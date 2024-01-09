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Diyarbakır'da Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Genç Sporcunun Hikayesi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Genç Sporcunun Hikayesi

Diyarbakır'da kuzenlerinin müsabakalara girip madalya kazanmalarından etkilenerek wushu kung-fu sporuna başlayan 17 yaşındaki Güneş Aslan, Balkan ve Türkiye şampiyonluğunun ardından İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Aslan, dünya şampiyonasına hazırlanarak birincilik almayı hedefliyor.

09.01.2024 - 15:53,
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DİYARBAKIR'da kuzenlerinin müsabakalara girip madalya kazanmalarından etkilenerek wushu kung-fu sporuna başlayan 11'inci sınıf öğrencisi Güneş Aslan (17), Balkan ve Türkiye şampiyonluğunun ardından İstanbul'da düzenlenen, 19 ülkeden 650 sporcunun katıldığı 1'inci Avrupa Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda, Genç Bayanlar Light Sanda kategorisinde 52 kiloda altın madalya kazandı. Aslan, 'Boş zamanlarımda gündelik işlere gidiyorum. Hem kendi harçlığımı çıkartıyorum hem de aileme katkı sunuyorum. Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa şampiyonu oldum, şimdiki hedefim dünya şampiyonasına hazırlanmak. Oraya gidip birincilik almak istiyorum. Ülkemi, vatanımı, hocalarımı mutlu etmek istiyorum' dedi.

Diyarbakır'da Aslan ailesinin 9 çocuğundan 5'incisi olan Güneş Aslan, kuzenlerinin müsabakalara katılıp altın madalya kazanmalarından etkilenerek, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'ndeki wushu kung-fu kursunda spora başladı. Okuldan kalan zamanlarının bir bölümünü spora ayıran Aslan, kalan zamanında da gündelik işlere giderek ailesine katkıda bulunuyor. Aslan, 2022'de Afyon'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 2'nci, 2023'te Antalya Kemer'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci, 14-17 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen ve 19 ülkeden 650 sporcunun katıldığı 1'inci Avrupa Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda da, Genç Bayanlar Light Sanda kategorisinde 52 kiloda altın madalya kazandı. Aslan'ın şimdi hedefi dünya şampiyonasına katılarak altın madalya kazanmak.

'GÜNDELİK İŞLERE GİDEREK AİLEME KATKI SUNUYORUM'

3 yıldır sporla uğraştığını ifade eden Güneş Aslan, 'Sevdiğim için bu sporu yapıyorum. Kuzenlerimle bir ara sokakta geziyorduk. Spordan bahsediyorduk. Sonra evlerine gittim, baktım madalyaları var. Sonra ben de bu spora başladım. Sonra daha çok çalışarak, en iyisini yaparak Avrupa Şampiyonası'na giderek şampiyon oldum. Boş zamanlarımda gündelik işlere gidiyorum. Hem kendi harçlığımı çıkartıyorum hem de aileme katkı sunuyorum. Balkan şampiyonu oldum, Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa şampiyonu oldum, şimdiki hedefim dünya şampiyonasına hazırlanmak, Allah'ın izniyle ona da gitmek istiyorum. Oraya gidip birincilik almak istiyorum. Ülkemi, vatanımı, hocalarımı mutlu etmek istiyorum' diye konuştu.

'DİYARBAKIR'A TÜRKİYE, BALKAN VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİK'

Müsabakalara 25 sporcu hazırladıklarını belirten Güneş Aslan'ın antrenörü Muhammed Ramazan Şenol (30), '14- 17 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen 1'inci Avrupa Wushu Kung-fu Şampiyonası'na Diyarbakır'dan farklı branşlarda 5 sporcumuzla katılım sağladık. Bir Türkiye 1'inciliği, 2 Türkiye 2'nciliği, 2 de Türkiye 3'üncülüğü derecelerini elde ettik. Müsabakalara aktif olarak hazırladığımız 25 sporcumuz var. Diyarbakır'a Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonluğu getirdik. Şu an Diyarbakır'ımızda bir dünya şampiyonasında derece eksik. İlk hedefimiz dünya şampiyonasında da sporcularımızdan bir dünya şampiyonu çıkartmak' diye konuştu. (DHA)

Diyarbakır\'da Wushu Kung-fu Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazanan Genç Sporcunun Hikayesi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Genç Sporcunun Hikayesi - Son Dakika
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