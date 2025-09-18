Kadına şiddeti engellemek isterken çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklandı - Son Dakika
Kadına şiddeti engellemek isterken çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklandı

Kadına şiddeti engellemek isterken çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklandı
18.09.2025 14:09
Güngören'de evinin kapısının önünde eski eşini darbeden şahsa müdahale etmeye çalışan Erkan Gurbetoğlu, 14 yaşındaki oğlunun gözü önünde defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan Haşimcan K. ile olay sırasında yanında bulunan babası T.K. gözaltına alındı.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde 14 Eylül Pazar günü 00.00 sıralarında Erkan Gurbetoğlu (45), kapılarının önünde eski eşini darbeden şahsa seslenerek kavga etmemelerini ve gürültü yapmamalarını istedi.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADILAR

Bunun üzerine boşandığı eşiyle aynı evde yaşadığı öğrenilen Haşimcan K., olaya müdahale eden Erkan Gurbetoğlu ile kavga etmeye başladı. Haşimcan K.'nin babası T.K.'nin de kavgaya karışmasının ardından Haşimcan K., Erkan Gurbetoğlu'nu 14 yaşındaki oğlu Y.İ.G.'nin gözleri önünde defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Gurbetoğlu çevrede olayı görenler tarafından hastaneye kaldırılırken baba oğul şüpheliler olay yerinden kaçtı.

BABA-OĞUL SUÇLAMALARI REDDETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheliler Haşimcan K. ile babası T.K. gözaltına alındı. Baba T.K.'nin polis ekiplerine "Oğlum ve eski gelinim kapıda kavga ediyorlardı. Ben de sese çıktım. Bu sırada komşumuz 'Sizin sesinizden rahatsız oluyoruz.' diye bağırınca aramızda tartışma çıktı. Çevreden yetişen vatandaşlar bizi sakinleştirdi. Onu kimin bıçakladığını görmedim" dediği öğrenildi. Olayın şüphelisi Haşimcan K.'nin ise bıçaklama olayını kendisinin yapmadığını iddia ettiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

