Gürak: NATO'ya Yeni Nesil Teknoloji Katkısı - Son Dakika
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Gürak: NATO'ya Yeni Nesil Teknoloji Katkısı

Orgeneral Gürak, Türkiye'nin NATO'ya askeri ve teknolojik yeteneklerle katkı sağlayacağını belirtti.

21.05.2025 14:31
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Orgeneral Gürak: NATO'ya teknolojik yeteneklerimizle değer katmayı hedefliyoruz

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, "NATO'ya sadece askeri gücümüzle değil, yeni nesil teknolojik yeteneklerimizle de değer katmayı hedefliyoruz" dedi.

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı tarafından her yıl düzenlenen NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansı'nın 3'üncüsü, Genelkurmay Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde 20-23 Mayıs'ta gerçekleştiriliyor. Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılış programına, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve NATO ülkelerinin temsilcileri ile stratejik ve operatif komutanlıklarda görev yapan personel katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, küresel güvenlik ortamının her zamankinden daha karmaşık ve belirsiz hale geldiğini belirterek, "Yapay zeka, hipersonik, nanoteknoloji ve robotik gibi eşzamanlı gelişen teknolojiler, savaşın karakterinde temel bir değişiklik yaratmıştır. Böyle bir asimetrik ve öngörülemez ortamda, güvenliğin sağlanması eskisinden daha zor hale gelmiştir. Gelecekteki muharebe sahasında istenen etkiyi nasıl gerçekleştireceğimizi anlamak; tüm harekat ortamlarında kuvvetlerimizi kullanma tekniklerini geliştirmek, istenen son duruma ulaşmak için sivil unsurları ne ölçüde harekata dahil etmek gerektiğine dair hususlarda bize fırsatlar tanımaktadır" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Türkiye'nin, coğrafi konumu itibarıyla hem NATO'nun güney kanadının güvenliğini sağlamada hem de küresel tehditlerin önlenmesine katkı sağlamada stratejik bir etkiye sahip olduğunu aktaran Gürak, "Terörizmle mücadele kapsamında yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar; sadece ulusal güvenliğimizin korunmasını değil, aynı zamanda NATO topraklarında NATO'nun kolektif savunma ve caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesini de hedeflemektedir. Çoklu ortam harekatının temel unsuru olan eş zamanlı ve uyumlu güç kullanımı, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından sahada deneyimlenmiş ve geliştirilmiştir. İnsansız hava araçlarının etkin kullanımı, elektronik harp kabiliyetleri, uydu görüntülerinden istifade, istihbarat paylaşımı ve siber güvenlik önlemleri gibi alanlardaki başarılar, NATO içinde çoklu ortam harekatı anlayışının somut bir pratiği olmuştur. Türkiye'nin yeni nesil tehditlerle mücadelede pratik örnekler sunabilecek sahadaki tecrübelerinden istifade edilmesi, NATO'nun eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'nın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilecektir. NATO'ya sadece askeri gücümüzle değil, yeni nesil teknolojik yeteneklerimizle de değer katmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin, son yıllarda çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini kaydeden Orgeneral Gürak, "Kendi savunma ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte NATO müttefiklerinin de dahil olduğu birçok ülkeye savunma ve güvenlik sistemleri ihraç eden bir ülke haline gelmiştir. Özellikle insansız kara, deniz ve hava araçları, zırhlı kara araçları, deniz ve hava platformları, füze sistemleri, siber güvenlik ve elektronik harp alanlarında birçok başarılar elde ettik. Bu teknolojilerin birliklerin emrinde etkin ve etkili şekilde kullanımı ile ülkemiz, savunma teknolojilerini üretebilen ve Silahlı Kuvvetleri'ne entegre edebilen lider ülkeler arasına girmiştir. Tüm bu başarılarımıza rağmen, özellikle yapay zeka destekli savunma sistemleri, uzay teknolojileri ve elektronik harp gibi alanlarda yeteneklerimizi daha ileriye götürmek için müttefiklerimizle aramızda yapılacak iş birliğine hazırız" dedi.

'ÜRETTİĞİMİZ SİSTEMLERİN YÜZDE 75'İ NATO'DA KULLANILIYOR'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin NATO'ya en başından bu yana koşulsuz askeri destek sağladığını belirterek, "Savunma sanayi, çoklu alan operasyonlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında kilit bir rol oynamaktadır. Halihazırda 1100'den fazla aktif tedarik ve Ar-Ge programı yürütmekteyiz. Bugün Türk savunma sanayisinin dünyanın 11'inci büyük ihracatçısı olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan teslimatlarla birlikte ürettiğimiz sistemlerin yaklaşık yüzde 75'inin NATO kuvvetlerince kullanıldığını gururla ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

2024 yılında Türkiye'nin, savunma ve havacılık ihracatında 7 milyar ABD dolar seviyesine ulaşarak önemli bir eşiği aştığını belirten Görgün, "Bu toplamın yüzde 55,4'ü NATO müttefikleri ve Ukrayna'ya gerçekleştirilmiştir. İlk 20 ülke arasında 10'unun NATO ülkesi ve Ukrayna olması, Türkiye'nin güvenilir ve stratejik bir ortak olduğunu açıkça göstermektedir. 3 bin 500 şirketimiz, binlerce farklı NATO standardındaki sistemimiz ve yaş ortalaması 34 olan Türk savunma sanayii ailesiyle NATO'ya hizmet vermeye hazırız" dedi.

Haber- Kamera: Umutcan ÖREN-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gürak: NATO'ya Yeni Nesil Teknoloji Katkısı - Son Dakika

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