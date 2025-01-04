Hakkari'de Kayak Eğitimi Alan Öğrenciler Kış Sporlarına Adım Atıyor - Son Dakika
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Hakkari'de Kayak Eğitimi Alan Öğrenciler Kış Sporlarına Adım Atıyor

Hakkari\'de Kayak Eğitimi Alan Öğrenciler Kış Sporlarına Adım Atıyor

Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi, farklı illerden gelen öğrencilere kayak eğitimi vererek kış sporlarına ilgi duyan gençler için önemli bir fırsat sunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği kamp, her hafta 80 öğrenciyi kış sporlarıyla buluşturuyor.

04.01.2025 14:40  Güncelleme: 14:51
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HAKKARİ'de, son zamanlarda kış sporlarının cazibe merkezi halini alan Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, farklı illerden gelen öğrencilere kayak eğitimi veriliyor. Kayak antrenörü Fatma Zehra Ertunç, kar görmemiş öğrencilerin de katıldığı eğitimlere ilişkin, "Bakanlığımıza bağlı kampımız mevcut. Her hafta farklı illerden gelen 80 öğrenciye eğitim veriyoruz" dedi.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Kristal kar örtüsüyle kaplı pistlerinde kayak tutkunlarını ağırlayan merkez, toplam 10 kilometreyi bulan 5 pistiyle hizmet veriyor. Dörtlü telesiyej sistemi, teleski, kızak alanları ve 200 metrelik kapalı yürüme bandıyla modern bir tesise dönüştürülen kayak merkezinde, kış sporlarına ilgi duyanlara kayak eğitimi veriliyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken merkez, gençler için de önemli birer eğitim fırsatı sunuyor. Geleceğin kayakçıları, burada aldıkları eğitimlerle kış sporlarına olan ilgilerini pekiştirip, yeteneklerini geliştiriyor.

GENÇLİK KAMPI

Merkezde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kayak Federasyonu iş birliğiyle açılan 'Gençlik Kampı'nda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrencilere haftanın 4 günü eğitim veriliyor. Kayak antrenörü Fatma Zehra Ertunç, her hafta farklı illerden 80 öğrenciye kayak eğitimi verdiklerini söyledi. Kar görmemiş olan öğrencilerin de yer aldığı merkezde, katılımcılara kayak dersi verdiklerini ve kış sporunu tanıttıklarını ifade eden Ertunç, "Bakanlığımıza bağlı kampımız mevcut. Her hafta farklı illerden gelen 80 öğrenciye eğitim veriyoruz. Hakkari'deki kayak merkezini anlatıyoruz, hem de öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Geçen hafta Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Erzincan, Şanlıurfa yani kar görmemiş öğrencilere ders verdik. Bizler burada Hakkari'yi ve kış sporunu tanıtıyoruz" diye konuştu.

Samsun'dan gelen Rumeysa Yaşar, "İlk defa kayak merkezine geliyorum. Burada kayak eğitimi aldım çok mutluyum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Kayak Eğitimi Alan Öğrenciler Kış Sporlarına Adım Atıyor - Son Dakika

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