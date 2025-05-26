Hakkari'de Mencel Yaylası Festivali - Son Dakika
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Hakkari'de Mencel Yaylası Festivali

26.05.2025 13:15
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30 yıl sonra düzenlenen Mencel Yaylası Festivali, yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

HAKKARİ'de 30 yıldır güvenlik nedeniyle çıkılamayan 3 bin 400 rakımlı Mencel Yaylası'nda festival düzenlendi. İlk kez düzenlenen festivale Vali Ali Çelik de katılırken; yüzlerce kişi yaylada çadır kurup, mangal keyif yaptı.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Çavuşlu köyüne bağlı 3 bin 400 rakımlı Mencel Yaylası, tabiatı ve bölgedeki göletleriyle dikkat çekiyor. Güvenlik gerekçesiyle 30 yıldır çıkılamayan yaylada Hakkari Bağışlı Bölgesi Kültür ve Gençlik Derneği tarafından ' Doğa, Spor, Kültür ve Sanat Şenliği' düzenlendi. Festivale; Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı İsmail Demirci, Hakkari Bağışlı Bölgesi Kültür ve Gençlik Derneği Başkanı Hikmet Yaşar, Hakkari ve Van'dan çok sayıda davetli katıldı. Festivalde yüzlerce kişi, ilk kez çıktıkları yaylada çadır kurup, mangal keyif yaptı. Hakkarili iş insanı Aytekin Karahan'ın destekleri festivale katılan 1000 davetliye yemek ikramında bulunuldu. Diğer yandan Vali Ali Çelik, Zap rafting ekibiyle birlikte göl üzerinde botlarla gösteri yaparken, festival kapsamında okçuluk atışları ve çeşitli etkinlikler yapıldı. Festivale katılanlar, okunan Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halaylar çekerek doğanın keyfini çıkardı.

'BURANIN DOĞASI EŞSİZ'

Vali Çelik, Türkiye'deki rakımı yüksek birçok dağ zirvesi, Hakkari ilimizde bulunuyor. Bunun için de 'dağların ve huzurun şehri' diyoruz. Artık Hakkari birçok olumsuzluğu geride bırakarak huzurun, sevginin, kardeşliğin, birliktelikle, birlikte güçlü olmanın fikriyle geleceğe kucaklayan bir şehir. Bağışlı köyü sakinleri bizi davet ettiler. Biz de ilimizin tüm bürokratlarıyla birlikte buradaki festivale katıldık. Hakkari'nin güzellikleri tüm ülkeye tanıtmak için çaba sarf ediyoruz. Buranın doğası eşsiz. Dağcılık, rafting başta olmak üzere doğa sporlarıyla ilgilenen tüm insanların bence ana vatanı gibi bir alan. Her noktasında birçok zirve var. 4 bin rakımın üzerinde yaklaşık 10'a yakın zirvemiz, 3 binin rakımın üzerinde ise 20'nin üzerinde zirvemiz var. Bunların oluşturduğu vadiler var. Dağcılık, kampçılık, trekking gibi birçok doğa ve adrenalin tutkunlarını Hakkari'ye bekliyoruz dedi.

'SINIR BÖLGESİNDEKİ MAYINLAR TEMİZLENİYOR'

Vali Çelik, Sınır hatlarında birinci derece güvenlik bölgesi olan alanlarda, sınırın vermiş olduğu güvenlik tedbirlerinden kaynaklı bazı sıkıntılarımız var. Bu alanlarda daha önce mayın döşenmiş, inşallah bununla ilgili de bir çalışma başlattık. Sağ olsun Milli Savunma Bakanımız her zaman yanımızda. Onun önderliğinde mayın arama sayısını arttırdık. Kısa vadede özel alanlara yönelik bir çalışmamız olacak. İnşallah sınır bölgesinde bulunan yayla ve köylerimizde o riskli alanları ortadan kaldırdıktan sonra oradaki vatandaşlarımız da rahat edecekler. Şu anda terörle ilgili bir sıkıntımız yok. Sadece vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına tedbirlerimiz var. Birinci derece sınır bölgesindeki alanlar dışında bütün alanlar tüm vatandaşlarımızın gezip görmesine açık durumda. Tek sıkıntımız, birinci derece sınır bölgesinde bulunan alanlar. Malumunuz kanuna göre belli bir mesafeye kadar askeri yasak bölgeleri ilan ediliyor ve daha önceki yıllardan kaynaklı olarak güvenlik tedbiri amaçlı oralarda mayın unsuru var. Buralar temizlendikten sonra inşallah Hakkari'mizin her noktası, bugün, burada olduğumuz gibi daha iyi olacak. Han Yaylası'ndan tutun Kazan Yaylası'na ve Cilo-Sat Dağlarına kadar her noktası huzur ve sevginin, huzur, el ele olmanın bir yansıması olacak diye konuştu.

'FESTİVALİMİZE YOĞUN İLGİ OLDU'

Hakkari Bağışlı Bölgesi Kültür ve Gençlik Derneği Başkanı Hikmet Yaşar ise Buradaki güzellikleri tanıtmak amaçlı böyle bir festival düzenledik. İlk düzenlenen bu festivalimize yoğun ilgi oldu. Festivalimize Hakkari'nin yanı sıra Van ve İstanbul'dan katılanlar oldu. Yaklaşık 1000 kişilik davetiyemizin üzerinde bir katılım oldu. Buradaki güzelliklerin tanıtılması gerekiyor. Buralarda güvenlik konusu artık söz konusu değildir, her yer tam güvenlidir. Şu anda 3 bin rakımlı zirvede bir taraftan rafting, bir taraftan da okçuluk atışları yapılıyor. Buraya gelenler, huzurlu bir şekilde dinlenip, eğleniyorlar. Umarım İş İnsanı Aytekin Karahanlı'nın katkıları, Hakkari'deki diğer iş insanlarına da örnek olur. Kendisi hem sponsorumuz oldu hem de festivalimize teşrif ettiler. Festivalimize katılanlara, başta Sayın Valimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz dedi.

Doğduğu köyün yaylasına yıllar sonra gelen Beyzanur Ünsal da ilk kez düzenlenen festival ile birlikte bölgenin doğa güzelliklerinin tanıtılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Mencel Yaylası Festivali - Son Dakika

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