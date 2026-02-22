Gündem: İftar Programı ve Spor Müsabakaları

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Bursa/18.54)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da izleyeceği Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 23. haftasına Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK-Trabzonspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Samsunspor ve Beşiktaş-Göztepe karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Gaziantep/16.00/İstanbul/20.00/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 27. haftasına Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor, Erzurumspor FK-Serikspor, Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor ve Sipay Bodrum FK-Manisa FK maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/Erzurum/13.30/Çorum/16.00/Muğla/20.00)

4- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 25. hafta, Beyaz Grup'un ise 27. hafta müsabakaları sona erecek.

5- TFF 3. Lig gruplarında 22. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Galatasaray Çağdaş Faktoring-Dardanel Çanakkale Belediyespor ve Nesibe Aydın-Emlak Konut müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/Ankara/16.00)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 20. hafta maçları oynanacak. Spor Toto-İstanbul Gençlik, Ziraat Bankkart-ON Hotels Alanya Belediyespor, Gebze Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor ve Fenerbahçe Medicana-Altekma müsabakaları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/Kocaeli/Ordu/14.00/İstanbul/16.30/20.00)

8- EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Çekya'nın SKKP Hentbol ekibini ağırlayacak.

(Bursa/17.00)

9- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 24. haftasında Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto, Altınpost Giresunspor-Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor ve Mihalıççık Belediyespor-İstanbul Gençlik maçları oynanacak.

(Muğla/14.00/Giresun/Trabzon/15.00/Eskişehir/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.