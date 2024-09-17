Gürak, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı\'nı kabul etti

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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade'yi kabul etmiştir. Kabulde Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer almıştır" denildi.