Güzel İzmir Hareketi'nin Merkez Üssü Şato Oldu

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde başlatılan Güzel İzmir Hareketi'nin merkezi, Şato adıyla bilinen ve konut kısmı dönüştürülerek İzmirlilerin kullanımına açılan bina oldu. Ballıkuyu'dan gelen anne ve çocukların ağırlandığı "Ballıkuyu - Küçük Varyantı Birlikte Tasarlıyoruz" Anne- Çocuk Katılımcı Tasarım Atölyesi çalışmasıyla vatandaşlara açılan binada, katılımcılara hayallerini çizmeleri istendi. Hem anneler hem minikler mahallelerinde olmasını istediği yenilikleri Büyükşehir'in uzman ekibine aktardı.

Başkan Tugay'ın katılımcı belediyecilik anlayışıyla kamusal alanları daha nitelikli ve güvenli hale getirmek için başlattığı Güzel İzmir Hareketi kapsamında Ballıkuyu'dan gelen vatandaşlar, Varyant'taki Şato adıyla bilinen binada ağırlandı. Güzel İzmir Hareketi'nin merkez noktası olarak belirlenen Şato'nun bir kısmı kütüphane işlevini sürdürürken, daha önce konut olarak kullanılan kısmı katılımcı tasarım anlayışıyla etkinliklerin gerçekleşeceği bir merkeze dönüştürüldü.

Başkan Tugay da bölgede inceleme yapmıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Egeşehir A.Ş. bünyesindeki Güzel İzmir Hareketi kapsamında geliştirilen, yurttaşların yaşadıkları bölgelerle ilgili talepleriyle kentin dört bir yanındaki kamusal alanların yeniden düzenlendiği Güzel İzmir Hareketi kapsamında yapılan "Ballıkuyu - Küçük Varyantı Birlikte Tasarlıyoruz" adlı atölye çalışmasına da Şato ev sahipliği yaptı. Çalışma, Güzel İzmir Hareketi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliği ile gerçekleştirildi.

Başkan Tugay'ın da saha gezileri kapsamında gittiği Ballıkuyu'da vatandaşlarla yapılan görüşmelerde bölge için çocuk oyun alanı, spor ve park alanı talepleri öne çıkmıştı. Güzel İzmir Hareketi ekibi tarafından hazırlanan Anne-Çocuk Katılımcı Tasarım Atölyesi ile de bölgeden gelen minikler ve annelerine fikirleri soruldu. Atölye çalışmasında anne ve çocuklara hayallerini çizmesi ve harita üzerinde yer seçimi yapmaları istendi.

"Şato İzmirliye açıldı"

Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öncülüğünde Güzel İzmir Hareketi'ni başlattıklarını, bu kapsamda birçok temaları olduğunu belirterek, "Bunlardan birisi de Yaşayan Parklar. Başkanımız Ballıkuyu'ya gittiğinde vatandaşlarımız Küçük Varyant denilen bölgede park istediklerini bildirdiler. Biz de Ballıkuyu Küçük Varyant'ta park çalışmalarına başladık. Biz Güzel İzmir Hareketi olarak da kamusal alanlarda katılımcı tasarım yoluyla proje gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Yapacağımız parklarda öncelikli olarak kullanıcı olan çocuklarımızla atölye yapmak istedik. Anne-Çocuk Atölyesi yapmaya karar verdik. Şato binası aynı zamanda Güzel İzmir Hareketi'nin mahalleliyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla, aslında İzmirliyle katılımcı tasarımın yapılacağı alanlardan bir tanesi olacak. Başkanımız bu binanın bu şekilde kullanılmasını önemsiyor. Bu kapsamda da ilk atölyemizi Ballıkuyu'daki anne ve çocuklarımızla gerçekleştirdik" dedi.

Atölye çalışmasında katılımcılara nasıl bir park hayal ettiklerini sorduklarını belirten Esra Yılmaz Keskin, "Katılımcılara birlikte tasarlayacağız. İlgili daire başkanlıklarımızla da iletişime geçerek yerinde uygulamasını sağlayacağız. Vatandaşlarımız da 'Ballıkuyu'ya dokunan, ne istiyorsunuz diyen olmamıştı' dediler. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Güzel İzmir Hareketi olarak farklı temalarda çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Atölye çalışmasına katılan vatandaşlar ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Perihan Akman: "Başkanımızdan park istiyoruz. Burada çok güzel bir çalışma var. Memnun kaldım, devamının gelmesini isterim. 'İnsanlara hizmet etmek en büyük şereftir' derler. Ballıkuyu kalkınsın, güzel olsun. Güzel İzmir Hareketi'ni çok beğendim."

-Zelal Can Akkuş: "Biz ne zaman görüleceğiz derdim. Hiç kimse tarafından Ballıkuyu görülmedi. Çok şükür Başkanımız geldi ve bizi gördü. Biz hizmet istiyoruz. Çok güzel proje yapılmış. Çok mutlu oldum. Gözyaşlarıma hakim olamadım. Bir köyde elektrik olmaz ve yıllar sonra gelir ve aydınlığa kavuşursunuz ya, bizim de öyle oldu. Bizi duyan, gören bir insan oldu. Şato diyorlardı. Nedir acaba diyerek merak ediyordum. Başkanımız bizi sevip, sayarak buraya davet etti. Özgüvenimiz yerine geldi. Mutluyuz. Biz, vatanına, vatandaşına hizmet eden insanın arkasındayız. Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

-Ayşegül Elmalı: "Bizim için, çocuklarımız için çok güzel oldu. Mahallemizde hiçbir şey yok. Çocuklarımızın oyun oynayacağı alanları olsun istiyoruz. Umarız olur, çok mutlu olduk. Bize gerçekten değer verildiğini hissettik. Başkanımızın çocuklara çok önem verdiğini anladım. Başkanımızı zaten izliyoruz internette. Çocuklara bakışı o kadar içten ki. Özel olduğumuzu hissettik."

Cemil Tugay, kamusal alanların İzmirlilerin isteği doğrultusunda daha nitelikli bir yapıya dönüşmesi için Güzel İzmir Hareketi'ni başlattı. Tugay, Karabağlar'da "Güvenli Okul Çevreleri" temasıyla yapılan ilk uygulamayı da 10 Şubat tarihinde yerinde inceledi. Karabağlar'da Yunus Emre Mahallesi'ndeki Cevdet Güçlüer İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu'nun bulunduğu cadde ve sokaklar "Güvenli Okul Çevreleri" temasıyla yeniden düzenlendi. Okullar çevresindeki 4238 sokak yayalaştırılarak Oyun Sokağı haline getirildi. 4237 ve 4239 sokaklarda trafik akışı tek yöne çevrildi ve okul çıkışları rahatlatıldı. Sırrı Atalay Caddesi'ndeki okul ana giriş aksında yaya alanı genişletildi. Aks boyunca yayalara engel olan yoğun araç parklanması önlendi. Böylelikle okul giriş çıkışlarında öğrencilerin ve velilerin yaya güvenliği artırılmış oldu. Sokakların aydınlatmaları artırıldı, kaldırım düzenlemeleri ve peyzaj çalışması yapıldı, yeni oturma alanları ve kent mobilyaları eklendi. Çocuklar için ise sokakta oyun alanları oluşturuldu.

Güzel İzmir Hareketi sürecek

Proje, daha nitelikli kamusal alanların oluşturulması için İzmir'in birçok bölgesinde, farklı temalarla katılımcı anlayışla sürecek. Güzel İzmir Hareketi Instagram hesabı ya da kısa süre sonra açılacak 'guzelizmirhareketi.com' sitesi üzerinden takip edilebilir.