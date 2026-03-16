CHP Lideri ve Bakanlardan Ramazan Programları

16.03.2026 00:11
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Galatasaray Üniversitesi'nde yapılacak Prof. Dr. İlber Ortaylı Anma Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek ve Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Şehit Yakınları ve Gaziler ile İftar Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/15.00/19.03)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pursaklar Şehri Tebessüm Nikah ve Balo Salonu'nda düzenlenen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ve çeşitli yerlere ziyaretlerde bulunacak.

(Muğla/12.00/19.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Valiliğe ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, iftar programına katılacak, esnafı ziyaret edecek.

(Manisa/16.00/16.45/19.22/22.00)

4- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Menemen Belediyesi'nin Şehir Parkı'nda düzenlediği Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(İzmir/19.20)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Genel Merkez Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek "Çocuk Gülerse Dünya Güler" İftar Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayı merkezi yönetim bütçe denge tablosunu yayımlayacak.

(Ankara/11.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 8 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihçi yazar ve akademisyen Prof. İlber Ortaylı'nın Fatih Camisi'nde cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/16.40)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 31. haftası, Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK-Esenler Erokspor ve Sipay Bodrum FK-Boluspor maçlarıyla sona erecek.

(Balıkesir/13.30/Çorum/16.00/Muğla/20.00)

2- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta müsabakaları tamamlanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

