Gündem: İftar Programı ve Spor Müsabakaları
Gündem: İftar Programı ve Spor Müsabakaları

22.02.2026 00:10
İYİ Parti iftar programı düzenleyecek, basketbol ve futbol maçları Türkiye'de devam ediyor.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Bursa/18.54)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da izleyeceği Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 23. haftasına Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK-Trabzonspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Samsunspor ve Beşiktaş-Göztepe karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Gaziantep/16.00/İstanbul/20.00/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 27. haftasına Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor, Erzurumspor FK-Serikspor, Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor ve Sipay Bodrum FK-Manisa FK maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/Erzurum/13.30/Çorum/16.00/Muğla/20.00)

4- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 25. hafta, Beyaz Grup'un ise 27. hafta müsabakaları sona erecek.

5- TFF 3. Lig gruplarında 22. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Galatasaray Çağdaş Faktoring-Dardanel Çanakkale Belediyespor ve Nesibe Aydın-Emlak Konut müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/Ankara/16.00)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 20. hafta maçları oynanacak. Spor Toto-İstanbul Gençlik, Ziraat Bankkart-ON Hotels Alanya Belediyespor, Gebze Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor ve Fenerbahçe Medicana-Altekma müsabakaları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/Kocaeli/Ordu/14.00/İstanbul/16.30/20.00)

8- EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Çekya'nın SKKP Hentbol ekibini ağırlayacak.

(Bursa/17.00)

9- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 24. haftasında Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto, Altınpost Giresunspor-Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor ve Mihalıççık Belediyespor-İstanbul Gençlik maçları oynanacak.

(Muğla/14.00/Giresun/Trabzon/15.00/Eskişehir/16.00)

***

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gündem: İftar Programı ve Spor Müsabakaları - Son Dakika

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
22.02.2026 01:04:47.
Gündem: İftar Programı ve Spor Müsabakaları
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.