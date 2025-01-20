HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mardin'de basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mardin'de basın toplantısında konuştu Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mardin\'de basın toplantısında konuştu Açıklaması

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Terörün sona ermesi konusundaki çabaları, geçmişte olduğu gibi bugün de destekliyoruz.

20.01.2025 17:19
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Terörün sona ermesi konusundaki çabaları, geçmişte olduğu gibi bugün de destekliyoruz. Dağa artık gençleri devşirme imkanları hemen hemen kalmadı. Türkiye'de terörist sayısı bir elin parmaklarına kadar düştü. Güçleri artık sona erdi. Yolun sonu gözüküyor." dedi.

Arslan, merkez Artuklu ilçesindeki HAK-İŞ Mardin Şube Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, konfederasyonlarına bağlı sendikaları ziyaret etmek, temsilciler kurulunu toplamak ve bazı belediye başkanlarıyla sorunları görüşmek üzere Mardin'e geldiklerini söyledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u da ziyaret edeceklerini belirten Arslan, kültürüyle tarihiyle bölgenin kadim şehri Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bazı belediyelerde işçilerin işten çıkarılmasına değinen Arslan, şöyle konuştu:

" Diyarbakır'da 31 Mart'tan sonra DEM'li belediyeler gerekçe göstermeden, soruşturması olmadan, hiçbir kusurları bulunmadığı halde 850 civarında arkadaşımızı işten attı. Van'da da Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerde toplam 800'ün üzerinde arkadaşımız herhangi bir gerekçe gösterilmeden herhangi bir şekilde uyarılmadan, kendilerine herhangi bir soruşturma yapılmadan işten çıkarıldılar. Ağırlıklı olarak DEM'li belediyeler olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili bazı belediyelerde 31 Mart'tan bugüne 5 bin 700 civarında üyemiz işten çıkarıldı. 5 binden fazla arkadaşımız yeri değiştirilerek istifa etmeye zorlandı. 50 binden fazla arkadaşımız baskılarla, tehditlerle sendikalarımızdan istifa ettirildi. Dolayısıyla 31 Mart'tan sonra yerel yönetimlerde iktidar değişikliği ne yazık ki en fazla çalışanlara zarar vermiştir. 5 binden fazla arkadaşımız için hukuki süreci başlattık."

Diyarbakır ve Van'da eylemlerinin sürdüğünü kaydeden Arslan, DEM Parti'nin söyledikleriyle yaptıkları arasında büyük çelişki bulunduğunu anlattı.

Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kimleri işten çıkarıyorlar? Kendi siyasal anlayışlarına uymayanları, şehit yakınlarını hatta PKK'nın elinden kurtulup devlete sığınan daha sonra da burada göreve başlayan bir kısım gençleri öncelikli olarak işten çıkardılar. O kadar işi ilerlettiler ki, Mardin'in Nusaybin Belediyesinde yetkili sendikayız. Toplu sözleşmenin tarafıyız. Ama bunlar işçileri sendikamızdan istifa ettiriyorlar. Yasal olarak mümkün olmadığı şekilde diğer sendikalarla protokol imzalıyorlar.

Belediyelerin ve şirketlerin kamu çerçeve protokolüne dahil edilmesi konusunda ciddi bir çalışmamız var. Bu konuyu geçtiğimiz yıllarda da tartıştık. Fakat DİSK ve Türk-İş kamu çerçeve protokolünün belediyeler için uygulanmasına itiraz ettiler. Sadece biz mücadelemizi sürdürüyoruz."

Sayısal çoğunluğu değil uzlaşmayı esas alan bir asgari ücret tespit komisyonunu hedeflediklerini kaydeden Arslan, şubat ayında buna ilişkin sempozyum düzenleyeceklerini bildirdi.

Terörle mücadele konusuna da değinen Arslan, şöyle devam etti:

"Terörün her türüne karşıyız. PKK terörünün, PKK'nın dışardaki bağlantıları, içerdeki gücünün her gün biraz daha azaldığının farkında olarak bu terör örgütünün kendisini feshetmesini ve silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmasını destekliyoruz. HAK-İŞ olarak terörün sona ermesi konusundaki çabaları geçmişte olduğu gibi bugün de destekliyoruz. Dağa artık gençleri devşirme imkanları hemen hemen kalmadı. Türkiye'de terörist sayısı bir elin parmaklarına kadar düştü. PKK'nın kolları yavaş yavaş kırılıyor. Güçleri artık sona erdi. Yolun sonu gözüküyor. Yolun sonu görünürken böyle bir karar alınıp Türkiye'nin en büyük sorunu olan terör meselesinin ve bölgeye en büyük zararı veren bu zihniyetin son bulmasını arzu ediyoruz."

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesini desteklediklerini belirten Arslan, Filistin'de devam eden katliamların kısmen de olsa sona ereceğine inandıklarını bildirdi.

Arslan, "Ateşkesin barışla sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Bütün Filistin topraklarının özgürleştirilmesi, başkenti Kudüs olan özgür, bağımsız Filistin kurulması konusunda desteklerimizi sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk andan itibaren Gazze ve Filistin'le dayanışmasını en ileri düzeyde götürdüğü için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mardin'de basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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