Gordion Arkeofilm Festivali'nde finale kalan filmler belli oldu

Güncel

Ankara'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne geçen yıl dahil edilen Gordion Antik Kenti'nin tanıtım çalışmaları kapsamında 26-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek "Gordion Arkeofilm Festivali" kapsamında finale kalan eserler belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı ve Polatlı Belediyesinin destekleriyle Gordion Vakfınca organize edilen festivale Türkiye, Fransa, ABD, İran, Hindistan başta olmak üzere 87 ülkeden katılımcılar 827 filmle başvurdu.

Festivalde profesyonel kategoride 10, öğrenci kategorisinde ise 8 film finale kaldı.

Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç, yaptığı açıklamada, filmleri titizlikle izleyerek değerlendirmede bulunan yönetmen ve senarist ön jüri üyeleri Kadir Uluç, Fuat Ovat, Mahmut Yıldız ve Nurefşan Ünveren'e teşekkür etti.

Festivalde finale kalan filmler şöyle:

Profesyonel kategori

1-Müzikli Bir Göç Masalı - Neslihan Semerci (Türkiye)

2-The Time They Spent Here - Edward Owles (İngiltere)

3-Ağacın Ruhu - Eren Aybars Arpacık (Türkiye)

4-Symphony of The Knots - Hossein Ranjbar Shirazi (İran)

5-Neonteikhos - Alkım Ün (Türkiye)

6-Pail - Adel Mohammed Alhaimi (Yemen)

7-Taşlarla Konuşan Adam - Bülent Boral (Türkiye)

8-Nowruz - Erturan Najafi Gol (Azerbaycan)

9-Heraion Teikhos'un Kadınları - Özge Deniz Özker (Türkiye)

10- Nemrut "Aslanlı Horoskop'un Gizemi" - Doğukan Hazar İskenderoğlu (Türkiye)

Öğrenci kategorisi

1-Sultanın Tacı - Yüksel Çilingir (Türkiye)

2-Portaraits Of Ajuda - Ana Rita Costa, Andre Vieira (Portekiz)

3-Dev-i Nim - Elif Aybüke Akdere (Türkiye)

4- Safranbolu'nun Altın Çiçeği - Başak Çardak (Türkiye)

5-I Will Cherish Your Love As A Beautiful Adornment - Andrea Long (ABD)

6-Zamanın Terk Ettiği - Yalçın Yalın (Türkiye)

7-Kuyaş'ın İplikleri - Tuğçe Talkan (Türkiye)

8-Tarihin Tanığı "Gaziantep" - Yusuf İslam Ölmez, Muhammed Furkancan Halitoğlu (Türkiye)