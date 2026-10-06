‘Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Edirne'nin ticari potansiyelinin gelişmesine katkı sağlar’ - Son Dakika
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‘Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Edirne'nin ticari potansiyelinin gelişmesine katkı sağlar’

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‘Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Edirne\'nin ticari potansiyelinin gelişmesine katkı sağlar’
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Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle cuma günü hizmete açılacak.

HALKALI-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle cuma günü hizmete açılacak. Edirne Ticaret Odası Başkanı Sezai Irmak, "Artık Edirne de hızlı trene kavuşuyor. Halkalı'dan metroyla İstanbul'un her yerine ulaşmak mümkün. Onun yüzden Edirnemiz için çok yararlı. Ticari potansiyelin gelişmesine de katkı sağlar" dedi.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Hattın bitirilen bu kısmı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ekim Cuma günü Kırklareli'nin Babaeski ilçesi garında düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa edilen proje kapsamında, 31 köprü, 8 aç-kapa tüneli, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez inşa edildi, 353 kilometre ray serimi tamamlandı. Hattın tamamlanmasıyla birlikte Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkması bekleniyor.

'EDİRNE'NİN TİCARİ GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAR'

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Sezai Irmak, hızlı terinin Edirne için büyük bir kazanç olduğunu söyledi. Hızlı treninin Türkiye'de sayılı illerde olduğunu belirten Irmak, "Artık Edirne de hızlı trene kavuşuyor. Halkalı'dan metroyla İstanbul'un her yerine ulaşmak mümkün. Onun için Edirnemiz için çok yararlı. Ticari potansiyelin gelişmesine de katkı sağlar. İstanbul'da işi olup sakin bir beldede, sakin bir şehirde yaşam sürmek isteyen Edirne'ye gelir ikamet eder haftada 2-3 gün. Gider buradan hızlı trenle işinin başına dolaşır. Akşam gene huzurlu kentimize, adeta cennetten bir köşe olan güzel Edirnemize gelip burada yaşamını sürdürebilir. Bu tren buradan Avrupa'ya da devam edecek. O yönden büyük avantaj. Balkan ülkelerinden arabayla gümrüklerde beklemeden, trenle çok kısa sürede onlar da Edirnemize ulaşım sağlayacak. Bu günübirlik alışverişleri yükseltir. Edirne ekonomisine olumlu katkılar sağlar. Halk için çok yararlı olacak. Halkımız, uygun fiyata ve en kısa sürede İstanbul'a ve Avrupa'ya güvenli ve kaliteli ulaşım sağlayacak" dedi.

'EDİRNE'Yİ BİR GEÇİŞ NOKTASI OLMAKTAN ÇIKARTACAK'

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta da hızlı trenin Edirne için Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. Balta, "Edirne'ye yapılmış en büyük yatırımlardan bir tanesi olarak görüyoruz. İnsanların hızlı ulaşımı, artık zamanı satın almak denilen bir şey var. Dolayısıyla hem güvenilir olmasından dolayı hem hızından dolayı İstanbul'dan Edirne'ye direkt yolcularımızın, misafirlerimizin Edirne'ye gelişini kolaylaştıracak. Edirne turizmini de hareketlendireceğine inanıyoruz. Bunun için zaman içerisinde altyapıları da tamamlanmış olacaktır. Bunu Edirne'ye büyük bir şans olarak görüyoruz. Sofya hattı, Bulgaristan ve Balkan turizmi açısından da önemli. Hem buradan o taraflara gidiş, hem o taraftan bu tarafa geliş noktasında önemli bir katkı sağlayacak. Bu Edirne'yi bir geçiş noktası olmaktan çıkartacak. Edirne'nin, uğranılan bir yer olmasını sağlayacak. Şu an için Çerkezköy hattı açılıyor. Bildiğim kadarıyla 2028'de de İstanbul-Halkalı bağlantısı yapılacak. Şu an için Çerkezköy hattının açılmasının istihdam noktasında da önemli şeyler yaratacağına inanıyorum. Edirnemize gelen Bulgar misafirlerimizin günübirlik gidip gelmeleri, Çerkezköy ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın Edirne'ye günübirlik de olsa ziyaretlerini artıracaktır" diye konuştu.

Edirne Garı yakınında yapı malzemeleri iş yeri bulunan Mustafa Yazıcı, "Yaklaşık 4 yıl öncesinde İstanbul'dan bölgeye gelip burada bir yatırım oluşturduk ve daha güzel bir sonuç elde edebilmek için hem İstanbul bölgeyle hem de Edirne bölgeyle kazanım sağlamaya çalışacağız. Öncelikle yapılan hizmet gerçekten çok güzel. Hem Edirne hem İstanbul aracılığıyla beraber buraya gelecek olan yerli turist treni kazanım sağlamasını istiyoruz ve yapılaşmayla da alakalı. Buradaki sosyal alanlar, özellikle kültürel mirasımız Edirne'de çok fazla. Bunu tüm Türkiye'nin bu araçla beraber görmesini istiyoruz. Özellikle burada altyapıyla beraber güçlendirilmiş bir proje olursa bu tarihi açıdan da bakarsak olayın içerisine hem Selimiye Camimiz hem geri kalan kültürel miraslarımız diğer son dönemlerde özellikle genel restorasyona da girdi. Çok daha da güzel hale gelmeye başladı. Burada hem turizme hem de şehrin içerisindeki ekonomik yapıya gerek gıda sektöründe olsun gerek yine yapılaşma sektöründe olsun, çok fazla bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'TURİST AKININA UĞRAYACAK'

Kentte kafeterya işleten Ömer Tuzcu, "Dört gözle beklediğimiz bir olay. Hızlı tren, mutlaka Edirne'ye çok büyük katma değerler sağlayacak. İstanbul-Edirne arasında şu an yolculuk yaklaşık 3-3,5 saat gibi bir sürede yapılabilmekte. Hızlı trenle bunun yarı yarıya düşeceğini umut ediyoruz. Tabii bu süreleri düşünce de çok daha yoğun şekilde başta İstanbul olmak üzere yerli turist akınına uğrayacak Edirne'miz. Bundan da hepimizin tabii ki katma değer olarak faydalarını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
Recep Tayyip ErdoğanHalkalıEkonomiEdirneUlaşımGüncelSon Dakika

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