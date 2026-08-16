İBB Başkan Vekili Aslan, Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli anma törenine katıldı - Son Dakika
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İBB Başkan Vekili Aslan, Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli anma törenine katıldı

İBB Başkan Vekili Aslan, Nevşehir\'deki Hacı Bektaş Veli anma törenine katıldı
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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri başladı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan törende barış, birlik ve kardeşlik mesajı verdi; Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ve çeşitli kültürel mekanları ziyaret etti.

(NEVŞEHİR) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, "Bugün tüm dünyada ve coğrafyamızda barışa, adalete, birliğe ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi.

İBB Başkan Vekili Aslan, 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri'ne katılmak için Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak töreni resmen başlatan Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim, Aslan'a ve vatandaşlara hoş geldiniz diyerek etkinliklerle ilgili iyi dileklerini paylaştı.

İBB Başkan Vekili Aslan da Kaim'in ardından Hacıbektaş Meydanı'nda törenler için bulunanlara hitap etti.

"SEVGİNİN, HOŞGÖRÜNÜN, KARDEŞLİĞİN VE BARIŞIN KADİM BAŞKENTİ HACIBEKTAŞ"

Hacıbektaş'ta 63. Ulusal ve 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nin başlangıcında Atatürk'ün huzurunda bir arada olmaktan duyduğu onuru dile getiren ve İstanbulluların selamlarını ileten Aslan, "Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin ve barışın kadim başkenti Hacıbektaş'ta; 63. Ulusal ve 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nin başlangıcında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bir arada olmaktan onur duyuyorum. Sizlere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve 16 milyon İstanbullunun selamlarını ve sevgilerini getirdim" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜL KÖPRÜLERİMİZDEN GEÇİP GELDİM"

Hacıbektaş'a gönül köprülerinden geçerek geldiğini söyleyen Aslan, "Çünkü Hacıbektaş 'İncinsen de incitme', 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir' diyen Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya ektiği barış ve insanlık tohumlarının yeşerdiği ulu bir dergahtır. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan büyük irfanı hala yolumuzu aydınlatmaktadır. ve ne mutlu bize ki Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde bu kadim topraklara uğrayan, Hünkar'ın dergahında bağımsızlık ve cumhuriyet inancını pekiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurundayız" diye konuştu.

"BARIŞA, ADALETE, BİRLİĞE VE KARDEŞLİĞE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Tüm dünyada barışa, adalete, birliğe ve kardeşliğe her zamankinden çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulan ve törenlerin birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Aslan, "Birbirimizi anlamaya, omuz omuza durmaya ve 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' öğretisini yaşamaya ve yaşatmaya mecburuz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı, sevgi ve hoşgörünün piri Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi ve ebediyete intikal eden tüm canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerimizin birliğimize, beraberliğimize ve barışa vesile olmasını diliyorum" dedi.

"2019'DAN SONRA HACIBEKTAŞ ETKİNLİKLERİ DE FARKLI BİR BOYUTA EVRİLDİ"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, daha sonra ilçe genelindeki ziyaret programına devam etti. Bu kapsamda Aslan beraberindeki heyetle birlikte Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı dualar eşliğinde ziyaret etti.

Aslan, ardından sırasıyla Garip Dede Cemevi'ni ve İBB Yatırımları Sergisi'nin açıldığı Nilgün ve Sırrı Bektaş Müzesi'ni ziyaret etti. Burada 2019'dan bu yana meydan düzenlemesinden parka, kültürel etkinliklerden diğer yatırımlara kadar ilçeye sunulan destekler hakkında bilgi alan Aslan, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmasıyla beraber 2019'dan sonra Hacıbektaş etkinlikleri de farklı bir boyuta evrildi. Hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten Hacıbektaş'a eli dokundu. Ekrem Başkan çok inançlı bir insandır. Dolayısıyla Hacıbektaş da onun için kıymetli bir yerdir. O felsefeye inanır ve yaşar. Dolayısıyla onun karşılığı olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla Hacı Bektaş'ta çok güzel işler yapılmış.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla yapılmış, doğru. Ama Hacıbektaş bir inanç merkezi. Dolayısıyla Bektaşi geleneği var burada. Bu da şu demek, İstanbul'da yaşayan binlerce, on binlerce, milyonlarca yurttaşımız İstanbul'a vergi veriyor, çalışıyor ama inanç olarak buraya geliyorlar. Dolayısıyla onların geldiği yeri düzenlemek İBB'nin göreviydi. Ekrem Bey döneminde de bu yerine getirilmiş. Allah Ekrem Bey'den razı olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkan Vekili Aslan, Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli anma törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkan Vekili Aslan, Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli anma törenine katıldı - Son Dakika
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