Gülistan Doku Soruşturmasında Üç Tutuklama - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında Üç Tutuklama

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Eski Vali Tuncay Sonel ve iki kişi, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok, yürütülen soruşturmada farklı suçlamalarla bir kez daha tutuklandı.

ERZURUM ADLİYESİ'NDE YENİDEN İFADE VERDİLER 

Başka bir suçtan tutuklu bulunan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından öğle saatlerinde Erzurum Adalet Sarayı’na getirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri yeniden alınan Sonel, Eroğlu ve Ertok, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüpheliler; Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme veya değiştirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ 

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de Tunceli'de kaybolmuştu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler 14 Nisan’da, Vali Sonel ise ilerleyen günlerde gözaltına alınmıştı.

Eski Vali Tuncay Sonel, daha önce "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "resmi belgeyi yok etme veya gizleme" ve "suç delillerini gizleme, değiştirme, yok etme" suçlarından tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

DOSYA NEDEN ERZURUM'DA ?

Gülistan Doku soruşturmasını ana hatlarıyla Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 161. maddesi gereğince; vali ve kaymakamların kişisel suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturma yetkisi, ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi'nin bulunduğu yerdeki Başsavcılığa ait olduğu için Tuncay Sonel hakkındaki süreç Erzurum’da sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gülistan Doku Soruşturmasında Üç Tutuklama - Son Dakika

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