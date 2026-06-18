CHP'li Yıldız'dan görevden alınmaya tepki: Yazıyı yırttı, demokrasi nöbeti başlattı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "AKP'nin yargı eliyle atadığı isimleri, AKP'ye siyaseten hizmet eden anlayışı ve onun, CHP'ye ya da Malatya'ya atadığı hiçbir ismi sadece ben değil, CHP'nin tüm ilçe başkanları, tüm yöneticileri ve tüm üyeleri, onlardan sonra da Malatya'da demokrasiye gönül veren hiç kimse kabul etmediği gibi ben de kabul etmiyorum" dedi. Yıldız, görevden alınmasına ilişkin yazıyı yırttı ve il binasında demokrasi nöbeti başlattı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı tarafından, yönetimleriyle beraber görevden alındığını açıkladığı il başkanları arasında bulunan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, parti il binasında basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, SES Malatya İl Eş Başkanı Cansu Kaplan, Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, CHP ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Açıklama sırasında sık sık "Dik dur eğilme gençlik seninle", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı. Barış Yıldız, konuşmasının sonunda görevden alınmasına ilişkin yazıyı yırttı ve il binasında demokrasi nöbeti başlattı.

"BU BİR NÖBET DEĞİŞİMİ DEĞİLDİR"

CHP'de 20 yıllık emeği bulunduğunu, görevden alınma sürecinin demokratik bir görev değişimi olmadığını söyleyen Yıldız, "CHP Gençlik Kolları'ndan gelenler bilirler, bizlere verebilecekleri hiçbir koltuk, 80 öncesinde Deniz Gezmişlerin tekme attığı tabureden daha değerli değildir. CHP'nin neferi olmaya çalıştık, görev yapmaya çalıştık. Görev geldi, sorumluluktan kaçmadık. CHP'de değişim, eğer atamayla ya da bir kongreyle, normal bir durumda olsaydı elbette onu da mutlulukla karşılar, gelecek arkadaşımıza görevi devrederdik. Ancak bugün normal şartlar altında bir nöbet değişimi yaşanmamaktadır" diye konuştu.

Demokrasi mücadelesi veren CHP'nin bugün yargı müdahaleleriyle karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye demokrasiyi getiren ve her geçen gün demokrasiyi büyütme hedefini taşıyan partimiz, AKP yargısının müdahaleleri ve parti içindeki iş birlikçileriyle tarihi, benzeri görülmemiş baskıcı uygulamalarla karşı karşıyadır. Bu AKP yargısıyla koltuk elde eden arkadaşlara karşı tavrımız nettir. Tarafımız her şeyden evvel Cumhuriyet Halk Partisi tarafıdır. Demokrasiyi getirme hedefine ve demokrasiyi büyütme hedefine zarar vermek isteyen, elbette ki partimize karşı AKP eliyle gelen bu tarz yönetimi, bu demokrasi dışı tavrı kabul etmemiz mümkün değildir."

"İNSAN İÇİNE ÇIKACAK HALLERİ YOK"

Bilinmesini isteriz ki bugün kişisel bir kin taşımıyorum. Kırk yaşında, üç yıldan daha fazla bir süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığını yapmaktan gurur duydum. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezini, baba ocağımızı, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanetini polis zoruyla işgal eden bir yönetimi kabul etmemiz elbette mümkün değildir. AKP'nin yargı eliyle atadığı isimleri, AKP'ye siyaseten hizmet eden anlayışı ve onun Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da Malatya'ya atadığı hiçbir ismi sadece ben değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm ilçe başkanları, tüm yöneticileri ve tüm üyeleri, onlardan sonra da Malatya'da demokrasiye gönül veren hiç kimse kabul etmediği gibi ben de kabul etmiyorum. Bugün sokakta, bu salonda, yolda yürürken çok şükür başımız dik. Ancak bu tutum sahiplerinin insan içine çıkacak halleri olmadığı ortada."

"KURULTAY İSTİYORUZ, O KURULTAYDA HEP BİRLİKTE GERİ GELECEĞİZ"

Barış Yıldız, sürecin kurultay tartışmalarıyla bağlantılı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Üç yıl önce kaybettikleri kurultayın intikamını almaya çalışanlar, o kurultayın en etkin isimlerini de hedef almaktadırlar. Tutuklanan belediye başkanlarına baktığımızda, AKP'nin yargı eliyle, bir taraftan yandaş basının iftiralarıyla, her geçen gün operasyon yapmaya niyetlenmiş yandaş basın, AKP yargısı ve içimizdeki iş birlikçi hainlerin operasyonları tamamen buna yöneliktir. CHP, müesses nizama, Özgür Özel'i seçerek, genel başkanı, lideri yaparak meydan okumuştur. En büyük korkuları, yapılacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olacağını görmeleridir. İşte bizler ne pahasına olursa olsun onları o koltuklarda rahat oturtmayacağız. Halkın iktidarını hep birlikte kuracağız. Bizi cezalandırdıklarını düşünüyorlar. Bizden alacakları koltukla iktidarı alabilirler. Ancak Malatya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı İsmet Paşa'nın, Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün önemli bir lafı var: 'Önemli olan iktidarda kalmak değil, itibarda kalmaktır.'"

Biz başımız dik, Özgür Özel'le, Veli Ağbaba'yla yürüyüşümüze devam edeceğiz. İnanıyoruz, haklıyız. Bizler ne pahasına olursa olsun, bu ülke halkına umut olmak zorundayız. Hep birlikte umut olmaya devam edeceğiz. Herkes bilsin ki bizler mücadelemizi bu çatı altında yürüteceğiz. Kurultay istiyoruz, o kurultayda hep birlikte geri geleceğiz."

"BU SENARYONUN YAZARI VE YAPIMCISI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Orta Doğu'da ve Türkiye'de, müesses nizam eliyle büyük bir oyun kurulduğunu belirten Yıldız, "O oyunların eş başkanının kim olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu senaryonun yazarı ve yapımcısı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler ülkeyi, partimizi, Mustafa Kemal'in iki emaneti olan Cumhuriyet'i ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Recep Tayyip Erdoğanlara teslim etmeyeceğiz. Bazı partilerin genel başkanları, Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan oyunun kimisi kalesi olma derdinde, kimisi fili olma derdinde, kimisi vekili olma derdinde. Maalesef bizim aramızdan çıkardığımız bu tutum sahipleri de bu hikayenin, bu oyunun piyonu olma derdine düşmüşlerdir. Bu oyunu kurgulayan Recep Tayyip Erdoğan'dır, AKP'dir ve onların eliyle o hep bahsedilen o müesses nizamdır" diye konuştu.