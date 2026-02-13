GÜNDEM / 13 Şubat 2026 - Son Dakika
GÜNDEM / 13 Şubat 2026

13.02.2026 09:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"ne katılacak.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mersin Üniversitesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, "AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi Toplantısı" ile "Mersin İş Dünyası Buluşması"na iştirak edecek.

(Mersin/11.00/13.45/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne, Bakanlık ile ASKON arasında işbirliği protokolü imza törenine ve "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Ev Sahibi Türkiye" kura çekimine katılacak, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/12.15/Tekirdağ/14.30/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenine katılacak, "Türkiye'nin Deprem Direnci: 6 Şubat'tan Marmara'ya Dersler Paneli"nde konuşacak.

(Kocaeli/10.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Zonguldak/10.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi'ne katılacak, Kumluca Ticaret Odasını ziyaret edecek, Mavikent Serası ile Gavur Deresi Taşkın Koruma Projesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Antalya/09.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini ve şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi ücretli çalışan istatistiklerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman Valiliğini ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na, AK Parti İl Danışma Toplantısı'na ve Sason İlçe Halk Kütüphanesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Sason Belediyesi ve Hasankeyf'e ziyarette bulunacak.

(Batman/10.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ahmet Çömert Spor Salonu'nda düzenlenecek 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Güreş Spor Dalı Gençler B Erkek Kategorisi Türkiye Birinciliği Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, Galatasaray-ikas Eyüpspor ve Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor, Boluspor-Atakaş Hatayspor, Esenler Erokspor-Manisa FK ve Arca Çorum FK-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak.

(Iğdır/14.30/Bolu/17.00/İstanbul/Çorum/20.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/22.15) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Glint Manisa Basket müsabakasıyla başlayacak.

(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA

Kaynak: AA

