'Gönül Elçileri Projemiz' ile ailesinden uzak düşen çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu bir yuvada büyümelerini sağlıyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirdiğimiz bu projemizi, bu yıl Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu vesilesiyle UNICEF ile birlikte düzenleyeceğimiz yan etkinlikle bütün dünyaya tanıtacağız. Birleşmiş Milletler UNICEF'in raporlarında dünya için umut vadeden proje olarak değerlendirilen Gönül Elçileri Projemize ve koruyucu aile modelimize yönelik bilgi ve tecrübelerimizi aktaracağız. Koruyucu aile hizmetinin sağlıklı bir toplum için önemine değineceğimiz bu yan etkinlikte, küresel bir seferberlik çağrısı yapacağız" ifadelerini kullandı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR SONUÇLAR ELDE ETMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Sivil toplumla iş birliğini sağlam bir zeminde yürütmek için ilk kez 2022 yılında Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Göktaş, "Eylem Planı'mız kapsamında tüm taraflarla istişare mekanizmasını güçlendirmek için önemli adımlar attık. Mevcut sosyal politikalarımızı değerlendirmek ve yeni projeler geliştirmek amacıyla Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulumuzu oluşturduk. Kurulumuzla kadın, çocuk, aile, deprem zamanı sosyal hizmet çalışmaları başta olmak üzere pek çok konuda istişarelerde bulunduk ve yapısını 2024 yılında 'Sosyal Taraflarla İstişare Kurulu' ismiyle güçlendirdik" dedi.

Göktaş, eylem planı çerçevesinde tüm paydaşlarla kurdukları iş birliklerinin etkinliğini artırmayı istediklerini belirterek, "Ayrıca, koordinasyonu güçlendirmeyi ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin, her bir faaliyetin başarıyla tamamlanması için gereken kaynakların verimli kullanımında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Özel sektör temsilcileriyle 5 Eylül Uluslararası Hayırseverlik Günü'nde gerçekleştirdikleri toplantıya değinen Göktaş, şunları söyledi:

"O toplantıda Bakanlığımızın iş birliği faaliyetlerinin takip edilebileceği bir platform oluşturulması yönünde bir görüş ortaya koymuştuk. Bu vesileyle vizyon belgemizi tanıttığımız bugün, bu konuda attığımız ilk adımı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz Sosyal Taraflarla İş Birliği Platformu'nu paydaşlarımızın erişimine sunuyoruz. Bu platform ile fayda sağlayıcı etkinlik, haber, duyuru ve yayınları paylaşacak, iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmaları sizlere sunacağız."

'ÇARESİZLİKLE MÜCADELE EDEN BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Göktaş, bir çocuğun yüzündeki gülümseme, bir kadının duruşundaki umut, bir engellinin gözlerindeki mutluluk, bir yaşlının kalbindeki huzurun ancak yürekten gelen çalışmanın yansıması olduğunu belirterek "Bu anlamda bizler isteyene yardım eli uzatan, sevgiyle destek olan, çaresizlikle mücadele eden büyük bir aileyiz. Bugün açıkladığımız Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı ile bu aileyi daha da güçlendirmeyi ve büyütmeyi hedefliyoruz. 2025-2027 yıllarını kapsayacak bu eylem planıyla, sizlerle kuracağımız yeni iş birliklerine büyük bir ivme kazandıracağımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.