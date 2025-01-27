GÜNDEM / 27 Ocak 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 27 Ocak 2025

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak, daha sonra AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

27.01.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak, daha sonra AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Sakaryaspor- Manisa FK karşılaşmasıyla sona erecek.

(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Yalovaspor Basketbol- Anadolu Efes karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Yalova/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının kura çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, AK Parti, Ekonomi, Gençlik, Güncel, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 27 Ocak 2025 - Son Dakika

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