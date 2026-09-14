Hacı Çelebi Döndü Beker Anadolu Lisesi açılışı... Adnan Beker: "Her okula en az bir nöbetçi polis veya bekçi görevlendirilebilir"

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Ankara Bağımsız Milletvekili Adnan Beker, kardeşi Özalp Beker ile anne ve babasının adına yaptırdıkları 32 derslikli Çayyolu Hacı Çelebi Döndü Beker Anadolu Lisesi'nin açılışında, öğrencilerin Cumhuriyetçi, Atatürkçü, hukukun üstünlüğüne ve adalete saygılı bireyler olarak yetişmesini diledi. Beker, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirterek, "Her okula en az bir nöbetçi polis veya bekçi görevlendirilebilir" dedi. Milletvekilleri, bazı bürokratlar ve iş insanlarına verilen korumaların bir bölümünün azaltılarak okullara yönlendirilmesini öneren Beker, "Eleştirmek kolay ama önermek daha önemli. Biz öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çayyolu Hacı Çelebi Döndü Beker Anadolu Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, okula adı verilen annesi Döndü Beker ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Açılış töreninde konuşan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, şunları söyledi:

"BU OKULDAN ÜLKEMİZE HAYIRLI EVLATLAR YETİŞSİN"

"Bugün güzel bir günde, öğrencilerimizle beraber, Allah ömürler ihsan etsin, babamın ve annemin adına yaptırdığımız bu okulun açılışını gerçekleştiriyoruz. Diliyorum ki memleketimize, ülkemize bu okuldan hayırlı evlatlar yetişsin. Ülkemizde adaletin tecelli etmesine katkı sağlayacak, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, ülkemizin ilerisine ve ebediyetine hizmet edecek evlatlarımız buradan mezun olsun. Babamın anısı da bu okulda yaşasın.

Sizler de bu okuldan mezun olduktan sonra ülkemizde adaletin tecelli etmesi için hak ve hukuku arayın. Tekrar söylüyorum; Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkın ve Cumhuriyet'e yürüyün. İnşallah ülkemize hayırlı evlatlar olursunuz. Bizlerden sonra bizim ismimiz burada geçtiği zaman, ailelerinizin de bizlere dua etmesini diliyorum. Tabii öğretmenlerimiz bizim kutsallarımızdır. Öğretmenlerimize çok saygılı olmanız lazım. Öğretmenlerin kıymetini bilmemiz lazım. Anne babamızın kıymetini bilmemiz lazım. Bakın, ben sizin yaşlarınızda hayata başladım, ticarete başladım. Azimle çalışarak liseyi bitirdik, sonra üniversiteyi bitirdik. Eğitim çok önemlidir. Ne iş yaparsanız yapın, hayatta nereye giderseniz gidin ama üniversiteyi bitirin, eğitiminizi alın.

Tabii burada en çok övgüyü hak eden kardeşim Özalp'tir. Buraların her yerinde çok emeği oldu. Sağ olsun, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetlimiz Mansur Yavaş'ın da burada çok emeği oldu. Daha önce Ankara Valimiz Vasip Şahin de birebir ilgilendi. Sizlere yeni öğretim yılınızda başarılar diliyorum. Çayyolu Hacı Çelebi Döndü Beker Anadolu Lisesi'nin öğrencilerisiniz. İnşallah hepiniz bu ülkede benim gibi milletvekili, saygıdeğer bir başbakan, cumhurbaşkanı olursunuz. Herkese hizmet edersiniz. Hayırlı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum."

DÖNDÜ BEKER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Beker'in annesi Döndü Beker de törende duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Döndü Beker, öğrencilere başarı dileyerek şöyle konuştu:

"Değerli öğrencilerimiz, hayırlı çocuklarınız, hayırlı okulunuz olsun. Allah hepinize başarılar versin. Güzel güzel öğrencileriniz, çocuklarınız okusun. Biz de bu okulu yaptık. Allah benim çocuklarımdan da razı olsun. Eşim okulun açılışını göremedi, ben kaldım. Tekrar hayırlı olsun öğrenciler. Hoş geldiniz okulunuza. Allah hepinize başarılar versin. Çok çalışırsanız çok kazanırsınız. Allah nice okullar, nice öğrenciler ve başarılar nasip etsin. Yüksekokulları, üniversiteleri kazanın. Başarılarınız daim olsun. Sağlıklı, sıhhatli olun. Anneleriniz sizi sevsin. Ben çok memnunum. Bu okul yapıldığı için çok sevindim."

YAVAŞ: "CUMHURİYETİMİZE VE ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKARAK BORCUMUZU ÖDEYEBİLİRİZ"

Daha sonra konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah yeni eğitim-öğretim yılının öncelikle gençlerimize, ailelerimize, Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah buradan çağdaş Cumhuriyet'e yaraşır gençlerin yetişeceğine ve onların ülkemize, Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağına inancım sonsuz. Dün Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105'inci yılını kutladık. 17'nci yüzyıldan beri gerilemekte olan Osmanlı Devleti'nin Cumhuriyet kurulmadan önce 'hattı müdafaa' dediğimiz Polatlı'da düşman durduruldu. Hala oralarda, inanın, tarlaların bir kısmıı ekmiyorlar, etrafını taşla çeviriyorlar, altında bir şehir olabilir diye.

"BİZ YÖNETİCİLER OLARAK SİZLERE EĞİTİMDE EN İYİ İMKANLARI SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Kanlarıyla bize bu ülkeyi bırakanlara, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere borcumuzu, Cumhuriyetimize ve ülkemize sahip çıkarak ödeyebiliriz. İşte buradan yetişecek, çağdaş ve bilime dayalı eğitimle yetişecek öğrencilerin de bunu başaracağına; ülkemizi çok daha ileriye, muasır medeniyetler seviyesinin en üst noktalarına taşıyacağına inancım sonsuz. Biz sizlerden sadece bunu bekliyoruz. Bizler, yöneticiler olarak sizlere en iyi okulları ve eğitimde en iyi imkanları sağlamak zorundayız. Bunu yapacağız. Size de başarmak düşüyor. Ben Adnan Bey'e ve Özkan Bey'e, annelerinin ve babalarının adına yaptıkları bu okuldan dolayı teşekkür ediyorum. Güzel bir hayır yaptılar. Nice yıllar burası Ankara'ya ve gençlere hizmet edecek. En güzel hayırlardan birinin bu olduğuna inanıyorum. Allah kabul etsin diyorum."

Konuşmaların ardından okul yönetimi, okulun açılmasına katkı sağlayan Adnan Beker ve Döndü Beker'e çiçek takdim etti. Beker ve Yavaş, törenin ardından okulu gezerek, okulun diğer bölümlerini inceledi.

BEKER: "OKULLARDA GÜVENLİĞİN DAHA FAZLA SAĞLANMASI GEREKİYOR"

Adnan Beker, açılışın ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, anne ve babasının adına yaptırdıkları 32 derslikli Anadolu Lisesi'ni devlet kurumlarına teslim ettiklerini ve okulun eğitim-öğretime başladığını söyledi. Beker, şöyle konuştu:

"Buradan mezun olan evlatlarımız ülkemize hayırlı evlatlar olur. Ülkemizin yönetimine katılır, ülkemizi dünyada iyi yerlere getirir. Adaletli, hukuka saygılı, hukukun üstünlüğünü gözeten, Cumhuriyetçi, Atatürkçü evlatlarımızın buradan mezun olmasını diliyorum. Rahmetli babam olsaydı keşke diyoruz, mekanı cennet olsun. Rabbim bize onun adına bir okul yaptırmayı nasip etti. Babasını seven evlatlara da babalarının adına bizim gibi okul yaptırmayı nasip etsin diyorum. Öğrencilere şunu söylüyorum: Ailelerine ve öğretmenlerine saygılı ve sevgili olsunlar. Biz çocukken öğretmenlerimizden çok korkardık. Çünkü öğretmenler, anneler ve babalardan sonra çocukları en iyi gören, tanıyan insanlardır. Aileler de çocuklarının yanında olmalı ve onlara sahip çıkmalı."

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILMALI"

Beker, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirterek, her okula en az bir polis veya bekçi görevlendirilmesini önerdi. Beker, "Devletimizin de bu okullarda güvenliği daha fazla sağlaması gerekiyor. Her okula en az bir nöbetçi polis veya bekçi görevlendirilebilir. Milletvekillerinin veya bazı insanların bu kadar korumaya ihtiyacı yok. Onlara verilen korumaların veya bazı bürokratlara verilen korumaların bir kısmının azaltılarak okullara yönlendirilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Koruma olarak görev yapan polis memurlarının bir bölümünün okullarda görevlendirilebileceğini ifade eden Beker, "Her okulda en azından günlük olarak görev yapacak polisler olsun. Sabah okul açıldığında veya öğlen saatlerinde bölge karakollarından ekipler okullara uğrasın. Böylece devletimizin otoritesini ve güvenliğini okullarda daha fazla hissettirelim" diye konuştu.

"ELEŞTİRMEK KOLAY, ÖNERMEK DAHA ÖNEMLİ"

Beker, bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarını olumlu bulduğunu belirterek, "Buradan İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Onlar duyarlılar. Eleştirmek kolay ama önermek daha önemli. Biz öneriyoruz" ifadelerini kullandı. Beker, çocukların güvenliğinin daha fazla sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Okullarımız, çocuklarımız bizim için önemli. Onların güvenliğinin daha fazla sağlanması gerekiyor. Aileler evlatlarına sahip çıksın. Öğretmenlerimiz zaten bizim kutsalımız. Onlar öğrencilerine anne baba gibi sahip çıkıyor" diye konuştu. Öğretmenlere teşekkür eden Beker, "Bizi, Allah'tan sonra, bugünlere getirenler öğretmenlerimizdir. Ben öğretmenler hakkında çok farklı ve özel düşünürüm" dedi.

Beker, okulun kendileri için önemli bir eser olduğunu belirterek, "Beker ailesi olarak birçok esere imza attık. Bu da bizim için çok güzel bir eser oldu. Allah nasip ederse bir ömür boyu burada kalacak. Buradan nice evlatlarımız mezun olacak. Rabbim ülkemize faydalı evlatlar yetişmesini nasip etsin" ifadelerini kullandı. Beker, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenciler için hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.